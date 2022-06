കിടപ്പറ രഹസ്യം ചോർത്താൻ കോൾഗേൾ, പാർട്ടി രഹസ്യം തേടി കവർച്ച: വാട്ടർഗേറ്റ് ‘തുറന്നപ്പോൾ’...

എല്ലാ കവര്‍ച്ചാശ്രമങ്ങളും എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ തെളിവുകള്‍ അവശേഷിപ്പിക്കും. ഒരു വലിയ ദുരന്തത്തിലേക്ക് കൂപ്പുകുത്താനുള്ള വിധി ആ മോഷ്ടാവിനെ അയച്ചവര്‍ക്കുണ്ടെങ്കില്‍, വളരെ നിസ്സാരമായ പിഴവുകൊണ്ട് ദൗത്യം പാളിയിരിക്കും. യുഎസ് പ്രസിഡന്റായിരുന്ന റിച്ചഡ് നിക്‌സനു (റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടി) സംഭവിച്ച അത്തരമൊരു ബുദ്ധിമോശമായിരുന്നു 1972ലെ വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് കവര്‍ച്ച. ഡമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടിയുടെ ദേശീയ കണ്‍വന്‍ഷന്‍ ആസ്ഥാനത്ത് അതിക്രമിച്ചു കടന്ന് രേഖകള്‍ ചോര്‍ത്താനും ഫോണ്‍ ടാപ്പ് ചെയ്യാനും സംഭാഷണങ്ങള്‍ ടേപ്പ് ചെയ്യാനും നിക്‌സന്റെ ആശീര്‍വാദത്തോടെ നടന്ന ഗൂഢപദ്ധതി പാതിവഴിയില്‍ പരമദയനീയമായി പരാജയപ്പെട്ടു. കൂട്ടാളികളുടെ സാമര്‍ഥ്യക്കുറവിന് നിക്‌സനു കൊടുക്കേണ്ട വില പ്രസിഡന്റ് പദവി തന്നെയായിരുന്നു. അരനൂറ്റാണ്ടിനു ശേഷവും വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് സംഭവവുമായി കെട്ടുപിണഞ്ഞുകിടക്കുന്ന രാഷ്ട്രീയ രാവണന്‍കോട്ടയുടെ കവാടങ്ങള്‍ അടയുന്നേയില്ല. എന്താണ് വാട്ടർഗേറ്റ് സംഭവം? അമേരിക്കൻ രഹസ്യാന്വേഷണ ഏജൻസികളും കോൾ ഗേൾ വിവാദവും ഫോൺ ചോർത്തലും കവർച്ചയുമെല്ലാം നിറഞ്ഞ സംഭവബഹുലമായ സിനിമയ്ക്കു തുല്യമായ ആ വിവാദത്തിനു പിന്നിൽ ആരാണ്? എന്തുകൊണ്ട് 50 വർഷത്തിനിപ്പുറവും വാട്ടർഗേറ്റ് സംഭവം അമേരിക്കൻ രാഷ്ട്രീയത്തിൽ ഞെട്ടലുകളുണ്ടാക്കുന്നു? വിവാദത്തിന്റെ അൻപതാം വർഷത്തിൽ വിശദമായ ആ റിപ്പോർട്ടിലേക്ക്..



∙ അടയുന്നില്ല, വാട്ടര്‍ഗേറ്റ്

വേനലിന്റെ വെയില്‍വെട്ടം തീക്ഷ്ണമായിരുന്നു. യുഎസ് ചരിത്രത്തില്‍ 1972 എന്ന വര്‍ഷം വിരുന്നൂട്ടിയ വിവാദകോലാഹലങ്ങള്‍ വായാടിയും മദ്യാസക്തയുമായ ഒരു സ്ത്രീയുടെ വേനല്‍ക്കാല പുലമ്പലില്‍നിന്ന് പുറത്തുചാടി. അതിന്റെ രാഷ്ട്രീയച്ചൂട് ശരിക്കും മനസ്സിലാക്കാന്‍ പിന്നീടുള്ള ആഴ്ചകള്‍ കൂടി യുഎസിനും ലോകത്തിനും വേണ്ടി വന്നു. മാര്‍ത്ത മിച്ചലും വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് സ്‌കാന്‍ഡലും തമ്മിലെന്തെന്ന് ചോദിച്ചാല്‍, മാര്‍ത്ത സത്യത്തിന്റെ മനസ്സാക്ഷിയെന്നാണ് ഉത്തരം.

മാർത്ത മിച്ചൽ. ചിത്രത്തിനു കടപ്പാട്: Wikimedia/Commons

റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടിക്കാരനായ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് റിച്ചഡ് നിക്‌സനു വേണ്ടി എതിരാളികളായ ഡമോക്രാറ്റിക് പാര്‍ട്ടിയുടെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു കണ്‍വന്‍ഷന്‍ ഓഫിസില്‍നിന്ന് രേഖകള്‍ മോഷ്ടിക്കാനും ചാരപ്പണി നടത്താനും ശ്രമിച്ചതാണ് 1972ലെ വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് സംഭവമായി അറിയപ്പെടുന്നത്. വൈറ്റ് ഹൗസിലെ രഹസ്യസംഘം നടത്തിയ നാണംകെട്ട ശ്രമങ്ങളും അതു വെളിച്ചത്തായതോടെ ഗത്യന്തരമില്ലാതെ പ്രസിഡന്റ് രാജി പ്രഖ്യാപിച്ചതുമെല്ലാം ചേരുമ്പോള്‍ വര്‍ണാഭമായ വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് സ്‌കാന്‍ഡല്‍.

വാഷിങ്ടന്‍ ഡിസിയിലെ വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് ഹോട്ടല്‍ സമുച്ചയത്തിലുള്ള ഓഫിസ് ബില്‍ഡിങ്ങില്‍നിന്നു നിര്‍ണായക രേഖകള്‍ കട്ടുകൊണ്ടു പോകാനും നേതാക്കളുടെ ഫോണ്‍ചോര്‍ത്താനുളള സജ്ജീകരണം നടത്താനുമായി വന്നവര്‍ 1972 ജൂണ്‍ 17ന് പിടിയിലായതാണ് വിവാദത്തിന്റെ 'ഔദ്യോഗിക' തുടക്കം. കവര്‍ച്ചാശ്രമം ആദ്യമായി കണ്ടു പിടിക്കപ്പെട്ടത് അന്നാണെന്നേ അതിനര്‍ഥമുള്ളൂ. ഡമോക്രാറ്റിക് നാഷനല്‍ കമ്മിറ്റി ആസ്ഥാനത്തുനിന്നു വിവരങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്താനായി നടന്ന ശ്രമങ്ങളില്‍ ഒന്നു മാത്രമായിരുന്നു അത്. കെട്ടിടസമുച്ചയത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറു വശത്തായി പൊട്ടമാക് നദി ഒഴുകുന്നതുകൊണ്ടാണ് ജലകവാടം അഭിമുഖമായുള്ള നിര്‍മിതിക്കു വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് എന്നു പേരുവന്നതെന്നു പറയുന്നു. വാട്ടര്‍ഗേറ്റില്‍ 1972 ജൂണില്‍ സംഭവിച്ചതു യുഎസ് രാഷ്ട്രീയത്തെ വെന്തെരിച്ച തീക്കുണ്ഡമായി മാറിയെന്നതു ചരിത്രം.

∙ നയതന്ത്രത്തിലെ സൂപ്പര്‍മാനിൽനിന്ന് കുബുദ്ധിയിലേക്ക്...

