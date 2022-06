വീണ ആശിഷിന്റെ പൊതുദർശനം ഡിട്രോയിറ്റിൽ ജൂലൈ രണ്ടിന്; സംസ്കാര ശുശ്രുഷ അഞ്ചിന് ഡാലസിൽ

ഡിട്രോയിറ്റ് ∙ ഡിട്രോയിറ്റിൽ അന്തരിച്ച വാളക്കുഴി നെയ്തെതിൽ ആശിഷ് തോമസിന്റെ ഭാര്യ വീണാ ആശിഷിന്റെ (42) പൊതുദർശനവും സംസ്കാര ശുശ്രുഷയും ജൂലൈ രണ്ടിന് ഡിട്രോയിറ്റ് മാർത്തോമാ ചർച്ചിൽ. രാവിലെ 9 മുതൽ 12 വരെയാണ് ചടങ്ങ്. ഹൃദ്‌രോഗത്തെ തുടർന്നായിരുന്നു അന്ത്യം. ഐടി ഉദ്യോഗസ്ഥയായിരുന്നു.

വട്ടേക്കാടു കൊടുകുളഞ്ഞി ജോൺ ജോസഫിന്റെയും പരേതയായ സൂസി ജോസഫിന്റെയും മകളാണ്. മകൾ: അബീഗയിൽ. പരേതനായ സാമുവേൽ ജോസഫ് 51 (വിനു) ആണ് ഏക സഹോദരൻ.

VISITATION :Saturday July 2, 2022, 9:00 AM to 12:00 PM. At Detroit Mar Thoma Church,24518 Lahser Road,Southfield, MI 48033

ഡാലസിൽ പൊതുദർശനവും സംസ്കാര ശുശ്രുഷയും. ജൂലൈ അഞ്ചിന് രാവിലെ 9 മുതൽ 12 വരെ സണ്ണിവെയ്ൽ ന്യൂഹൊപ്‌ ഫ്യൂണറൽ ഹോമിൽ.