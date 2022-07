ടെക്സാസ്∙ ഓസ്റ്റിൻ മലയാളി സമൂഹത്തിനു ഏറെ പരിചിതനും ഓസ്റ്റിൻ സെന്റ് തോമസ് യാക്കോബായ പള്ളി സ്ഥാപകാംഗവുമായ ജോസഫ് മുത്തുലത്ത് അന്തരിച്ചു. സംസ്കാര ചടങ്ങുകൾ തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 9 ന് ആരംഭിക്കും. പള്ളിയിലെ ശുശ്രൂഷകൾക്കു ശേഷം ഫ്ലൂഗെർവില്ലെയിലുള്ള കുക്ക് വാൾഡൻ സെമിത്തേരിയിൽ നടക്കും. വെയ്ക് സർവീസ് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണി മുതൽ എട്ടു മണി വരെ നടക്കും.



ഭാര്യ: മേരി ജോസഫ്. മക്കൾ: ലിസ പോൾ, ബോബി ജോസഫ്.

മരുമക്കൾ: ഓസ്റ്റിനിലെ പ്രമുഖ റിയൽ എസ്റ്റേറ്റ് ഏജന്റ് സെബി പോൾ , എലിസബത്ത് പോൾ.

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് പള്ളി സെക്രട്ടറി ലാൽ ഫിലിപ്പുമായി (949 226 9143) ബന്ധപ്പെടുക.

Wake: Sun evening (July 10)

5:00 PM-8:00 PM

Cook-Walden-

14501 N Interstate Hwy 35, Pflugerville, TX 78660

———————————————

Funeral Services- Monday

(July 11) 9:00 AM-1:00 PM

St. Thomas Malankara Syriac Orthodox Church

20101 Keilman Ln

Pflugerville, Texas 78660

———————————————

Burial to follow after service at Cook-Walden Pflugerville:

14501 N Interstate Hwy 35, Pflugerville, TX 78660

വാർത്ത∙ ജെനു കുര്യൻ