1968ലാണ് നിക്‌സന്‍ ആദ്യ തവണ യുഎസ് പ്രസിഡന്റായത്. ഡമോക്രാറ്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ഹ്യൂബര്‍ട് ഹംഫ്രിയെ നേരിയ വോട്ടുശതമാനത്തിനു പരാജയപ്പെടുത്തിയാണ് നിക്‌സന്‍ വൈറ്റ്ഹൗസ് പിടിച്ചത്. കഴിവും സാമര്‍ഥ്യവും വേണ്ടുവോളമുണ്ടായിരുന്ന അദ്ദേഹം അമേരിക്കന്‍ നേതാവെന്ന നിലയില്‍ സര്‍വമേഖലയിലും പ്രതിഭ തെളിയിച്ചു. രാജ്യാന്തര തലത്തില്‍ സ്വന്തം മുദ്ര പതിപ്പിച്ചു. സോവിയറ്റ് യൂണിയന്‍, ചൈന, മധ്യപൂര്‍വദേശം തുടങ്ങിയ വിഷയങ്ങളാകട്ടെ, ബഹിരാകാശ ദൗത്യങ്ങളാകട്ടെ, യുഎസ് നടത്തിയ മുന്നേറ്റങ്ങളില്‍ നിക്‌സന്‍ നെടുനായകത്വം വഹിച്ചു. നയതന്ത്രത്തിലെ സൂപ്പര്‍മാനായി. പ്രസിഡന്റായി ആദ്യ തവണ പൂര്‍ത്തിയാക്കി വീണ്ടും തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുമ്പോഴാണ് എതിരാളികളെ പൂട്ടണമെന്ന പിടിവാശിയും പകയും അദ്ദേഹത്തെ രൂക്ഷമായി ഗ്രസിച്ചത്. വാട്ടര്‍ഗേറ്റിലേക്കു നയിച്ചതും ഈ കുബുദ്ധി തന്നെ.

റിച്ചഡ് നിക്സൻ. 1968ലെ ചിത്രം: AFP

കമ്മിറ്റി ഫോര്‍ ദ് റീ ഇലക്‌ഷന്‍ ഓഫ് ദ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന തിരഞ്ഞെടുപ്പു നയരൂപീകരണ സമിതിയുടെ ചുമതല നിക്‌സന്റെ വിശ്വസ്തനായ അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ ജോണ്‍ മിച്ചലിനായിരുന്നു. വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് കവര്‍ച്ചാശ്രമം നടന്ന രാത്രി ജോണ്‍ മിച്ചല്‍ ഭാര്യ മാര്‍ത്തയ്‌ക്കൊപ്പം കലിഫോര്‍ണിയയില്‍ നിക്‌സന്റെ രണ്ടാം തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണ പരിപാടിയിലായിരുന്നു. ഭര്‍ത്താവിനു ഫോണ്‍ കോള്‍ വന്നതും സംഭവത്തിലെ പങ്ക് നിഷേധിച്ച് അദ്ദേഹം സംസാരിക്കുന്നതും മാര്‍ത്ത ശ്രദ്ധിച്ചു. പരിപാടി തീരാന്‍ നില്‍ക്കാതെ അദ്ദേഹം ഉടന്‍ തന്നെ വാഷിങ്ടന്‍ ഡിസിയിലേക്കു തിരികെപ്പോകുകയായിരുന്നു അന്ന്. ജോണാണ് വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് കവര്‍ച്ചയ്ക്ക് ഉത്തരവിട്ടതെന്ന് മാര്‍ത്ത ബലമായി സംശയിച്ചു തുടങ്ങിയത് അറസ്റ്റിലായവരിലൊരാളായ ജയിംസ് മകോര്‍ഡിന്റെ ഫോട്ടോ പിറ്റേന്നു പത്രത്തില്‍ വന്നപ്പോഴാണ്. മകോര്‍ഡ് മാര്‍ത്തയുടെ പഴയ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്നു. അതായത്, ജോണ്‍ മിച്ചലിന് നന്നായി അറിയാവുന്നയാള്‍.

തന്റെ ഭര്‍ത്താവും വാട്ടര്‍ഗേറ്റും തമ്മിലുള്ള ബന്ധം വ്യക്തമായതോടെ സംഗതികള്‍ അങ്ങനെ വിട്ടാല്‍ പോരെന്നു മാര്‍ത്ത തീരുമാനിച്ചു. പത്രക്കാരുമായുള്ള അടുത്ത ബന്ധം പ്രയോജനപ്പെടുത്തുക. അക്കാലം കൊണ്ടു തന്നെ, പത്രക്കാര്‍ക്കുള്ള അസമയത്തെ ഫോണ്‍വിളികള്‍ക്കു കുപ്രസിദ്ധയായിരുന്നു സംസാരപ്രിയയായ മാര്‍ത്ത. വാട്ടര്‍ഗേറ്റും സുദീര്‍ഘമായ ഫോണ്‍വിളികളിലാണു കലാശിച്ചത്. കലിഫോര്‍ണിയയിലെ ന്യൂപോര്‍ട്ട് ബീച്ചിലുള്ള ഹോട്ടലില്‍ മുറിയെടുത്ത് അത്തരമൊരു ഫോണ്‍ സംഭാഷണം നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുമ്പോഴാണ്, മാര്‍ത്തയെ നിരീക്ഷിക്കാന്‍ ഏര്‍പ്പെടുത്തിയിരുന്ന സ്റ്റീഫന്‍ കിങ് എന്ന മുന്‍ എഫ്ബിഐ ഏജന്റിന്റെ വരവ്. യുപിഐ ന്യൂസ് ഏജൻസിയുടെ (യുണൈറ്റഡ് പ്രസ് ഇന്റർനാഷനൽ) റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍ ഹെലന്‍ തോമസായിരുന്നു ഫോണിന്റെ അങ്ങേത്തലയ്ക്കല്‍. കൂടുതലൊന്നും പറയാതെ കിങ് ഫോണിന്റെ കണക്ഷന്‍ വലിച്ചൂരി. മാര്‍ത്തയെ ഹോട്ടല്‍ മുറിയില്‍ ബന്ദിയാക്കി.

മാര്‍ത്തയുടെ സംസാരം മുറിയും മുന്‍പു മുറിയില്‍ മല്‍പിടിത്തത്തിന്റെ ബഹളം കേട്ടതായി പത്രപ്രവര്‍ത്തക ഹെലന്‍ സംശയിച്ചു. അവര്‍ ഉടന്‍ തന്നെ ഹോട്ടലിലേക്കു തിരിച്ചു വിളിച്ചു. മിസിസ് മിച്ചല്‍ സംസാരിക്കാന്‍ പോലുമാകാതെ ബോധം നശിച്ചു കിടക്കുകയാണെന്നായിരുന്നു ഹോട്ടല്‍ സ്റ്റാഫിന്റെ മറുപടി. ഡോക്ടറുടെ സഹായത്തോടെ കിങ് അവര്‍ക്ക് ഇന്‍ജക്ഷന്‍ നല്‍കി മയക്കിയതാണെന്നു പിന്നീടു കണ്ടെത്തി.

