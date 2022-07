യുക്രെയ്ന് ആയുധങ്ങൾ നൽകുന്നതു ത്വരിതപ്പെടുത്തും: പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി

വാഷിങ്ടൻ ഡിസി ∙ യുക്രെയ്നിലേക്കുള്ള റഷ്യൻ അധിനിവേശം തുടരുന്നതിനിടെ, റഷ്യൻ സൈന്യത്തെ പ്രതിരോധിക്കുന്നതിന് യുക്രെയ്ൻ സൈന്യത്തിന്റെ ആക്രമണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്നതിനും കൂടുതൽ ആയുധങ്ങൾ യുക്രെയ്നിലേക്ക് അതിവേഗം അയയ്ക്കുന്നതിനുമുള്ള നടപടികൾ ആരംഭിച്ചതായി യുഎസ് പ്രതിരോധ സെക്രട്ടറി ലോയ്സ് ഓസ്റ്റിൻ അറിയിച്ചു.

യുഎസ് മിലിട്ടറി അസിസ്റ്റൻസിന്റെ ഭാഗമായി നാലു റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചേഴ്സ് ഉടൻ നൽകും. ഇതിനു മുൻപു 12 റോക്കറ്റ് ലോഞ്ചേഴ്സ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 200 യുക്രെയ്ൻ സൈനികരെ റോക്ക് ലോഞ്ചിങ്ങിനായി അഭ്യസിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും ഓസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു.

യുക്രെയ്നിൽ റഷ്യൻ സൈനികർ തുടർച്ചയായി വിവിധ സിറ്റികളിൽ ഷെല്ലാക്രമണം നടത്തുന്നത് നിരപരാധികൾ കൊല്ലപ്പെടുന്നതിനും നൂറുകണക്കിനാളുകൾ അവരുടെ സർവ്വവും ഉപേക്ഷിച്ചു പാലായനം ചെയ്യുന്നതിനും ഇടയാക്കുന്നതായി ഓസ്റ്റിൻ പറഞ്ഞു.

അഞ്ചു മാസത്തോളമായി നീണ്ടു നിൽക്കുന്ന യുദ്ധം ഉടനടി അവസാനിപ്പിക്കുന്നതിനു റഷ്യയാണു തീരുമാനിക്കേണ്ടതെന്നും അതിനു റഷ്യ തയാറാകുന്നില്ലെങ്കിൽ യുക്രെയ്നു കൂടുതൽ മിലിറ്ററി സഹായം ചെയ്യുന്നതിന് യുഎസ് തയാറാകുമെന്നും ഡിഫൻസ് സെക്രട്ടറി പറഞ്ഞു.

ഫെബ്രുവരിയിൽ യുദ്ധം ആരംഭിച്ച ശേഷം അമേരിക്ക യുക്രെയ്ന് ഇതുവരെ 6.1 ബില്യൺ ഡോളറിന്റെ മിലിട്ടറി എയ്ഡ് നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു.

