ഫൊക്കാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ജൂലൈ 8 ന് ഒർലാന്റോയിൽ

ന്യൂജഴ്‌സി∙ ഫൊക്കാനയുടെ 2022 - 2024 ഭരണസമിതിയിലേക്കുള്ള പൊതു തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വിജ്ഞാപനം ഇറക്കി. ജൂലൈ 8ന് ഒർലാന്റോയിൽ വച്ചായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക. ട്രസ്റ്റി ബോർഡിന്റെ തീരുമാനപ്രകാരം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാനദണ്ഡങ്ങളും മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങളും അടങ്ങുന്ന വിജ്ഞാപനം തിരഞ്ഞെടുപ്പ്‌ കമ്മിറ്റി ചെയർമാൻ ഡോ. മാമ്മൻ സി. ജേക്കബ്, അംഗങ്ങളായ മറിയാമ്മ പിള്ള, സജി എം. പോത്തൻ എന്നിവർ ചേർന്നു പുറത്തിറക്കി. ജൂലൈ 7 മുതൽ 10 വരെ ഒർലാന്റോയിലെ ഹിൽട്ടൺ ഡബിൾ ട്രീ ഹോട്ടലിൽ നടക്കുന്ന ഫൊക്കാന ഒർലാണ്ടോ ഡിസ്‌നി ഫാമിലി കൺവൻഷനോടനുബന്ധിച്ചായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുകയെന്ന് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി അധ്യക്ഷൻ ഡോ. മാമ്മൻ സി. ജേക്കബ് അറിയിച്ചു. ജൂലൈ 8 നു രാവിലെ നടക്കുന്ന ഫൊക്കാനയുടെ പൊതുയോഗത്തിനു ശേഷമായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വോട്ടെടുപ്പ് രാവിലെ 8 മുതൽ ആരംഭിക്കും. അഡ്രസ്: Double Tree by Hilton,5780 Major Blvd, Orlando, FL, 32819.

തിരഞ്ഞെടുപ്പ് സംബന്ധിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി പുറത്തിറക്കിയ പൊതു വിജ്ഞാപനം എല്ലാ അംഗ സംഘടനകൾക്കും അയച്ചു നൽകിയതായി ഫൊക്കാന ജനറൽ സെക്രെട്ടറി സജിമോൻ ആന്റണി അറിയിച്ചു. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ ഭാഗമായുള്ള മാർഗനിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇപ്രകാരമാണ്:

ഫൊക്കാന തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഔദ്യോഗിക നാമനിർദേശ പത്രികയിൽ ആയിരിക്കണം പത്രിക (nomination) സമർപ്പിക്കേണ്ടത്. അംഗ സംഘടനകളുടെ അംഗത്വം പുതുക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2022, മേയ് 6 നാണ്. അംഗത്വം പുതുക്കാത്ത അംഗസംഘടനകളിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകൾ അയോഗ്യമാക്കും.

നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക (nomination) സമർപ്പിക്കുന്നതിനുള്ള അവസാന തിയതി മേയ് 23 നാണ്. ഒരാൾക്ക് ഒരു സ്ഥാനത്തേക്ക് മാത്രമേ നാമനിർദ്ദേശപത്രിക സമർപ്പിക്കാൻ പാടുള്ളു. ഫൊക്കാനയുടെ അംഗസംഘടനകളുടെ ഭാഗമായവർ (അംഗങ്ങൾ)ക്ക് മാത്രമേ നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക നൽകാനുള്ള അർഹതയുള്ളൂ.

നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയ്‌ക്കൊപ്പം പ്രസിഡന്റ് സ്ഥാനാർഥിയാകുന്നവർ 1000 ഡോളറും ജനറൽ സെക്രട്ടറി , ട്രഷറർ, എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് വിമൻസ് ഫോറം ചെയർപേഴ്സൺ സ്ഥാനത്തേക്ക് മത്സരിക്കുന്നവർ 750 ഡോളർ വീതവും വൈസ് പ്രസിഡന്റ്, അസോസിയേറ്റ് സെക്രട്ടറി, അസോസിയേറ്റ് ട്രഷറർ, അഡിഷണൽ അസോസിയേറ്റ് സെക്രട്ടറി, അഡിഷണൽ അസോസിയേറ്റ് ട്രഷറർ, ട്രസ്റ്റി ബോർഡ് മെമ്പർമാർ എന്നീ സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു മത്സരിക്കുന്നവർ 500 ഡോളർ വീതവും റീജിയണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ, നാഷനൽ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ എന്നിവർ 250 ഡോളർ വീതവും യൂത്ത് കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ 150 ഡോളർ വീതവും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫീസ് കെട്ടേണ്ടതാണ്.