∙ മാര്‍ത്ത മിച്ചല്‍ ഇഫക്ട്

നിക്‌സന്റെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണത്തിലെ സുരക്ഷാ ഉദ്യോഗസ്ഥനായിരുന്ന കിങ് ലഹരി നല്‍കി തന്നെ അബോധാവസ്ഥയിലാക്കിയെന്നും ശാരീരികമായി ഉപദ്രവിച്ചെന്നുമൊക്കെ ബോധം തിരിച്ചുകിട്ടിയപ്പോള്‍ മാര്‍ത്ത വിളിച്ചു പറഞ്ഞെങ്കിലും ആരും അതത്ര ഗൗരവമായി എടുത്തില്ല. മദ്യപിച്ചു ലക്കുകെട്ടു പിച്ചും പേയും പറയുകയാകുമെന്നു കരുതി. അപവാദപ്രചാരണങ്ങളും നടന്നു. മാര്‍ത്തയ്ക്ക് ഭ്രാന്താണെന്നു വരെ നിക്‌സന്റെ കൂട്ടാളികള്‍ പറഞ്ഞു പരത്തി. അങ്ങനെ ജനം വിശ്വസിച്ചാല്‍ ആ സ്ത്രീയുടെ ആരോപണങ്ങളും ആവിയാകുമല്ലോ. മാര്‍ത്ത മിച്ചല്‍ ഇഫക്ട് എന്നൊരു പ്രയോഗം തന്നെ അങ്ങനെയുണ്ടായതാണ്. ഒരാള്‍ പറയുന്ന സത്യം വെറും ഭാവനാസൃഷ്ടിയാണെന്ന് മനഃശാസ്ത്രവിദഗ്ധര്‍ തന്നെ തെറ്റായി വിധിക്കുന്നതിനെയാണ് മാര്‍ത്ത മിച്ചല്‍ ഇഫക്ട് എന്നു പറയുന്നത്. സൈക്കോളജിസ്റ്റ് ബ്രെന്‍ഡന്‍ മഹറാണ് പില്‍ക്കാലത്ത് ഈ പേരിട്ടത്. വാട്ടര്‍ഗേറ്റിന്റെ സ്വാധീനം വിചാരിക്കുന്നതിലുമപ്പുറം പരന്നൊഴുകുന്നു.

മാർത്ത മിച്ചൽ എഫക്ട് എന്ന ഡോക്യുമെന്ററിയിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച. ചിത്രത്തിനു കടപ്പാട്: Netflix

മാര്‍ത്തയെ മര്‍ദിച്ചവശയാക്കിയ സ്റ്റീഫന്‍ കിങ്ങിനെ ആ മോശം അധ്യായം ഒരു തരത്തിലും ബാധിച്ചില്ലെന്നു മാത്രമല്ല, ബിസിനസില്‍ പടിപടിയായി ഉയര്‍ന്ന്, ഒടുവില്‍ നയതന്ത്രരംഗത്തു വരെ അദ്ദേഹം ചെന്നുപറ്റി. ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കിലെ യുഎസ് അംബാസഡറായത് ഡോണള്‍ഡ് ട്രംപ് പ്രസിഡന്റായപ്പോഴാണ്. പഴയ കഥകളൊന്നും കിങ്ങിന്റെ നിയമനത്തില്‍ പ്രശ്‌നമായില്ല. നയതന്ത്രരംഗത്ത് അനുഭവസമ്പത്ത് പേരിനുപോലുമില്ലാത്ത കിങ്ങിനെക്കുറിച്ച് ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക്ക് സര്‍ക്കാര്‍ മാധ്യമമായ റേഡിയോ പ്രാഗിനു രാജകീയമായി പറയാന്‍ ഒന്നുമില്ലായിരുന്നു. റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടി അനുഭാവിയായ വന്‍കിട ബിസിനസുകാരന്‍, കരിയര്‍ തുടക്കത്തില്‍ എഫ്ബിഐയ്ക്കു വേണ്ടി ജോലി ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നിങ്ങനെ ചരുക്കം ചില വിശദാംശങ്ങളില്‍ കിങ് ചുരുങ്ങി.

അവിടെയും മാര്‍ത്ത വിസ്മരിക്കപ്പെട്ടെങ്കിലും അവരുടെ ഉന്മാദം നിറഞ്ഞ പുലര്‍കാല ഫോണ്‍വിളികള്‍ വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് അപവാദത്തിലെ സുപ്രധാന ഏടാണ്. വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് സംഭവത്തില്‍ പങ്കില്ലെന്ന് ജോണ്‍ മിച്ചല്‍ ഘോരഘോരം ആവര്‍ത്തിച്ചപ്പോള്‍, മാര്‍ത്തയാകട്ടെ ഭര്‍ത്താവിന്റെ ഇടപെടലിന് കൂടുതല്‍ കൂടുതല്‍ തെളിവുകള്‍ നിരത്തിക്കൊണ്ടേയിരുന്നു. സത്യം പുറത്തുവിട്ടതിന് താന്‍ രാഷ്ട്രീയത്തടവുകാരിയാക്കപ്പെട്ടെന്നും ആരോപിച്ചു. അങ്ങനെ, സ്വന്തം അറ്റോര്‍ണി ജനറലിന്റെ ഭാര്യ നിക്‌സന്റെ പേടിസ്വപ്‌നമായി രൂപാന്തരപ്പെട്ടതിന്റെ ഉദ്വേഗപൂര്‍ണമായ കഥ കൂടിയാണ് വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് വിവാദം.

∙ നിക്‌സന്റെ രഹസ്യ സംഘം

ഭരണകൂടത്തെ ഒറ്റു കൊടുക്കുന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥ സംഘം ശക്തി പ്രാപിക്കുന്നെന്ന് റിച്ചഡ് നിക്‌സന്‍ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു. പെന്റഗണ്‍ പേപ്പേഴ്‌സ് ലീക്കിലെ നായകന്‍ ഡാനിയല്‍ എല്‍സ്ബര്‍ഗിനെപ്പോലെ കൂടുതല്‍ പേര്‍ വിസില്‍ബ്ലോവര്‍മാരായി മാറുന്നെന്ന സംശയമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിന്. എല്‍സ്ബര്‍ഗിന്റെ വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ പ്രസിദ്ധീകരിച്ചതിന് ന്യൂയോര്‍ക്ക് ടൈംസിനെതിരെ യുഎസ് ഭരണകൂടം നല്‍കിയ കേസ് സുപ്രീം കോടതി തള്ളിയത് 1971 ജൂണ്‍ 30നായിരുന്നു. മുന്‍കാല ഡമോക്രാറ്റ് ഭരണകൂടത്തെ ബാധിക്കുന്ന പ്രശ്‌നങ്ങളായിരുന്നു പ്രതിരോധ രേഖകള്‍ ചോര്‍ന്നതിലൂടെ പുറത്തായത്. അത് നിക്‌സനെ ബാധിക്കുന്നതല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ അടുത്ത ചോര്‍ച്ച അദ്ദേഹത്തിന് അപകടം വരുത്തുന്ന ഒന്നായിരിക്കില്ലെന്ന് എന്താണുറപ്പ്? അതുകൊണ്ട് അദ്ദേഹം കടുത്ത നടപടികളിലേക്കു പ്രവേശിച്ചു. White house plumbers എന്നറിയപ്പെട്ട പ്രത്യേക അന്വേഷണ യൂണിറ്റ് പിറന്നു. നിക്‌സന്റെ ശത്രുക്കള്‍ക്കെതിരെ കുതന്ത്രങ്ങള്‍ മെനയാനും ചാരപ്പണി നടത്താനും ഈ സംഘം മുന്നിട്ടിറങ്ങി. വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് കെട്ടിടത്തില്‍ അതിക്രമിച്ചു കടന്ന് മോഷണം നടത്തിയവരിലെ ഗോര്‍ഡന്‍ ലിഡിയും ഹോവഡ് ഹണ്ടും ഈ രഹസ്യസംഘത്തിലെ പ്രധാനികളായിരുന്നു.

