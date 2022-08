വാഷിങ്ടൻ ഡി സി ∙ വെള്ളിയാഴ്ച ഒരു മുസ്‍‌ലിം യുവാവു കൂടി കൊല്ലപ്പെട്ടതോടെ ന്യുമെക്സിക്കോയിൽ സമീപ കാലത്തു മരിക്കുന്ന മുസ്‌ലിംകളുടെ എണ്ണം നാലായി. മുസ്‌ലിം വിഭാഗത്തെ ലക്ഷ്യം വച്ചു നടത്തുന്ന ആക്രമണത്തെ അപലപിക്കുകയും മുസ്‌ലിം സമൂഹത്തിന് ഐക്യദാർഡ്യം പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്യുന്നതായി ബൈഡൻ ട്വിറ്ററിൽ കുറിച്ചു.

ഈ സംഭവങ്ങളെകുറിച്ചു വിശദ അന്വേഷണത്തിന് ബൈഡൻ ഉത്തരവിട്ടു. കൊല്ലപ്പെട്ടവരുടെ കുടുംബാംഗങ്ങളെ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. അമേരിക്കൻ മണ്ണിൽ ഇത്തരം ആക്രമണങ്ങൾക്ക് യാതൊരു സ്ഥാനവും ഇല്ലെന്നും ബൈഡൻ ട്വിറ്ററിൽ അറിയിച്ചു. നാലു പേരുടെ മരണം നടന്നത് ന്യു മെക്സിക്കോയിലെ പ്രധാന സിറ്റിയായ അൽബുക്വർക്കിലാണ്.

English Summary : President Biden condemns killing of 4 Muslims in New Mexico