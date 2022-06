യുക്രെയ്ന് 450 മില്യൻ ഡോളറിന്റെ സൈനിക സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ച് യുഎസ്

വാഷിങ്ടൻ ഡി സി ∙ അമേരിക്ക യുക്രെയ്ന് അനുവദിച്ച 450 മില്യൻ ഡോളർ മിലിറ്ററി പാക്കേജിന്റെ ഭാഗമായി നാലു ദീർഘദൂര റോക്കറ്റ് വാഹനികൾ അയക്കുമെന്ന് അമേരിക്ക വ്യക്തമാക്കി. റഷ്യ ആക്രമണം ശക്തിപ്പെടുത്തിയതിനെ ചെറുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഹൈ മൊബിലിറ്റി ആർട്ടിലറി റോക്കറ്റ് സിസ്റ്റം അയയ്ക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചത്.

അമേരിക്ക സഖ്യകക്ഷികളുമായി സഹകരിച്ചു കൂടുതൽ ആയുധങ്ങൾ അയക്കുന്നതിന് തീരുമാനിച്ചതായി ആക്ടിങ് പെന്റഗൺ പ്രസ് സെക്രട്ടറി ടോഡ് ബ്രാസ്സില്ലാ പറഞ്ഞു. ഇത്തരത്തിലുള്ള സഹായങ്ങൾ തുടർന്നും നൽകുമെന്ന് നാഷനൽ സെക്യൂരിറ്റി കൗൺസിൽ കോഓർഡിനേറ്റർ ജോൺ കിർബി അറിയിച്ചു.

ഫെബ്രുവരി 24ന് ആരംഭിച്ച യുക്രെയ്ൻ അധിനിവേശം റഷ്യ തുടരുകയാണ്. ഇതിനെ തുടർന്ന് ആയിരകണക്കിനു നിരപരാധികൾ മരിക്കുകയും ലക്ഷകണക്കിന് യുക്രെയ്ന്‍ സ്വദേശികൾ അഭയാർഥികളായി രാജ്യം വിടുകയും ചെയ്തു.