കലിഫോർണിയയിലെ റിച്ചഡ് നിക്സൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ലൈബ്രറിയിൽനിന്നുള്ള കാഴ്ച. ചിത്രം: Patrick T. FALLON / AFP

നിക്‌സന്റെ രണ്ടാം തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചാരണങ്ങളുടെ ചുമതലയുള്ള സമിതിക്കു വേണ്ടി ഇവര്‍ ചെയ്ത കുറ്റകൃത്യകളുടെ പട്ടിക വളരെ നീണ്ട ഒന്നാണ്. ആ പട്ടികയുടെ തലപ്പത്തു തന്നെയാണ് വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് സംഭവം സ്ഥാനം പിടിച്ചിരിക്കുന്നത്. പെന്റഗണ്‍ കേസിലെ എല്‍സ്ബര്‍ഗിനെ ചികിത്സിച്ച ഡോക്ടറുടെ ഓഫിസില്‍ കടന്നു കയറി മെഡിക്കല്‍ രേഖകള്‍ മോഷ്ടിക്കാനുള്ള ശ്രമം ഇവരുടെ ആദ്യകാല കൃത്യങ്ങളിലൊന്നാണ്. സിഗരറ്റ് പായ്ക്കറ്റില്‍ സിഐഎ ക്യാമറ ഒളിപ്പിച്ച്, ഹണ്ട് സമ്മാനിച്ച ജോര്‍ജ് ലിയനഡ് എന്ന പേരുമായി ലിഡി തന്നെ ചികിത്സാരേഖ കവരാനെത്തി.

ഹോവഡ് ഹണ്ട് സിഐഎ ഏജന്റായിരുന്നു. 23 വര്‍ഷം സിഐഎയില്‍ പ്രവര്‍ത്തിച്ച അദ്ദേഹം ഗ്വാട്ടിമാലയില്‍ സിഐഎ മേല്‍നോട്ടത്തില്‍ നടന്ന ഭരണ അട്ടിമറിയിലെയും (1954) 'ബേ ഓഫ് പിഗ്‌സ് ' അധിനിവേശത്തിലെയും (1961) പ്രധാനിയായിരുന്നു. ക്യൂബയില്‍ ഭരണം പിടിച്ച ഫിഡല്‍ കാസ്‌ട്രോയെ പുറത്താക്കാനായി ക്യൂബ വിട്ട ക്യൂബക്കാരെ അണിനിരത്തി സിഐഎ നടത്തിയ നീക്കമായിരുന്നു പ്ലായ ഗിരോണ്‍ എന്ന 'ബേ ഓഫ് പിഗ്‌സി 'ലെ ആക്രമണം. അക്കാലത്തു പരിചയപ്പെട്ട ഏതാനും ക്യൂബക്കാരാണ് വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് കവര്‍ച്ചയ്ക്ക് ഹണ്ടിന്റെ ഒപ്പം കൂടിയത്. എല്ലാത്തിലുമുപരി, ഹണ്ട് സാഹിത്യകാരനായിരുന്നു. 6 തൂലികാനാമങ്ങളിലായി 46 ത്രില്ലറുകളെഴുതി വിജയിച്ചയാള്‍!

∙ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി വലിച്ചെറിയുന്നവർ!

നിക്‌സന്റെ ശത്രുസംഹാരയജ്ഞത്തിനു വേണ്ടി നിയമലംഘനം എന്ന ആശയം 1972 ജനുവരിയിലാണ് ജോണ്‍ മിച്ചലിന്റെ മനസ്സില്‍ ഉദിച്ചത്. അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടാല്‍ അത്തരമൊരു പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി പണം കണ്ടെത്താനുള്ള ആലോചനയും തുടങ്ങിവയ്ക്കണം. മിച്ചലിന്റെ നിര്‍ദേശത്തോട് ലിഡിയാണ് ആദ്യം പ്രതികരിച്ചത്. പത്തു ലക്ഷം ഡോളര്‍ മുതല്‍മുടക്കുള്ളതും ജെംസ്‌റ്റോണ്‍ എന്നു നാമകരണം ചെയ്തതുമായ ഒരു വന്‍പദ്ധതിയുടെ രൂപരേഖ അദ്ദേഹം സമര്‍പ്പിച്ചു. റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ പാര്‍ട്ടി സമ്മേളനത്തില്‍ പ്രശ്‌നമുണ്ടാക്കുന്നവരെ കിഡ്‌നാപ് ചെയ്ത് മയക്കിയ ശേഷം അതിര്‍ത്തിയില്‍ കൊണ്ടുപോയി മെക്‌സിക്കോയിലേക്കു വലിച്ചെറിയുക, ഡമോക്രാറ്റ് നേതാക്കളെ വലയില്‍ വീഴ്ത്തി കിടപ്പറയില്‍നിന്നു രഹസ്യം ചോര്‍ത്താന്‍ കോള്‍ ഗേള്‍ സംഘത്തെ രംഗത്തിറക്കുക, ഡമോക്രാറ്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഓഫിസുകളില്‍ ഇലക്ട്രോണിക് സംവിധാനങ്ങള്‍ സജ്ജീകരിച്ച് വിവരം ചോര്‍ത്തുക എന്നിങ്ങനെയുള്ള ഭാവനാസമ്പന്നമായ ഇനങ്ങളായിരുന്നു ലിഡിയുടെ കയ്യില്‍ ഉണ്ടായിരുന്നത്. അല്‍പംകൂടി ചെലവു കുറഞ്ഞ പ്ലാനുമായി വരാന്‍ മിച്ചല്‍ നിര്‍ദേശിച്ചു. തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകല്‍, വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് ഓഫിസില്‍നിന്ന് വിവരം ചോര്‍ത്തല്‍ എന്നിങ്ങനെ രണ്ടിനങ്ങള്‍ മാത്രം ഉള്‍പ്പെടുത്തി ലിഡി അവതരിപ്പിച്ച പുതിയ പ്ലാനിലും മിച്ചലിനു തൃപ്തി പോരായിരുന്നു. 3 ലക്ഷം ഡോളര്‍ ചെലവുണ്ട്. പക്ഷേ നിക്‌സന്റെ സമ്മര്‍ദം കൂടിയായപ്പോള്‍ 1972 ഏപ്രിലില്‍ ‘പ്ലാന്‍’ അംഗീകരിക്കപ്പെട്ടു.

വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് ഓഫിസില്‍ അതിക്രമിച്ചുകടക്കാന്‍ ലിഡിയും ഹണ്ടും നയിച്ച സംഘം ആദ്യം ശ്രമിച്ചത് മേയ് 26നാണ്. ജയിംസ് മകോര്‍ഡ്, ബെര്‍നാര്‍ഡ് ബാര്‍ക്കര്‍, യുജിനോ മാര്‍ട്ടിനെസ്, വിര്‍ജിലോ ഗോണ്‍സാലെസ് എന്നിവരായിരുന്നു മറ്റു സംഘാംഗങ്ങള്‍. മേയ് 26നും പിറ്റേന്ന് 27നും നീക്കം വിജയിച്ചില്ല. തൊട്ടടുത്ത ദിവസത്തെ ശ്രമം ഫലം കണ്ടു. രേഖകളുടെ പടമെടുത്തും ഫോണുകള്‍ ചോര്‍ത്താന്‍ ഉപകരണം ഘടിപ്പിച്ചും സന്തുഷ്ടരായി അവര്‍ മടങ്ങി. പിടിച്ചെടുക്കുന്ന ശബ്ദത്തിന് വ്യക്തത പോരെന്ന പ്രശ്‌നം ശ്രദ്ധിച്ചപ്പോള്‍ അതു ശരിയാക്കാനായി ജൂണ്‍ 17ന് മകോര്‍ഡും കൂട്ടാളികളും വീണ്ടും വന്നു. മകോര്‍ഡ് പക്ഷേ ഒരബദ്ധം കാട്ടി. വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് ഓഫിസ് ബില്‍ഡിങ്ങിന്റെ പാര്‍ക്കിങ് ഭാഗത്തെ വാതില്‍ തുറന്നു കയറിയതിനു ശേഷം, ആരും പുറത്തുനിന്നു പൂട്ടാതിരിക്കാന്‍ ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചു.

