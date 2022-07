ട്രംപിനു മുൻപിൽ ഫ്ലോറിഡാ ഗവർണർ ഡിസാന്റിസ് നിഷ്പ്രഭമെന്നു സർവേ

ഫ്ലോറിഡ ∙ ഫ്ലോറിഡാ സംസ്ഥാന ഗവർണർ ഡിസാന്റിസ് ഡൊണാൾഡ് ട്രംപിനു മുൻപിൽ നിഷ്പ്രഭമാവുമെന്നു യുവ കൺസർവേറ്റീവ് വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ നടത്തിയ സർവേ ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. ജൂലൈ 25 ഞായറാഴ്ചയാണു സർവേ ഫലം പുറത്തുവിട്ടത്. 2024 ൽ നടക്കുന്ന പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ നിങ്ങൾ‍ ആർക്കു വോട്ടു ചെയ്യുമെന്ന ചോദ്യത്തിന് അർത്ഥശങ്കക്കിടയില്ലാത്ത വിധമാണു ബഹുഭൂരിപക്ഷം യുവ വോട്ടർമാരും ട്രംപിനെ അനുകൂലിക്കുമെന്നു വ്യക്തമാക്കിയത്.

78.7 ശതമാനം വോട്ടർമാരും ട്രംപിനെ പിന്തുണച്ചപ്പോൾ ഫ്ലോറിഡാ ഗവർണറും അടുത്ത തിരഞ്ഞെടുപ്പിൽ റിപ്പബ്ലിക്കൻ പാർട്ടിയിൽ നിന്നു ട്രംപിനു കടുത്ത വെല്ലുവിളിയുയർത്തുമെന്നു പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന ഫ്ലോറിഡാ ഗവർണർ ഡിസാന്റിസിനെ വെറും 19 ശതമാനം വോട്ടർമാരാണ് പിന്തുണച്ചത്. മൂന്നാമത് സൗത്ത് ഡെക്കോട്ട ഗവർണർ ക്രിസ്റ്റിയെ പിന്തുണച്ചത് 1 ശതമാനവുമാണ്. മുൻ സ്റ്റേറ്റ് സെക്രട്ടറി മൈക്ക് ഹേംപിയോ(0.5), ടെഡ് ക്രൂസ്, നിക്കി ഹേലി, മൈക്ക് പെൻസ് എന്നിവരെ 0.3 ശതമാനവും മാത്രമാണ് പിന്തുണച്ചത്.



2024 ലെ പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള നടപടിക്രമങ്ങൾ അടുത്തുവരും തോറും ട്രംപിനു വിവിധ തലങ്ങളിൽ നിന്നു ലഭിക്കുന്ന പിന്തുണ വർധിച്ചു വരുന്നു. ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി പ്രസിഡന്റ് ജൊ ബൈഡന്റെ ഭരണത്തിൽ നിരാശരായ അമേരിക്കൻ ജനത ഒരിക്കൽകൂടി ട്രംപിനെ പരീക്ഷിക്കാൻ ശ്രമിച്ചാൽ അതിൽ അത്ഭുതപ്പെടേണ്ടതില്ല. ചില തെറ്റുകൾ ട്രംപിനു സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും തന്റേടമുള്ള രാഷ്ട്ര നേതാവെന്ന പ്രതീതി അമേരിക്കൻ വോട്ടർമാർക്കിടയിൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയാണ്.

English Summary :Young conservatives overwhelmingly chose Trump over DeSantis in a straw poll at a summit