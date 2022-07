കാണാതായ ഏഴു വയസ്സുകാരനെ വീട്ടിലെ വാഷിങ് മെഷീനിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

ഹൂസ്റ്റൺ ∙ ഏഴു വയസ്സുകാരനെ കാണാനില്ലെന്നു മാതാപിതാക്കൾ പൊലീസിൽ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തു മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ കുട്ടിയെ വീട്ടിലുള്ള ഗാരേജിലെ വാഷിങ് മെഷീനിൽ മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി.വ്യാഴാഴ്ച ഹാരിസ് കൗണ്ടി റോസ ഗേറ്റ് ഡ്രൈവിലുള്ള വീട്ടിൽ നിന്നു പുലർച്ചെ നാലു മണി മുതൽ കുട്ടിയെ കാണാനില്ലെന്നു വളർത്തു മാതാപിതാക്കൾ പൊലീസിനെ അറിയിച്ചത്. മൂന്നു മണിക്കൂറുകൾക്കുള്ളിൽ കുട്ടിയുടെ മൃതദേഹം ഗാരേജിലുള്ള, മുകളിൽ നിന്നു തുറക്കാവുന്ന വാഷിങ് മെഷീനിൽ കണ്ടെത്തുകയായിരുന്നു.

2019 ലാണ് ഫോസ്റ്റർ കെയറിൽ നിന്നും ട്രോയ് കോയ്‍ലർ എന്ന കുട്ടിയെ ഇവർ ദത്തെടുത്തത്. കുട്ടിയുടെ മരണം സംഭവിച്ചതു വാഷിങ് മെഷീനിൽ വച്ചായിരുന്നുവോ അതോ കൊലപ്പെടുത്തിയ ശേഷം വാഷിങ് മെഷീനിൽ കൊണ്ടിട്ടതാണോ എന്നു പൊലീസ് വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല. എന്നാൽ ദുരൂഹ സാഹചര്യത്തിലാണു മരണം നടന്നതെന്നു പൊലീസ് സ്ഥിരികരിച്ചു.



സംഭവം നടക്കുമ്പോൾ കുട്ടിയുടെ വളർത്തു പിതാവ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നുവെന്നും ഹോസ്പിറ്റലിൽ നൈറ്റ് ഡ്യൂട്ടിയിലുണ്ടായിരുന്ന മാതാവ് പൊലീസ് എത്തിയ ശേഷം യൂണിഫോമിലാണു തിരികെയെത്തിയതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. കുട്ടിയുടെ മാതാപിതാക്കളെ കാറിൽ വെച്ചു ദീർഘനേരം ചോദ്യം ചെയ്തശേഷം വിട്ടയച്ചുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ഈ കുടുംബത്തെകുറിച്ചു പൊലീസിൽ പരാതികളൊന്നും ഇതുവരെ ലഭിച്ചിട്ടില്ല.

English Summary :7-year-old found dead in washing machine hours after he was reported missing