വാട്ടർഗേറ്റ് കെട്ടിടത്തിന്റെ പാർക്കിങ് ഭാഗം.

രാത്രി റോന്തു ചുറ്റുകയായിരുന്ന കാവല്‍ക്കാരന് ഈ ടേപ്പ് കണ്ട് ആദ്യം സംശയമൊന്നും തോന്നിയില്ല. ടേപ്പ് എടുത്തു കളഞ്ഞു തിരികെ അതു വഴി വീണ്ടും വന്നപ്പോള്‍, പിന്നെയും ടേപ്പ് ഒട്ടിച്ചിരിക്കുന്നതായി കണ്ടു. തൊട്ടടുത്ത നിമിഷം അദ്ദേഹം പൊലീസിനെ വിളിക്കുകയായിരുന്നു. (പില്‍ക്കാലത്ത് മകോര്‍ഡ് എഴുതിയ സ്മരണകളുടെ പ്രധാനതലക്കെട്ട് ഒരു കഷണം ടേപ്പ് എന്നായിരുന്നു - എ പീസ് ഓഫ് ടേപ്പ് - ദ് വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് സ്‌റ്റോറി, ഫാക്ട് ആന്‍ഡ് ഫിക്ഷന്‍). മോഷ്ടാക്കളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യുമ്പോള്‍ സമയം പുലര്‍ച്ചെ 2 മണി. കോട്ടും സ്യൂട്ടും ടൈയും ധരിച്ച മോഷ്ടാക്കളെ കണ്ട് പൊലീസും ഞെട്ടി. പൊലീസ് വന്നതു മനസ്സിലാക്കി ഹണ്ടും ലിഡിയും തെരുവിനപ്പുറത്തെ ഹോട്ടലില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങിയോടി രക്ഷപ്പെട്ടു. പക്ഷേ അവര്‍ തങ്ങിയ ഹോട്ടല്‍ മുറി നിറയെ തെളിവുകള്‍ ശേഷിച്ചിരുന്നു. അവയെല്ലാം തന്നെ വൈറ്റ് ഹൗസിലേക്കു വിരല്‍ചൂണ്ടി. 1973ലാണ് കേസില്‍ ശിക്ഷ വിധിച്ചത്. ഹോവഡ് ഹണ്ടിന് 33 മാസം ജയില്‍വാസം വിധിച്ചു. ജയിംസ് മകോര്‍ഡിന് നാലു മാസം ജയില്‍. ലിഡി 52 മാസം ജയിലില്‍ കഴിഞ്ഞു. ബാര്‍ക്കര്‍, ഗോണ്‍സാലസ്, മാര്‍ട്ടിനെസ് തുടങ്ങിയവര്‍ ഒരു വര്‍ഷം തടവുശിക്ഷയനുഭവിച്ചു.



∙ വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് വരുത്തിവച്ചത്

1972 ജൂണിലാണ് വിവാദം തലപൊക്കുന്നത്. എന്നിട്ടും അതേ വര്‍ഷം നവംബര്‍ 7നു നടന്ന പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ 60.7ശതമാനം ജനകീയ വോട്ടു നേടി ചരിത്രം കുറിച്ചു കൊണ്ട് നിക്‌സന്‍ തകര്‍പ്പന്‍ വിജയം നേടി. വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് വിവാദത്തിന്റെ കാര്‍മേഘങ്ങള്‍ മെല്ലെ മെല്ലെ കൂട്ടംകൂടി ഒഴിയാബാധയായി പ്രസിഡന്റിന്റെ പിന്നാലെ കൂടിയത് ഈ വിജയത്തിനു ശേഷമാണെന്നതാണ് കൗതുകകരം. പക്ഷേ ആ വിവാദപ്പെരുക്കം അദ്ദേഹത്തിന്റെ കയ്യിലൊതുങ്ങുന്നതായിരുന്നില്ല. കഷ്ടിച്ച് രണ്ടു വര്‍ഷമേ നിക്‌സന്റെ രണ്ടാം ഭരണം തുടര്‍ന്നുള്ളൂ. വാര്‍ട്ടര്‍ഗേറ്റ് വിവാദത്തിന്റെ മൂര്‍ധന്യത്തില്‍, 1974 ഓഗസ്റ്റില്‍ നിക്‌സന്‍ പടിയിറങ്ങി.

രാജി പ്രഖ്യാപനത്തിനു ശേഷം റിച്ചഡ് നിക്‌സൻ വൈറ്റ് ഹൗസിലെ ജീവനക്കാരോട് യാത്ര പറയുന്നു. ചിത്രം: AFP

അതിനും ഒരു വര്‍ഷം മുന്‍പേ അദ്ദേഹത്തിന്റെ വലംകയ്യായ വൈസ് പ്രസിഡന്റ് സ്പിറോ എഗ്നൂ കൈക്കൂലിക്കേസില്‍പെട്ട് രാജി വച്ചിരുന്നു. ആ ഒഴിവില്‍ ജെറള്‍ഡ് ഫോഡ് വൈസ് പ്രസിഡന്റായി നിയമിക്കപ്പെട്ടിരിക്കെയാണ് 1974 ഓഗസ്റ്റ് 9നു നിക്‌സന്‍ രാജിവച്ചു സ്ഥലംവിട്ടത്. എഗ്നൂ വേണമല്ലോ അടുത്ത പ്രസിഡന്റാകാന്‍ എന്നാലോചിക്കുമ്പോള്‍ ആരും തന്നെ വെടിവച്ചു കൊല്ലില്ലെന്ന് നിക്‌സന്‍ ഫലിതം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെന്നാണു കഥ. ഏതായാലും ആദ്യം എഗ്നൂവിനു തന്നെ പദവി നഷ്ടമായി. നിക്‌സന്‍ രാജി വച്ചപ്പോള്‍ ഭരണഘടനയനുസരിച്ച,് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് ഫോഡ് അടുത്ത പ്രസിഡന്റായി. രാജി വച്ച ആദ്യത്തെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് എന്ന പദവി നിക്‌സനു ലഭിച്ചപ്പോള്‍ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ സ്ഥാനാര്‍ഥിയായി നില്‍ക്കേണ്ട ആവശ്യം വരാതെ യുഎസ് പ്രസിഡന്റായയാള്‍ എന്ന ഖ്യാതി ഫോഡിനും കിട്ടി. ശേഷിച്ച രണ്ടര വര്‍ഷമായിരുന്നു ഫോഡിനു പൂര്‍ത്തിയാക്കാനുണ്ടായിരുന്നത്. 1976ലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിച്ചെങ്കിലും ഡമോക്രാറ്റ് സ്ഥാനാര്‍ഥി ജിമ്മി കാര്‍ട്ടറോടു തോറ്റു.

∙ നിക്‌സന്റെ കൂട്ട്

നിക്‌സന്റെ രണ്ടാം ഭരണകാലം കോലാഹലം നിറഞ്ഞതായിരുന്നു. കൂട്ടെല്ലാം കുതന്ത്രക്കാരുമായി. പ്രസിഡന്റിന് എന്തൊക്കെ ദുഷ്ടലാക്കുണ്ടോ അതിനെല്ലാം തലയാട്ടി ഒപ്പം നില്‍ക്കുന്നവരായിരുന്നു അവരെല്ലാം. വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് അന്വേഷിച്ച സെനറ്റ് സമിതി അധ്യക്ഷനും ഡമോക്രാറ്റ് നേതാവുമായ സാം എര്‍വിനെപ്പോലെ വ്യക്തിപ്രഭാവമുള്ള നീതിമാന്മാരൊന്നും ആത്മമിത്രങ്ങളായി ഇല്ലാതിരുന്നതാണ് നിക്‌സനു വിനയായതെന്ന് വിഖ്യാത പത്രപ്രവര്‍ത്തകന്‍ ഹാരള്‍ഡ് ഇവന്‍സ് നിരീക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജോണ്‍ എര്‍ളിച്മാന്‍, ബോബ് ഹോള്‍ഡിമാന്‍, ചാള്‍സ് കോള്‍സന്‍, ജോണ്‍ മിച്ചല്‍, ടോം ഹ്യൂസ്റ്റന്‍ എന്നിങ്ങനെ വൈറ്റ്ഹൗസ് വലയത്തിലുണ്ടായിരുന്ന എല്ലാവരും തന്നെ നിക്‌സനെ വഷളാക്കിയതേ ഉള്ളൂ. ഒരുപക്ഷേ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധയോടെ മെനഞ്ഞ തന്ത്രങ്ങള്‍, അതിനു നിയോഗിക്കപ്പെട്ടവരുടെ അസാമര്‍ഥ്യമോ മനപൂര്‍വമുള്ള അബദ്ധങ്ങളോ മൂലം ദയനീയമായി പാളുകയായിരുന്നു എന്ന വിശകനങ്ങളുമുണ്ട്.

ലിഡിയും ഹണ്ടും വാട്ടര്‍ഗേറ്റില്‍ കാട്ടിക്കൂട്ടിയത് നിക്‌സന്റെ രാഷ്ട്രീയജീവിതം തുലച്ചു കളഞ്ഞു. വാട്ടര്‍ഗേറ്റിലെ കവര്‍ച്ചാശ്രമത്തിനു പിന്നിലെ കരങ്ങള്‍ വൈറ്റ് ഹൗസിലാണെന്നതിനുള്ള തെളിവുകള്‍ ശേഷിപ്പിച്ചാണ് ഹണ്ട് ഉള്‍പ്പെടെ പ്രതികള്‍ കുറ്റകൃത്യം നടത്തിയത് എന്നതു വളരെ ശ്രദ്ധേയമാണ്. തന്റെ വൈറ്റ് ഹൗസ് ബന്ധം വ്യക്തമാക്കുന്ന തെളിവ് ഹോട്ടല്‍ മുറിയില്‍ ഉപേക്ഷിച്ചു പോയ ഹണ്ട് ബ്ലാക്ക്‌മെയിലിങ്ങിനും ശ്രമിച്ചു. മറ്റൊരു പ്രതി ജയിംസ് മകോര്‍ഡ് ഫെഡറല്‍ ഡിസ്ട്രിക്ട് ജഡ്ജിനു കുറ്റസമ്മത കത്തെഴുതി. ഇതൊക്കെക്കൊണ്ടു തന്നെ, നിക്‌സന്റെ പതനം സിഐഎ ഗൂഢപദ്ധതിയായിരുന്നെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് സ്റ്റാഫ് മേധാവി ബോബ് ഹോള്‍ഡിമാന്‍ ദൃഢമായി വിശ്വസിച്ചിരുന്നു.

വാട്ടർഗേറ്റ് കോംപ്ലക്സ്. ചിത്രം: AFP

∙ തെളിവുകള്‍ നശിപ്പിക്കുന്നു

ഡമോക്രാറ്റ് തന്ത്രങ്ങള്‍ ചോര്‍ത്തുക, പാര്‍ട്ടിക്കുള്ള ക്യൂബന്‍ ഫണ്ടിങ് ഉള്‍പ്പെടെ അഭ്യൂഹങ്ങളുടെ ചുരുളഴിക്കുക, ലൈംഗികവിവാദങ്ങള്‍ വല്ലതും കിട്ടുമോയെന്നു തിരയുക എന്നിങ്ങനെ പലവിധ ലക്ഷ്യങ്ങളാണ് രേഖമോഷണത്തിനും സംഭാഷണം ചോര്‍ത്തലിനും പിന്നിലുണ്ടായിരുന്നതെന്ന് കാലാന്തരത്തില്‍ കണ്ടെത്തലുകളുണ്ടായി. ഡമോക്രാറ്റ് രേഖകള്‍ കക്കാന്‍ പോയ കള്ളന്മാര്‍ പിടിയിലായതോടെ, ഇനിയെന്തു ചെയ്യാനാകുമെന്നതില്‍ നിക്‌സന്റെ ശ്രദ്ധ മുഴുവന്‍ ഉരുണ്ടു കൂടി. തെളിവുകള്‍ പലയിടങ്ങളിലായി ചിതറിക്കിടക്കുന്നു. വിശ്വസ്തരെ ഒപ്പം കൂട്ടി പ്രസിഡന്റ് നിയമലംഘനത്തില്‍ മുഴുകി. രേഖകള്‍ നശിപ്പിച്ചു, ഉദ്യോഗസ്ഥരെ നിശബ്ദരാക്കി. വഴങ്ങാത്തവരെ പുറത്താക്കി (1973 ഒക്ടോബറിലെ 'സാറ്റര്‍ഡേ നൈറ്റ് മാസക്കര്‍' എന്നറിയപ്പെടുന്ന സംഭവം).

രണ്ടു പതിറ്റാണ്ടിലേറെയായി നിക്‌സന്റെ പേഴ്‌സനല്‍ സെക്രട്ടറിയായിരുന്നു റോസ് മേരി വുഡ്‌സ്. അങ്ങേയറ്റം വിശ്വസ്ത. തെളിവുകള്‍ നശിപ്പിക്കാനുള്ള എല്ലാ ശ്രമങ്ങളിലും റോസ് മേരിയും പങ്കാളിയായി. 1972 ജൂണ്‍ 23നു ബോബ് ഹോള്‍ഡിമാനുമായി നടത്തിയ സംഭാഷണങ്ങള്‍ ടേപ്പ് ചെയ്തതിന്റെ ലിഖിതരൂപം നിക്‌സന്‍ പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു. ടേപ്പിലുണ്ടായിരുന്നത് പൂര്‍ണമായും കടലാസില്‍ വന്നില്ല. വിശദീകരണം രസകരമായിരുന്നു- ടേപ്പു കേട്ട് റോസ് മേരി പകര്‍ത്തിയെഴുതിക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോള്‍ ഓഫിസ് ഫോണ്‍ റിങ് ചെയ്തു. അതെടുക്കാനായി കൈനീട്ടിയപ്പോള്‍ അബദ്ധത്തില്‍ കൈതട്ടി ടേപ്പിലെ കുറച്ചു ഭാഗം ഡിലീറ്റ് ആയി!

പക്ഷേ, നിക്‌സനു തടയാന്‍ സാധിക്കാതിരുന്ന സംഭാഷണശകലങ്ങള്‍ വേറെയുണ്ടായിരുന്നു. 1974 ഓഗസ്റ്റ് 5നു പുറത്തായ 'സ്‌മോക്കിങ് ഗണ്‍' ടേപ്പ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഒന്ന് എല്ലാം വിളിച്ചു പറഞ്ഞു. ഹോള്‍ഡിമാനുമായുള്ള സംഭാഷണത്തിന്റെ പൂര്‍ണരൂപം ഇതിലുണ്ടായിരുന്നു. ക്യൂബയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് രാജ്യസുരക്ഷാ കാര്യങ്ങള്‍ ഉള്‍പ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നു കള്ളം പറഞ്ഞ് വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് അന്വേഷണം സിഐഎയെക്കൊണ്ടു നടത്താനും എഫ്ബിഐയെ ഒഴിവാക്കാനും ശ്രമിക്കാനുള്ള നിര്‍ദേശം നിക്‌സന്‍ നല്‍കുന്നത് ആ ടേപ്പിലുണ്ടായിരുന്നു. വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് സംഭവത്തില്‍ പ്രസിഡന്റിനു നേരിട്ടു പങ്കുണ്ടെന്നു വ്യക്തമാകാന്‍ കൂടുതലൊന്നും വേണ്ടിയിരുന്നില്ല. പണം കൊടുത്ത് ഹണ്ടിനെ നിശബ്ദനാക്കാനും നിക്‌സന്‍ ശ്രമിച്ചെന്നു വ്യക്തമായി. കവര്‍ച്ച കണ്ടുപിടിച്ച 1972 ജൂണ്‍ മുതല്‍ പദവി ഒഴിയേണ്ടി വന്ന 1974 ഓഗസ്റ്റ് വരെ രണ്ടു വര്‍ഷത്തിലേറെക്കാലം, വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് ബന്ധം മൂടിവയ്ക്കാന്‍ നിക്‌സന്‍ അക്ഷീണപ്രയത്‌നം നടത്തി. വൈറ്റ് ഹൗസില്‍ സംഭാഷണ ടേപ്പിങ് സംവിധാനം നിലവിലുണ്ടെന്ന് സെനറ്റ് സമിതിക്കു മുന്‍പാകെ അലക്‌സാണ്ടര്‍ ബട്ടര്‍ഫീല്‍ഡ് എന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ 1973 ജൂലൈ 16നു മൊഴി നല്‍കിയതു വഴിത്തിരിവായി. സമിതിക്ക് അക്കാര്യം നേരത്തേ അറിയാമെന്നു കരുതിയായിരുന്നു ബട്ടര്‍ഫീല്‍ഡിന്റെ പരാമര്‍ശം. പക്ഷേ അതൊരു പുതിയ അറിവായിരുന്നു. നിക്‌സന്‍ ശരിക്കും കുടുങ്ങി.

വാട്ടർഗേറ്റ് വിവാദത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളിച്ച എക്സിബിഷൻ. കലിഫോർണിയയിലെ യോർബ ലിൻഡയിൽ റിച്ചാർഡ് റിച്ചാർഡ് നിക്സൻ പ്രസിഡൻഷ്യൽ ലൈബ്രറിയിൽനിന്നുള്ള ചിത്രം. (Photo by Gabriel BOUYS / AFP)

വാട്ടര്‍ഗേറ്റില്‍ പ്രസിഡന്റ് ചെയ്ത തെറ്റ് ക്ഷമിക്കാവുന്നതായിരുന്നില്ല. അമേരിക്കന്‍ ജനാധിപത്യത്തിന്റെ മുഴുവന്‍ സംവിധാനങ്ങളും കൃത്യതയോടെ ഉണര്‍ന്നു പ്രവര്‍ത്തിച്ചു. അമേരിക്കന്‍ പാര്‍ലമെന്റായ കോണ്‍ഗ്രസിന്റെ ഇരു സഭകളും അന്വേഷണസമിതികളും മൊഴിയെടുക്കലുമായി സജീവമായി. പ്രസിഡന്റിനെ കുറ്റവിചാരണ ചെയ്യണമെന്ന നിര്‍ണായ തീരുമാനമുണ്ടായ നിമിഷം, കൂടുതല്‍ ചെറുത്തുനില്‍പിനൊന്നും നില്‍ക്കാതെ, ഇംപീച്ച് ചെയ്യപ്പെടുകയെന്ന നാണക്കേടിന് ഇരയാകാതെ നിക്‌സന്‍ ബുദ്ധിപൂര്‍വമായ കുലീനതയോടെ രാജി വച്ചു. ഓവല്‍ ഓഫിസില്‍നിന്ന് ടിവിയിലൂടെ രാജി പ്രഖ്യാപനം നടത്തുമ്പോള്‍ മുഖം നിര്‍വികാരമായിരുന്നു. പരാജയം സമ്മതിക്കുന്ന ശീലം തനിക്കില്ലെന്ന് നിക്‌സന്‍ പറഞ്ഞു. ‘‘ടേം പൂര്‍ത്തിയാക്കാതെ ഇങ്ങനെ ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വരുന്നത് എന്റെ ശരീരത്തിലെ സഹജാവബോധങ്ങളോടൊന്നും പൊരുത്തപ്പെടുന്നതല്ല. പക്ഷേ പ്രസിഡന്റെന്ന നിലയില്‍ ഞാന്‍ അമേരിക്കയുടെ താല്‍പര്യങ്ങള്‍ക്ക് മുന്‍ഗണന നല്‍കിയേ തീരൂ. ഇവിടെ ഒരു ഫുള്‍ ടൈം പ്രസഡന്റും ഫുള്‍ ടൈം കോണ്‍ഗ്രസുമാണു വേണ്ടത്’’- അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ഇംപീച്‌മെന്റ് ബില്ലില്‍ ആരോപിച്ചിരുന്ന കുറ്റങ്ങളെക്കുറിച്ച് രാജിപ്രഖ്യാപന വേളയില്‍ നിക്‌സനു മൗനമായിരുന്നു. തന്റെ ചില വിലയിരുത്തലുകള്‍ തെറ്റിപ്പോയെന്ന് ഒഴുക്കന്‍ മട്ടില്‍ പറഞ്ഞതല്ലാതെ കുറ്റസമ്മതമൊന്നും നടത്തിയില്ല. വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് സംഭവം മൂടിവയ്ക്കാനായി എഫ്ബിഐ, സിഐഎ, ഇന്റേണല്‍ റവന്യൂ സര്‍വീസ് തുടങ്ങിയ സര്‍ക്കാര്‍ ഏജന്‍സികളെ പ്രസിഡന്റ് ദുരുപയോഗം ചെയ്‌തെന്ന ആരോപണത്തിലും പ്രതികരിച്ചില്ല. ഈ പ്രസംഗത്തിന് ഒരു മണിക്കൂര്‍ മുന്‍പ് കോണ്‍ഗ്രസിലെ പഴയ ചങ്ങാതിമാരുമായി നടത്തിയ സംഗമത്തില്‍ നിക്‌സന്‍ പക്ഷേ കരഞ്ഞിരുന്നു. കണ്ണുനീര്‍ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ പാടു പെട്ട അദ്ദേഹത്തിന് മുറിയില്‍നിന്ന് ഇറങ്ങിപ്പോകേണ്ടി വന്നു. അവിടെയുണ്ടായിരുന്നവരും കരഞ്ഞു.