നാമനിർദ്ദേശ പത്രിക പിൻവലിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി 2022 ജൂൺ 6 നാണ്. പത്രിക പിൻവലിക്കാൻ രേഖാമൂലം എഴുതി അറിയിക്കേണ്ടതാണ്. എല്ലാ അംഗസംഘടനകളും 2021ലെയോ 2022 ലെയോ ഫോൺ നമ്പർ, അഡ്രസ് തുടങ്ങിയ വിവരങ്ങൾ അടങ്ങിയ അംഗത്വ ലിസ്റ്റിന്റെ പകർപ്പും യോഗ്യരായ ഡെലിഗേറ്റുമാരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ അതാതു സംഘടനകളുടെ പ്രസിഡന്റ് സെക്രട്ടറി എന്നിവരുടെ ഒപ്പു സഹിതമുള്ള ലിസ്റ്റും ഫൊക്കാന സെക്രട്ടറിക്ക് സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. ഡെലിഗേറ്റുമാർ ജനറൽ ബോഡിയിൽ പങ്കെടുക്കാനും വോട്ടു ചെയ്യാനും എത്തുമ്പോൾ ഫോട്ടോ പതിപ്പിച്ച തിരിച്ചറിയൽ രേഖകൾ വിശദമായ പരിശോധനയ്ക്കു വിധേയമാക്കേണ്ടതാണ്. റീജനൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് (ആർവിപി) സ്ഥാനാർഥികൾക്കുന്നവർ അതാതു റീജിയനുകളിൽ നിന്നുള്ള ഏതെങ്കിലും അംഗസംഘടനകളിൽ അംഗത്വമുള്ളവരായിരിക്കണം. റീജിയണൽ വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാരെ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നത് അതാതു റീജിയനുകളിലെ ഡെലിഗേറ്റുമാരുടെയും അംഗസംഘടനകളുടെ നിലവിലുള്ള പ്രസിഡന്റുമാരുടെയും മുൻ പ്രസിഡന്റുമാരുടെയും മാത്രം വോട്ടുകളെ ആശ്രയിച്ചായിരിക്കും.

അതാതു സംഘടനകളുടെ പ്രസിഡന്റ്, സെക്രട്ടറി, ട്രഷറർ എന്നിവർ ചേർന്നായിരിക്കണം ഓരോ സ്ഥാനാർഥികളെയും നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യേണ്ടത്. ഇവരിൽ മൂന്നിൽ രണ്ടുപേരുടെയെങ്കിലും ഒപ്പ് നാമനിർദ്ദേശ പത്രികയിലുണ്ടായിരിക്കണം. മേൽപ്പറഞ്ഞ ചട്ടങ്ങൾ പാലിക്കാത്ത നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകൾ സൂക്ഷ്മപരിശോധനയിൽ തള്ളിക്കളഞ്ഞേക്കാവുന്നതാണ്.

അംഗസംഘടനകളുടെ അംഗത്വം പുതുക്കുന്നതിനുള്ള ഫീസ് അതാത് അസോസിയേഷന്റെ ചെക്ക് മുഖാന്തിരം മാത്രമേ സ്വീകരിക്കുകയുള്ളെന്നു സെക്രട്ടറി സജിമോൻ ആന്റണി അറിയിച്ചു. മണി ഓർഡർ, കമ്പനി ചെക്ക്, ക്യാഷയേഴ്‌സ് ചെക്ക്, ക്യാഷ്, പേഴ്സൺ ചെക്ക് എന്നിവ സ്വീകാര്യമായിരിക്കില്ല എന്ന് പ്രത്യേകം ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നതായും അദ്ദേഹം അറിയിച്ചു. അഗത്വം പുതുക്കൽ സംബന്ധിച്ച പാക്കറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഇമെയിൽ മുൻ വർഷത്തെ ഭാരവാഹികൾക്കു ലഭിച്ചാൽ എത്രയും വേഗം നിലവിലുള്ള ഭാരവാഹികൾക്കു കൈമാറേണ്ടതാണ്.

രഹസ്യ ബാലറ്റിലൂടെയായിരിക്കും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തുക. 2022 മേയ് 23 നു ശേഷം ലഭിക്കുന്ന നാമനിർദ്ദേശ പത്രികകൾക്ക് അയോഗ്യത കൽപ്പിക്കുന്നതായിരിക്കും. അംഗത്വ ഫീസ് അടച്ച് അംഗത്വം പുതുക്കിയ അംഗസംഘടകളുടെ പ്രതിനിധികൾക്ക് മാത്രമേ ജനറൽ ബോഡിയിലും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രീയയുടെ ഭാഗമായി വോട്ടെടുപ്പിലും പങ്കെടുക്കാൻ അനുവദിക്കുകയുള്ളു. അർഹതയുള്ള എല്ലാ പ്രതിനിധികളും ജനറൽ കൗൺസിൽ യോഗത്തിലും വോട്ടവകാശം രേഖപ്പെടുത്താനും നേരിട്ട് ഹാജരാക്കേണ്ടതാണ്. കൺവൻഷനോടനുബന്ധിച്ച് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടക്കുന്നതിനാൽ പോസ്റ്റൽ വോട്ടുകൾ, പ്രോക്സി വോട്ടുകൾ എന്നിവ അനുവദനീയമല്ല. അതേസമയം മഹാമാരി പോലുള്ള അപ്രതീക്ഷിതമായ സാഹചര്യങ്ങൾ നിലവിൽ വന്നാൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് മാറ്റി വയ്ക്കാനും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയയുടെ രീതി മാറ്റുവാനുമുള്ള പൂർണ അധികാരം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിക്ഷിപ്തമായിരിക്കും.

