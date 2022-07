മൂന്നു സഹോദരങ്ങളെ വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി 15കാരൻ ആത്മഹത്യ ചെയ്തു

അലാസ്ക്ക ∙ മൂന്നു സഹോദരങ്ങളെ വെടിവച്ചു കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം 15കാരൻ സ്വയം വെടിയുതിർത്ത് ആത്മഹത്യ ചെയ്തു.അഞ്ചും എട്ടും 17 ഉം വയസ്സുള്ള കുട്ടികളാണു കൊല്ലപ്പെട്ടത്. സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ മാതാപിതാക്കൾ സ്ഥലത്തില്ലായിരുന്നുവെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ചൊവ്വാഴ്ച വൈകിട്ട് അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ നിന്നു വെടിയൊച്ച കേട്ടതായി സമീപ വാസികൾ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചു. പൊലീസ് എത്തി പരിശോധിച്ചപ്പോഴാണു നാലു മൃതദേഹങ്ങളും കണ്ടെത്തിയത്. ഇതേ സമയം അവിടെയുണ്ടായിരുന്ന 7 വയസ്സിനു താഴെയുള്ള മറ്റു മൂന്നു കുട്ടികൾക്കും പരുക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. ഏഴു മക്കളും മാതാപിതാക്കളുമായിരുന്നു അപ്പാർട്ട്മെന്റിൽ താമസിച്ചിരുന്നത്.

വീട്ടിൽ ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തോക്കാണ് 15 വയസ്സുകാരൻ വെടിവയ്ക്കാൻ ഉപയോഗിച്ചതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

മൃതദേഹങ്ങൾ സ്റ്റേറ്റ് മെഡിക്കൽ എക്സാമിനറുടെ ഓഫിസിൽ എത്തിച്ചു. വെടിവയ്ക്കാൻ പ്രേരിപ്പിച്ചതിന്റെ കാരണം അന്വേഷിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. കുട്ടികളുടെ പ്രായം പരിഗണിച്ചു കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പൊലീസ് പുറത്തു വിട്ടിട്ടില്ല.

English Summary : 15 year-old Alaska boy kills 3 of his siblings and himself