അമേരിക്കയിൽ ഗർഭഛിദ്രത്തിനു നിരോധനം വരുന്നു; കാനഡയിലേക്ക് സ്വാഗതമെന്ന് സർക്കാർ

Pro-choice and anti-abortion demonstrators rally outside the U.S. Supreme Court. (File image). Photo by Drew Angerer / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP