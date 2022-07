അമേരിക്കയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം: കെന്റക്കിയിൽ മരണസംഖ്യ 26 ആയി, മഴ തുടരുന്നു

അമേരിക്കയിൽ വെള്ളപ്പൊക്കം: കെന്റക്കിയിൽ മരണസംഖ്യ 26 ആയി, മഴ തുടരുന്നു

Aerial view of homes submerged under flood waters from the North Fork of the Kentucky River in Jackson, Kentucky. (Photo by LEANDRO LOZADA / AFP)