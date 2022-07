ഡാലസ് ∙ ഡാലസിന്റെ ആതുരശുശ്രൂഷ രംഗത്തു അഭിമാനമായി തലയുയർത്തി നിന്നിരുന്ന പാർക്ക്‌ലാന്റ് മെമ്മോറിയൽ ഹോസ്പിറ്റൽ ഇനി ചരിത്രതാളുകളിലേക്ക്. 1963 നവംബർ 22ന് ഡാലസിലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പു പ്രചരണത്തിനിടയിൽ ലി ഹാർവി ഓസവാൾഡന്റെ തോക്കിൽ നിന്നും ചീറിപാഞ്ഞുവന്ന വെടിയുണ്ട പ്രസിഡന്റ് ജോൺ എഫ്.കെന്നഡിയുടെ മാറിൽ തുളച്ചുകയറിയപ്പോൾ രക്ഷാപ്രവർത്തകർ ആദ്യമായി കൊണ്ടുവന്നത് പാർക്ക്‌ലാന്റ് ആശുപത്രിയിലേക്കാണ്. അന്നു മുതൽ ഈ ആശുപത്രി ചരിത്ര താളുകൾ സ്ഥാനം പിടിച്ചിരുന്നു.

1954 സെപ്റ്റംബർ 25ന് ഹാരി ഹൈൻസ് ബിലവഡിൽ പണിതീർത്ത 7 നില കെട്ടിടം 61 വർഷത്തെ ദീർഘ സേവനത്തിനുശേഷം ജൂലൈ 11 ന് പൊളിച്ചു മാറുന്നതിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കു തുടക്കം കുറിച്ചു. 24 മാസം കൊണ്ടു പൊളിച്ചു നീക്കൽ പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനാണ് പദ്ധതി തയ്യാറാക്കിയിരിക്കുന്നത്. പൊളിച്ചു മാറ്റൽ കിക്ക് ഓഫ് ഇന്നാരംഭിച്ചപ്പോൾ പൂർവ്വകാല സ്മരണകൾ അയവിറക്കി ആശുപത്രി സ്റ്റാഫും, രോഗികളും ഈ അപൂർവ്വ നിമിഷത്തിനു സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു.



2015 ഓഗസ്റ്റ് 16ന് ഈ ആശുപത്രിയിലെ അവസാന രോഗിയേയും പുതുതായി പണിതീർത്ത പാർക്ക്‌ലാന്റ് ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റിയതിനു ശേഷം പഴയ ആശുപത്രി പൊളിച്ചു മാറ്റുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ തയാറാക്കുകയായിരുന്നു. പൂർണ്ണമായും പൊളിച്ചു മാറ്റൽ പൂർത്തിയാക്കിയാൽ ഈ സ്ഥാനത്തു പുതിയൊരു അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് ബ്ലോക്ക് നിർമിക്കുന്നതിനാണ് അധികൃതരുടെ തീരുമാനം. ഡാലസ് കൗണ്ടിയിൽ താമസിക്കുന്നവർ നൽകുന്ന ടാക്സാണ് ഈ ആശുപത്രിയുടെ പ്രധാന ധനാഗമ മാർഗം. ഇൻഷ്വറൻസ് ഇല്ലാത്തവരുടെ ചികിത്സാകേന്ദ്രം കൂടിയാണ് ഈ ആശുപത്രി.

