പതിനൊന്നു വയസുകാരൻ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ അമ്മയ്ക്ക് അറസ്റ്റ് വാറന്റ്

ന്യൂ മെക്സിക്കോ∙ പതിനൊന്നു വയസുള്ള മകൻ കൊല്ലപ്പെട്ട കേസിൽ അമ്മയ്ക്ക് അറസ്റ്റ് വാറന്റ്.

ബ്രൂസ് ജോൺസൺ ജൂനിയറും അമ്മ മേരി ജോൺസനും വീട്ടിൽ കുത്തേറ്റു കിടക്കുന്നതായി കുട്ടിയുടെ പിതാവാണു പൊലീസിൽ വിളിച്ചറിയിച്ചത്.

ജൂലൈ 10 നാണു പൊലീസിനു വിവരം ലഭിച്ചത്. സംഭവസ്ഥലത്തെത്തിയ പൊലീസ് വ്യത്യസ്ത മുറികളിലായി ഇരുവരും കുത്തേറ്റു ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ കഴിയുന്നതു കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു

രണ്ടു പേരെയും ഉടൻ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിച്ചു. ബോധം നഷ്ടപ്പെടാതിരുന്ന കുട്ടി മാതാവാണു തന്നെ കുത്തിയതെന്നു പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. തുടർന്നു കുട്ടി മരണത്തിനു കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. മാതാവ് മേരി സ്വയം ശരീരത്തിൽ മുറിവേൽപ്പിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് കണ്ടെത്തി.



കുട്ടിയുടെ പിതാവ് ബ്രൂസ് ജോൺസൺ സീനിയറും മാതാവ് മേരി ജോൺസനും വിവാഹം വേർപിരിയുന്നതിനുള്ള കേസ് ഫയൽ ചെയ്തിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ 40 ദിവസമായി മകനെ കാണാതിരുന്ന മാതാവിന്റെ അഭ്യർഥന മാനിച്ചാണ് അച്ഛനും മകനും താമസിച്ചിരുന്ന വീട്ടിൽ ഇവർ എത്തിയത്.



ഒക്‌ലഹോമയിൽ നിന്നു ഭാര്യയുടെ ശല്യം സഹിക്കവയ്യാതെ ഭർത്താവും മകനും ന്യൂ മെക്സിക്കോയിലേക്കു താമസം മാറുകയായിരുന്നു. വീട്ടിൽ വിശ്രമിക്കുന്ന മാതാവിനെ ബലപ്രയോഗത്തിലൂടെ അറസ്റ്റ് ചെയ്യാനാകില്ലെന്നും അതിനാലാണ് അറസ്റ്റ് വാറന്റ് പുറപ്പെടുവിച്ചിരിക്കുന്നതെന്നും കൗണ്ട് ഷെറിഫ് ഓഫിസ് അറിയിച്ചു. അന്വേഷണം തുടരുകയാണ്.

English Summary : Arrest Warrant Issued for N.M. Woman Who Allegedly Killed Her Son