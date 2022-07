കുട്ടികളെ കാറിലിരുത്തി പുറത്തുപോയ അമ്മയെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തു

ഹാരിസ്കൗണ്ടി ∙ രാത്രിസമയം രണ്ടു കുട്ടികളെ കാറിലിരുത്തി തൊട്ടടുത്തുള്ള കടയിൽ പോയ മാതാവിനെ പൊലീസ് അറസ്റ്റു ചെയ്ത് ജയിലിലടച്ചു. അവന്തി ലാട്രിസ് ജോൺസൺ(32) ആണ് അറസ്റ്റിലായത്.

വെസ്റ്റ് ലേക്ക് ഹൂസ്റ്റൺ പാർക്ക്‌വേയിലുള്ള എച്ച് ഇബി പാർക്കിങ്ങ് ലോട്ടിലായിരുന്നു സംഭവം. കുട്ടികളെ പിൻസീറ്റിൽ ബെൽറ്റിട്ട് സുരക്ഷിതമാക്കി ഇരുത്തിയാണ് ഇവർ തൊട്ടടുത്തുള്ള കടയിലേക്ക് പോയത്.



സമീപത്തുള്ള ആരോ പൊലീസിനെ വിവരം അറിയിച്ചു. പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയപ്പോൾ കുട്ടികൾ കാറിൽ തനിച്ചായിരുന്നു. അമ്മ കാറിൽ നിന്നും ഇറങ്ങിപോകുന്നത് തൊട്ടടുത്തുള്ള ക്യാമറയിൽ പതിഞ്ഞിരുന്നു. മുപ്പതുമിനിട്ട് മാത്രമാണ് കുട്ടികളിൽ നിന്നും മാറി നിന്നതെന്ന് ഇവർ പറത്തുവെങ്കിലും പൊലീസ് യാതൊരു ദയയും കാണിച്ചില്ല.



അമ്മയെ അറസ്റ്റു ചെയ്ത് ഇവരെ ഹാരിസ്കൗണ്ടി ജയിലിലടച്ചു. യാതൊരു കാരണവശാലും കുട്ടികളെ കാറി്ൽ‍ തനിച്ചുവിടരുതെന്ന കർശന നിയമം നിലവിൽ ഉണ്ടെന്ന് ഹൂസ്റ്റൻ പൊലീസ് അറിയിച്ചു. കുട്ടികളുടെ ആരോഗ്യപരിപാലനത്തിനും സുരക്ഷയ്ക്കും മാതാപിതാക്കൾ ജാഗ്രത പാലിക്കണമെന്ന് പൊലീസ് അഭ്യര്‍ഥിച്ചു.