ഏതെങ്കിലും സാഹചര്യത്തിൽ പത്രികകൾ നഷ്ടപ്പെടുകയോ വൈകിപ്പോകുാകയോ ചെയ്താൽ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ഉത്തരവാദികളായിരിക്കില്ല. ഈ പ്രതിസന്ധി ഒഴിവാക്കാൻ പത്രികയുടെ ഒരു കോപ്പി ഇമെയിൽ വഴി തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റി ചെയർമാനു സമർപ്പിക്കാവുന്നതാണ്.

2022 ജൂൺ 15 നു ശേഷം പ്രതിനിധികളെ (delegate) മാറ്റുവാൻ സാധിക്കുന്നതല്ല. ഒരു അംഗ സംഘടനയിൽ നിന്നു രണ്ടിൽ കൂടുതൽ സ്ഥാനാർഥികളെ നാഷനൽ കമ്മിറ്റിയിലേക്കോ ട്രസ്റ്റി ബോർഡിലേക്കോ നാമനിർദ്ദേശം ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഫൊക്കാന നാഷനൽ കമ്മിറ്റിയിലോ, ട്രസ്റ്റി ബോർഡിലോ കുറഞ്ഞത് ഒരു തവണയെങ്കിലും പ്രവർത്തന പരിചയമില്ലാത്തവർക്കു പ്രസിഡന്റ്, ജനറൽ സെക്രട്ടറി, ബോർഡ് ഓഫ് ട്രസ്റ്റി സ്ഥാനങ്ങളിലേക്കു മത്സരിക്കാൻ യോഗ്യത ഉണ്ടായിരിക്കുകയില്ല.

മറ്റേതങ്കിലും സമാന്തര സംഘടനകളുടെ ഔദ്യോഗിക ഭാരവാഹികൾ ആയിട്ടുള്ളവർക്കു ഫൊക്കാനയുടെ ഒരു സ്ഥാനത്തേക്കും മത്സരിക്കാൻ യോഗ്യത ഉണ്ടാകില്ല. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷം ജനുവരി ഒന്നിനു ശേഷം പുതുതായി അംഗത്വത്തിന് അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചവരുടെ അപേക്ഷ ഇപ്പോൾ പരിഗണിക്കുന്നതല്ല. കൺവൻഷൻ നടക്കുന്ന വേദികളിലും ഇലക്ട്രോണിക്ക് മാധ്യമങ്ങൾ വഴി റിമോട്ട് ആയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രീയകൾ നടത്താനുള്ള പൂർണ അധികാരം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയിൽ നിക്ഷിപ്തമാണ്. ഇലക്ട്രോണിക്ക് വോട്ടിങ് യന്ത്രം വഴിയും തിരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്താനും കമ്മിറ്റിക്ക് അധികാരമുണ്ട്. തിരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രക്രിയകൾ സംബന്ധിച്ചുള്ള തിരഞ്ഞെടുപ്പ് കമ്മിറ്റിയുടെ തീരുമാനം അന്തിമമായിരിക്കും.

ഫൊക്കാനയുടെ റീജിയണുകളും അവ ഉൾപ്പെടുന്ന സ്റ്റേറ്റുകളും :

Region 1. Maine, Vermont, New Hampshire, Massachusetts, Rhode Island, and Connecticut.

Region 2. Metro New York: Manhattan, Queens, Bronx, Brooklyn, Staten Island and Long Island

Region 3. Upstate New York: Westchester, Rockland, and all counties north of Westchester

Region 4. New Jersey

Region 5. Pennsylvania and Delaware

Region 6. Maryland, the District of Columbia, Virginia, West Virginia,

Region 7. Alabama, Georgia, Tennessee. North Carolina, and South Carolina.

Region 8. Florida

Region 9. Illinois, Missouri, Kentucky, Ohio, Indiana, Iowa, Wisconsin, Minnesota, and Michigan

Region 10. Texas

Region 11. Oklahoma, Kansas, Nebraska, South Dakota, and North Dakota.

Region 12. California, New Mexico

Region 13. Nevada, Utah, Arizona, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, Oregon, Washington, and Wyoming.

Region 14. Ontario

Region 15. Quebec, Nova Scotia, Brunswick, Prince Edward Island and Newfoundland.

Region 16. British Columbia, Alberta, Manitoba, Northwest Territories, Saskatchewan, Y ukon