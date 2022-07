ടെക്സസിൽ ഇന്ധനവിലയിൽ കുറവ്

ഡാലസ് ∙ ടെക്സസിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്നു മാസത്തോളമായി തുടർച്ചയായി ദിവസവും വർധിച്ചു വന്നിരുന്ന ഇന്ധന വിലയിൽ ഈയാഴ്ചയോടെ കാര്യമായ കുറവ്. ട്രിപ്പിൾ എ‌ ഓട്ടോ ക്ലബ് കണക്കനുസരിച്ച്, ബുധനാഴ്ച ശരാശരി ദേശീയ വില ഒരു ഗാലണിന് 4.63 ഡോളറായിരുന്നു. എന്നാൽ, ടെക്സസിൽ ബുധനാഴ്ച ഒരു ഗ്യാലന് നാലു ഡോളറിൽ താഴെയായിരുന്നു വില.

അമേരിക്കയുടെ നാഷനൽ റിസർവിൽ നിന്നും ക്രൂഡോയിൽ വിട്ടു നൽകിയതും ആഗോള എണ്ണവിലയിലെ ഇടിവും ഫെഡറൽ ടാക്സിനു മൂന്നു മാസത്തെ അവധി നൽകിയതുമാണ് വില കുറയാൻ കാരണം.

റഷ്യയ്‌ക്കെതിരെ ഏർപ്പെടുത്തിയ ഉപരോധങ്ങൾ വീണ്ടും കർശനമാക്കിയാൽ എണ്ണയുടെ ലഭ്യത കുറയുകയും വില കൂടുകയും ചെയ്യും. ഇതോടെ പെട്രോളിയം ഉൽപന്നങ്ങളുടെ വിലയിൽ വർധനവിനുള്ള സാധ്യതയും തള്ളിക്കളയാനാവില്ല. ഗ്യാസോലിനു അഞ്ചു ഡോളറോളം എത്തിയത് ഈയാഴ്ച ആരംഭത്തോടെ കുറഞ്ഞു നാലു ഡോളറിനു താഴെ നിൽക്കുന്നത് ആശ്വാസം നൽകുന്നുണ്ട്. ഇന്ധന വിലയിലെ കുറവ് പക്ഷേ, വർധിച്ച നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെ വിലയിൽ അനുഭവപ്പെട്ടു തുടങ്ങിയിട്ടില്ല.

English Summary : Fuel prices dropped at the pumps in Texas