ഡാലസിൽ സീസണിലെ ഏറ്റവും കൂടിയ ചൂട് തിങ്കളാഴ്ച അനുഭവപ്പെട്ടു

ഡാലസ് ∙ ഡാലസ് – ഫോർട്ട്‌വർത്തിലെ ഈ സീസണിലെ ഏറ്റവും ചൂടു കൂടിയ ദിനം രേഖപ്പെടുത്തിയത് ജൂലായ് 18 തിങ്കളാഴ്ച. ഡാലസ് ഫോർട്ട്‍വർത്ത് ഇന്റർനാഷനൽ എയർപോർട്ടിൽ ഇന്ന് രേഖപ്പെടുത്തിയ താപനില 109 ഡിഗ്രിയാണ്. ഈ ആഴ്ചയിൽ 105 ഡിഗ്രി ചൂടാണ് രേഖപ്പെടുത്തുക എന്ന് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം മുന്നറിയിപ്പു നൽകിയിരുന്നു.

2011 നുശേഷം ഡാലസിൽ രേഖപ്പെടുത്തുന്ന ഏറ്റവും കൂടിയ ചൂടാണ് തിങ്കളാഴ്ചയിലേതെന്ന് അധികൃതർ പറഞ്ഞു. ശക്തമായ ചൂടിനെ കുറിച്ചു മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. അത്യാവശ്യ കാര്യങ്ങൾക്കല്ലാതെ പുറത്തിറങ്ങരുതെന്ന് അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.

വാഹനത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നവർ കുട്ടികളെയും വളർത്തു മൃഗങ്ങളെയും കാറിൽ തനിച്ചാക്കരുത്. വാഹനത്തിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുമ്പോൾ പിൻസീറ്റ് പരിശോധിക്കാൻ മറന്നുപോകരുതെന്നും അധികൃതർ മുന്നറിയിപ്പു നൽകി. ചൂട് ശക്തമായതോടെ ജല ക്ഷാമവും അനുഭവപ്പെട്ടു.

