പലസ്തീന് 316 മില്യൻ സഹായധനം പ്രഖ്യാപിച്ചു ബൈഡൻ

വാഷിങ്ടൻ ഡിസി∙ രണ്ടു ദിവസത്തെ ഇസ്രയേൽ സന്ദര്‍ശനം പൂർത്തിയാക്കി പലസ്തീനിൽ എത്തുന്ന പ്രസിഡന്റ് ബൈഡൻ വെസ്റ്റ് ബാങ്കിൽ പലസ്തീൻ പ്രസിഡന്റ് മെഹമ്മൂദ് അബ്ബാസുമായി കൂടിക്കാഴ്ച നടത്തും. തുടർന്ന് ഈസ്റ്റ് ജറുസലേമിലുള്ള ആശുപത്രിയും ബൈഡൻ സന്ദർശിക്കും. പലസ്തീൻ സന്ദർശനത്തിന് മുന്നോടിയായി 316 മില്യൻ ഡോളറിന്റെ ധനസഹായം ജൂലൈ 14 ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രഖ്യാപിച്ചു.

പലസ്തീന്റെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് വാഷിങ്ടൻ സഹായം പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്. വെസ്റ്റ് ബാങ്ക് അഭയാർഥി പ്രശ്നങ്ങൾ പരിഹരിക്കുന്നതിന് ഇതിൽ 200 മില്യൻ ഡോളര്‍ യുഎൻ റിലീഫ് ആൻഡ് വർക്ക് ഏജൻസിക്കാണ് നൽകുക.



ബൈഡൻ അധികാരത്തിൽ വന്നതിനുശേഷം ഇതുവരെ 618 മില്യൻ ഡോളറിന്റെ സഹായധനമാണ് പലസ്തീന് നൽകിയിട്ടുള്ളത്. പലസ്തീന്റെ വിശ്വാസം നേടിയെടുക്കുന്നതിന് ജറുസലേമിലെ ട്രംപ് അടച്ചുപൂട്ടിയ കോൺസുലേറ്റ് തുറക്കുന്നതിനും ബൈഡൻ പദ്ധതികൾ ആസൂത്രണം ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

English Summary : US announces $316M for Palestinians as Biden visits West Bank