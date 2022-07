ഹൈലാൻഡ് പാർക്ക് വെടിവയ്പ്പ്; 6 പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു

ഹൈലാൻഡ് (ഷിക്കാഗോ) ∙ പ്രാദേശിക സമയം ഇന്നു രാവിലെ നടന്ന സ്വാതന്ത്ര്യദിന റാലിക്കു നേരെ ഓട്ടോമാറ്റിക് റൈഫിൾ ഉപയോഗിച്ചു വെടിവച്ചതിനെ തുടർന്ന് 6 പേർ മരിക്കുകയും 30 ൽ അധികം പേർക്ക് പരുക്കേൽക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ഇ. ക്രിമൊ എന്ന യുവാവിനെ മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ പൊലീസ് പിടികൂടി. യുവാവിനെ കുറിച്ചുള്ള കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പോലീസ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

നോർത്ത് ഷിക്കാഗോയിൽ നിന്നും ഏകദേശം 25 മൈൽ ദൂരത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഹൈലാൻഡിൽ സ്വാതന്ത്ര്യദിന റാലിയിൽ പങ്കെടുക്കുവാൻ കുട്ടികളും യുവാക്കളും ഉൾപ്പെടെ വലിയൊരു ജനകൂട്ടം എത്തിയിരുന്നു. റാലിക്കു നേരെ വെടിയുതിർത്തതിനുശേഷം, രക്ഷപ്പെട്ട് വാനിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതിനിടെയാണ് ക്രിമൊയെ പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. യാതൊരു എതിർപ്പും പ്രകടിപ്പിക്കാതെ പ്രതി കീഴടങ്ങി.

വെടിയേറ്റവരിൽ മുതിർന്ന അഞ്ചുപേർ സംഭവ സ്ഥലത്തും ഒരാൾ ആശുപത്രിയിലുമാണ് മരിച്ചത്. 26 പേരെ ഹൈലാൻഡ് പാർക്ക് ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു. ഇതിൽ പലരുടെയും നില ഗുരുതരമാണ്. മരണസംഖ്യ ഇനിയും ഉയർന്നേക്കാം.

ആക്രമണത്തെ പ്രസിഡന്റ് ബൈഡനും പ്രഥമ വനിതയും അപലപിച്ചും. സ്വാതന്ത്ര്യദിനത്തിൽ ഇങ്ങനെ സംഭവിച്ചത് താങ്ങാനാവാത്ത വേദനയാണ്. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ഏർപ്പെട്ടവരെ പ്രസിഡന്റ് അഭിനന്ദിച്ചു.

ഷിക്കാഗോ ഗവർണർ കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. പരുക്കേറ്റവർ എത്രയും വേഗം സുഖം പ്രാപിക്കട്ടെ എന്ന് ആശംസിക്കുകയും ചെയ്തു.

English Summary : Suspect arrested after 6 dead, 30 wounded in shooting at Highland Park parade