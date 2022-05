ഓർമ ഇന്റർനാഷണൽ രാജ്യാന്തര പ്രസംഗമത്സരം: "അമ്മയും ദൈവവും"

ഫിലഡൽഫിയ∙ഓർമ ഇന്റർനാഷണൽ, ‘മാതൃദിനാഘോഷ’ത്തോടനുബന്ധിച്ചു ‘രാജ്യാന്തര പ്രസംഗമത്സരം’ നടത്തുന്നു. ‘അമ്മയും ദൈവവും’ (Mother and God) എന്ന വിഷയത്തിൽ, അഞ്ചു മിനിറ്റിൽ കവിയാത്ത പ്രസംഗം, വിഡിയോ റെക്കോർഡ് ചെയ്ത്, ormainternation@gmail.com എന്ന ഇ മെയിലിൽ അയച്ചു നൽകണം. ഫോൺ ക്യാമറ ഉപയോഗിച്ചു റെക്കോർഡ് ചെയ്തതു മതിയാകും. മേയ് 15 നുള്ളിൽ ലഭിക്കണം. ഇ മെയിൽ അഡ്രസ്സിൽ ഓർമ ഇന്റർനേഷൻ എന്നേയുള്ളൂ; ഓർമാ ഇന്റർനാഷണൽ എന്നില്ല. 18 വയസ്സിൽ താഴെയുള്ള മലയാളിക്കുട്ടികൾക്കാണു പ്രസംഗ മത്സരം.

ഇംംഗ്ലീഷ്, മലയാളം ഭാഷകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പ്രസംഗമാവാം. സഭാ കമ്പം ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ ഉള്ള കഴിവ് (The ability to speak without stage fear), അക്ഷര സ്ഫുടത (Precision of pronunciation), ഭാഷാശുദ്ധി (Purity of language), ആശയ സ്ഫുടത (Clarity of ideas and thoughts), ധാരാവാഹിത്വം (Fluency of language), സന്ദർഭോചിതമായ ശബ്ദനിയന്ത്രണം (Contextual voice control) എന്നീ മൂല്യ നിർണ്ണയോപാധികൾ മാനദണ്ഡമാക്കിയാണു മാർക്കിടുക. മത്സരിക്കുന്ന വിദ്യാർഥിയുടെ മാതാവോ പിതാവോ മലയാളിയായിരിക്കണം. ഒന്ന്, രണ്ട്, മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ നേടുന്നവർക്ക് ക്യാഷ് അവാർഡും സർട്ടിഫിക്കറ്റും നൽകും. കേരളത്തിൽ മേയ് അവസാന ആഴ്ച നടക്കുന്ന ഓർമാ ഇന്റർനാഷനൽ സമ്മേളനത്തിൽ ക്യാഷ് അവാർഡും സർട്ടിഫിക്കറ്റും സമ്മാനിക്കും. നേരിട്ടു പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിജയികൾക്ക് അയച്ചു നൽകും. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: ജോസ് ആറ്റുപുറം, ജോർജ് നടവയൽ 1-215-750-3283.