നായയുടെ കടിയേറ്റ് നാലു വയസുകാരിക്കു ദാരുണാന്ത്യം

ഡാലസ്∙ നായയുടെ കടിയേറ്റ് ഡാലസിൽ നാലുവയസുകാരിക്കു ദാരുണാന്ത്യം. ഡാലസ് ഓക്‌ക്ലിഫ് ബ്ലഫ്മാൻ ഡ്രൈവിലുള്ള വീട്ടിൽ ശനിയാഴ്ച രാവിലെയായിരുന്നു സംഭവം. വീട്ടിൽ വളർത്തിയിരുന്ന നായയാണ് ആക്രമിച്ചതെന്നു സമീപവാസികൾ പറഞ്ഞു.

പൊലീസിൽ വിളിച്ചു വിവരം അറിയിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് എത്തിചേർന്ന പൊലീസ് ദേഹമാസകലം കടിയേറ്റ് രക്തത്തിൽ കുളിച്ചു കിടന്നിരുന്ന കുട്ടിയെ ഉടനെ അടുത്തുള്ള ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിച്ചു. പക്ഷെ രക്ഷിക്കാനായില്ല. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ വീട്ടിൽ ആരും ഉണ്ടായിരുന്നില്ലെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അയൽവാസിയായ യുവാവ് സംഭവം പൊലീസിനോട് വിവരിക്കുമ്പോൾ കരയുകയായിരുന്നു. കുട്ടി സംഭവ സ്ഥലത്തു തന്നെ മരിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ജനല്‍ ചില്ലുകൾ പൊട്ടിച്ചാണു കുട്ടിയെ പുറത്തെടുത്തത്.

ഇതിനു മുൻപും ഈ നായ മറ്റുള്ളവരെ ആക്രമിക്കാന്‍ ശ്രമിച്ചിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. വീട്ടിൽ വളർത്തുന്ന നായ്ക്കൾ എപ്പോളാണു പ്രകോപിതരാകുന്നതെന്ന് അറിയില്ലെന്നും കുട്ടികളെ തനിച്ചാക്കി പുറത്തുപോകുന്നത് കുറ്റകരമാണെന്നും കൗണ്ടി പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

