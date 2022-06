പ്രശസ്ത മാധ്യമ പ്രവർത്തകൻ ബാരി ഹോഫമാൻ അന്തരിച്ചു

ഡാലസ്∙ പ്രിന്റ്, ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് മാധ്യമ രംഗത്ത് 50 വർഷത്തിലേറെ പരിചയമുള്ള പത്രപ്രവർത്തകനും എഡിറ്ററും കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻസ് എക്സിക്യൂട്ടിവും പ്രസ് ക്ലബ് ഓഫ് ഡാലസ് ബോർഡ് അംഗവുമായ ബാരി ഹോഫ്മാൻ (79) ജൂൺ ഒന്നിനു ഡാലസിൽ അന്തരിച്ചു. 10 വർഷം മുൻപാണ് അദ്ദേഹം ഡാലസിലേക്ക് താമസം മാറിയത്.



2,000-ത്തിലധികം ബിസിനസ്സ് ക്ലയന്റുകളുള്ള ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ദൈനംദിന ആരോഗ്യ-മെഡിക്കൽ വാർത്താ സേവനമായ ഹെൽത്ത് ഡേ ന്യൂസ് സർവീസിന്റെ പങ്കാളിയും സ്ഥാപക എഡിറ്ററുമായിരുന്നു അദ്ദേഹം.

ന്യൂയോർക്ക് ഹെറാൾഡ് ട്രിബ്യൂൺ, ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിലെ WNEW റേഡിയോ, യുണൈറ്റഡ് പ്രസ് ഇന്റർനാഷണൽ ഓഡിയോ നെറ്റ്‌വർക്ക് വാർത്താ സേവനം എന്നിവയുൾപ്പെടെ നിരവധി പ്രമുഖ വാർത്താ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ റിപ്പോർട്ടറായും എഡിറ്ററായും പ്രവർത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഗാനെറ്റ്, ടൈംസ് മിറർ എന്നിവയിൽ മികച്ച എഡിറ്റോറിയൽ, ജനറൽ മാനേജ്‌മെന്റ് സ്ഥാനങ്ങൾ വഹിച്ചിട്ടുള്ള അദ്ദേഹം ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് അസോസിയേഷന്റെ മുൻ പ്രസിഡന്റുമാണ്.

ബ്രൂക്ക്‌ഹേവൻ കോളജിലെ ഇൻസ്ട്രക്ടർ കൂടിയായിരുന്നു അദ്ദേഹം, പത്രങ്ങളിൽ ഇന്റർനെറ്റിന്റെയും സോഷ്യൽ മീഡിയയുടെയും സ്വാധീനത്തെക്കുറിച്ചും നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ പത്രപ്രവർത്തനത്തിന്റെ പങ്കിനെക്കുറിച്ചുമുള്ള തുടർ വിദ്യാഭ്യാസ കോഴ്‌സ് പഠിപ്പിച്ചു.

പൊതുസേവനത്തിനുള്ള ദേശീയ ഹെഡ്‌ലൈനേഴ്‌സ് അവാർഡ്, ആഴത്തിലുള്ള റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനുള്ള അസോസിയേറ്റഡ് പ്രസ് മാനേജിങ് എഡിറ്റേഴ്‌സ് അവാർഡ്, എന്റർപ്രൈസ് റിപ്പോർട്ടിങ്ങിനുള്ള ദി സൊസൈറ്റി ഓഫ് പ്രഫഷനൽ ജേണലിസ്റ്റ്‌സ് അവാർഡ് എന്നിവ ഉൾപ്പെടെ 300ലധികം ദേശീയ, പ്രാദേശിക അവാർഡുകൾ ഹോഫ്‌മാന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ന്യൂസ് സ്റ്റാഫുകൾ നേടിയിട്ടുണ്ട്.

1968 ലും 1969 ലും യുഎസ് ആർമി ആസ്ഥാനത്തും സായുധ സേനാ ശൃംഖലയിലും ബ്രോഡ്കാസ്റ്റ് സ്പെഷലിസ്റ്റും കോംബാറ്റ് റിപ്പോർട്ടറായും സേവനമനുഷ്ഠിച്ച ഒരു വിയറ്റ്നാം വെറ്ററൻ ആയിരുന്നു ഹോഫ്മാൻ.

Services will be at Temple Emanu-El in Dallas, TX on June 8, 2022 at 2:00 PM in Stern Chapel.