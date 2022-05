യുഎസ് സമ്പദ്‌വ്യവസ്ഥ ചുരുങ്ങി, വിശാലമായ വീണ്ടെടുക്കല്‍ കുറയുന്നതായി റിപ്പോര്‍ട്ട്

NEW YORK, NEW YORK - FEBRUARY 24: A person walks past the Charging Bull on February 24, 2022 in New York City. U.S. stocks opened this morning dropping after Russia begins its attack on Ukraine. The Dow Jones opened 800 points down while the S&P 500 fell 2 percent and is down 14 percent from its record high set in January. Oil prices also dropped more than 5 percent. Michael M. Santiago/Getty Images/AFP (Photo by Michael M. Santiago / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP)