ബൈഡന്റെ കൊച്ചുമകളുടെ വിവാഹം വർഷാവസാനം വൈറ്റ് ഹൗസിൽ നടക്കും

വാഷിങ്ടൻ ഡി സി ∙ പ്രസിഡന്റ് ബൈഡന്റെയും പ്രഥമ വനിത ജിൽ ബൈഡന്റെയും കൊച്ചുമകളുടെ വിവാഹം ഈ വർഷാവസാനം വൈറ്റ് ഹൗസ് സൗത്ത് ലോണിൽ വച്ചു നടക്കുമെന്ന് ജിൽ ബൈഡൻ വ്യക്തമാക്കി. കൊച്ചുമകള്‍ നയോമി ബൈഡനും പീറ്റർ നീലും തമ്മിലുള്ള വിവാഹമാണ് ഏക്കറുകൾ പരന്നുകിടക്കുന്ന വൈറ്റ് ഹൗസ് സൗത്ത് ലോണിൽ വച്ചു നടക്കുക.

ഹണ്ടർ ബൈഡന്റെയും കാത്‌ലിന്റെയും മകളാണ് നയോമി ബൈഡൻ. ഇതൊരു വ്യക്തിപരമായ കാര്യമാണ്. നികുതിദായകരുടെ പണം വിവാഹത്തിനുപയോഗിക്കുകയില്ലെന്ന് വൈറ്റ് ഹൗസ് പ്രസ് സെക്രട്ടറി കറിൻ ജീൻ പറഞ്ഞു.

നിരവധി പ്രസിഡന്റുമാരുടെ മക്കളാണ് ഇവിടെ വിവാഹിതരായിട്ടുള്ളത്. 2008 ൽ ബുഷിന്റെ മകളുടെ ‌വിവാഹവിരുന്ന് ഇവിടെ ഒരുക്കിയിരുന്നു.

English Summary : Joe Biden's granddaughter Naomi to be married at White House's South Lawn