ഡീപ് ത്രോട്ട് എന്ന പേരിൽ വാട്ടർഗേറ്റ് സംഭവത്തിന്റെ വിവരങ്ങൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകർക്കു കൈമാറിയ എഫ്ബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥൻ വില്യം മാർക്ക് ഫെൽറ്റ്. 2005 മേയ് 31ലെ ചിത്രം. (Photo- Justin Sullivan/Getty Images/AFP Photo)

∙ വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് റിപ്പോര്‍ട്ടിങ്

വാഷിങ്ടന്‍ പോസ്റ്റ് ഉള്‍പ്പെടെ അമേരിക്കന്‍ മാധ്യമങ്ങളുടെ സജീവ ഇടപെടലും അന്വേഷണാത്മക റിപ്പോര്‍ട്ടിങ്ങുമാണ് വാട്ടര്‍ഗേറ്റിനെ വാട്ടര്‍ഗേറ്റാക്കിയത്. ബ്രിട്ടിഷ് പ്രധാനമന്ത്രി ബോറിസ് ജോണ്‍സന്‍ ഇപ്പോള്‍ അകപ്പെട്ടിരിക്കുന്ന ലോക്ഡൗണ്‍കാലവിരുന്നു വിവാദത്തിന് ‘പാര്‍ട്ടിഗേറ്റ്’ എന്ന മാധ്യമവിശേഷണം വീണതിനു പിന്നില്‍ 1972ലെ വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് വിവാദത്തിന്റെ ഉജ്വല മാധ്യമ കവറേജും സ്വാധീനം ചെലുത്തിയിട്ടുണ്ട്. വാഷിങ്ടന്‍ പോസ്റ്റിലെ ബോബ് വുഡ്വേഡ്, കാള്‍ ബേണ്‍സ്‌റ്റൈന്‍ എന്നീ റിപ്പോര്‍ട്ടര്‍മാര്‍ നടത്തിയ വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് പര്യവേക്ഷണങ്ങള്‍ ലോകപത്രപ്രവര്‍ത്തന ചരിത്രത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. അന്വേഷണാത്മക റിപ്പോര്‍ട്ടിങ്ങിന്റെ ആര്‍ജവവും വെല്ലുവിളിയും തികഞ്ഞിരുന്നു ആ സാഹസപ്രവൃത്തിയില്‍. വുഡ്വേഡിനോട് ഡീപ് ത്രോട്ട് എന്ന സോര്‍സ് ഉപദേശിച്ചത് പണമൊഴുകുന്ന വഴി തിരഞ്ഞുപോകൂ എന്നായിരുന്നു. അക്കാലത്ത് ഡീപ് ത്രോട്ട് എന്ന വിശേഷണത്തില്‍ മാത്രം അറിയപ്പെട്ടിരുന്ന ഈ അജ്ഞാതവ്യക്തി എഫ്ബിഐ ഉദ്യോഗസ്ഥന്‍ മാര്‍ക്ക് ഫെല്‍റ്റ് ആണെന്ന കാര്യം 2005ല്‍ വെളിപ്പെട്ടിരുന്നു. താനുള്‍പ്പെട്ട സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിലപ്പെട്ട രഹസ്യവിവരങ്ങള്‍ പേരു വെളിപ്പെടുത്താതെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നയാളെയാണ് ഡീപ് ത്രോട്ട് എന്നു വിളിക്കുന്നത്.

∙ മാര്‍ത്ത വീണ്ടെടുക്കപ്പെടുന്നു

മാര്‍ത്തയുടെ ധീരമായ വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് വെളിപ്പെടുത്തലുകളും അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൊടുങ്കാറ്റും ഗ്യാസ്‌ലിറ്റ് എന്ന പേരില്‍ ടെലിവിഷന്‍ പരമ്പരയായിട്ടുണ്ട്. ജൂലിയ റോബര്‍ട്‌സാണ് മാര്‍ത്തയായി വേഷമിട്ടത്. മാര്‍ത്തയുടെ ഭര്‍ത്താവ് അറ്റോര്‍ണി ജനറല്‍ ജോണ്‍ മിച്ചലായി നടന്‍ ഷോണ്‍ പെന്‍. വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് കാലത്തെ കാറ്റിലുലഞ്ഞും ഒന്നിച്ചും ശ്രദ്ധനേടിയ രണ്ടു ദാമ്പത്യങ്ങളാണ് ഗ്യാസ്‌ലിറ്റ് സംവിധായകന്‍ റോബി പിക്കറിങ് അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. ഒന്നാമത്തേത് മിച്ചല്‍ ദമ്പതികള്‍ തന്നെ. വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് വെളിപ്പെടുത്തലുകള്‍ ആ ബന്ധം തകര്‍ത്തു. 1973ല്‍ അവര്‍ വിവാഹമോചനം നേടി. രണ്ടാമത്തെ ദമ്പതികള്‍ നിക്‌സന്റെ ഉപദേഷ്ടാവ് ജോണ്‍ ഡീനും ഭാര്യ മോറീനുമാണ്. നിക്‌സനെ തളളിപ്പറഞ്ഞ ജോണ്‍ ഡീനിനു പിന്നില്‍ പാറ പോലുറച്ചുനിന്ന് മോറീന്‍ എന്ന 'മോ' അനുരാഗത്തിന്റെ അപ്‌സരസായി. മോയുടെ മൂന്നാം വിവാഹമായിരുന്നു ഡീനുമായി.

‘ഗ്യാസ്‌ലിറ്റ്’ സീരീസിൽനിന്നുള്ള രംഗം.

സ്മിത്‌സോണിയന്‍സ് നാഷനല്‍ പോര്‍ട്രേറ്റ് ഗാലറിയില്‍ വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് സംബന്ധിച്ച ചിത്രങ്ങളുടെ പ്രദര്‍ശനം നടക്കുകയാണിപ്പോള്‍. ചെക്ക് ആര്‍ട്ടിസ്റ്റ് ജാന്‍ ഡി റൂത്ത് 1970ല്‍ വരച്ച മാര്‍ത്തയുടെ എണ്ണച്ചായച്ചിത്രം ഇവയിലൊന്നാണ്. ടൈം മാഗസിന്റെ 1970 നവംബര്‍ 30ലെ ലക്കത്തിനു വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ രചന. (‘വാഷിങ്ടനിലെ ഭാര്യമാര്‍’ എന്ന ടൈം ഫീച്ചറിനൊപ്പം നൽകാനായി വരച്ച ചിത്രങ്ങളിലൊന്നായിരുന്നു മാര്‍ത്തയുടേതും) അപൂര്‍വമായ ബോണ്‍ കാന്‍സര്‍ ബാധിച്ച്, ന്യൂയോര്‍ക്കിലെ മെമ്മോറിയല്‍ സ്ലോണ്‍ കെറ്ററിങ് കാന്‍സര്‍ സെന്ററില്‍ 1976 മേയ് 31നു മാര്‍ത്ത അന്തരിക്കുമ്പോഴും വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് സ്‌കാന്‍ഡല്‍ ആളിക്കത്തുന്നുണ്ടായിരുന്നു. ഒരു ഭയവും കൂടാതെ സത്യം പുറത്തു പറയുകയും അതില്‍ ഉറച്ചുനില്‍ക്കുകയും ചെയ്ത ആദ്യ വ്യക്തി മാര്‍ത്തയല്ലാതെ മറ്റാരുമല്ല.

വാട്ടര്‍ഗേറ്റ് - പോര്‍ട്രെയ്ചര്‍ ആന്‍ഡ് ഇന്‍ട്രീഗ് എന്നു പേരിട്ടിരിക്കുന്ന പ്രദര്‍ശനം സെപ്റ്റംബര്‍ 25 വരെ നീളും.

(രാജിവച്ചതിനു ശേഷം വൈറ്റ് ഹൗസ് ജീവനക്കാരോട് വിടപറയൽ പ്രസംഗം നടത്തുന്ന റിച്ചഡ് നിക്സന്റെ ചിത്രമാണ് ഏറ്റവും മുകളിൽ. മകൾ ജൂലി നിക്സനാണ് ഒപ്പം. ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചിത്രത്തിൽ കാണുന്നത് മാർത്ത മിച്ചൽ) ചിത്രങ്ങൾക്ക് കടപ്പാട്: CONSOLIDATED NEWS PICTURES / AFP/Netflix)

English Summary: Watergate Controversy at 50: The Political Scandal that Changed the Future of Richard Nixon