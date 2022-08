മുൻ കാമുകിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ യുഎസ് പൗരനു വധശിക്ഷ

ബെയ്ജിങ്∙ മുൻ കാമുകിയെ കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ യുഎസ് പൗരന് ചൈനയിൽ വധശിക്ഷ. വധശിക്ഷ വിധിച്ച കീഴ്ക്കോടതി വിധിക്കെതിരെ ഇയാൾ നൽകിയ അപ്പീൽ മേൽക്കോടതിയും തള്ളി. മനഃപ്പൂർവമായ നരഹത്യക്കാണു യുഎസ് പൗരൻ വധശിക്ഷയ്ക്കു വിധിക്കപ്പെട്ടത്. 2019ലാണു കേസിനാസ്പദമായ സംഭവം നടക്കുന്നത്.

ബന്ധം പിരിഞ്ഞ ശേഷം യുവാവും ചൈനീസ് പൗരയായ കാമുകിയും തമ്മിൽ വാക്കു തർക്കമുണ്ടാകുകയും തുടർന്ന് ഇയാൾ കാമുകിയെ വിളിച്ചു വരുത്തി കൊലപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു എന്നാണു കേസ്. ഇതിൽ നിങ്ബോ കോടതി യുവാവിനു വധശിക്ഷ വിധിച്ചിരുന്നു. ഇതിനെതിരെ ഇയാൾ ഷിൻജിയാങ്ങിലെ ദ് ഹൈ പീപ്പിൾസ് കോടതിയെ സമീപിക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ നിങ്ബോ കോടതിയുടെ കണ്ടെത്തലുകൾ ശരിവച്ച ദ് ഹൈ പീപ്പിൾസ് കോടതിയും യുവാവിന് വധശിക്ഷ തന്നെ വിധിച്ചു.

തുടർന്ന് തുടർനടപടിക്കായി കേസ് സൂപ്രീം പീപ്പിൾ കോടതിയുടെ അനുമതിക്കായി കൈമാറി. ഈ വർഷം ആയിരത്തിലധികം പേരാണു ചൈനയിൽ വധശിക്ഷക്കു വിധിക്കപ്പെട്ടത്.

English Summary : China sentences US citizen to death for murder