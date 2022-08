10,716 കോടി രൂപ ജാക്ക്പോട്ട് അടിച്ചു; പക്ഷേ, വിജയി ഇപ്പോഴും കാണാമറയത്ത്, ഇനിയെന്ത്?

ഇലിനോയ് ∙ ജീവിതം അടിമുടി മാറുന്ന ഒരു വമ്പൻ സമ്മാനം ലഭിച്ചെങ്കിലും ആ ഭാഗ്യവാൻ/ഭാഗ്യവതി ആരാണെന്ന് ഇതുവരെ കണ്ടെത്തിയില്ല. മെഗാ മില്യൺസ് ജാക്ക്പോട്ടിൽ 134 കോടി ഡോളർ (ഏകദേശം 10,716 കോടിയിലേറെ രൂപ) സമ്മാനം നേടിയ വ്യക്തി ഇപ്പോഴും കാണാമറയത്താണ് എന്നാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.‌

കഴിഞ്ഞ മാസമാണ് ഇലിനോയിൽ താമസിക്കുന്ന ഒരാൾ ഡെസ് പ്ലെയ്ൻസിലെ സ്പീഡ്‍വേ ഗ്യാസ് സ്റ്റേഷനിൽ നിന്നും സമ്മാനം ലഭിച്ച ടിക്കറ്റെടുത്തത്. വമ്പൻ സമ്മാനത്തിന് അർഹമായ ടിക്കറ്റിന്റെ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവിട്ടെങ്കിലും ഇന്നലെ വരെ ആരും ഇതിന് അവകാശവാദം ഉന്നയിച്ചിട്ടില്ലെന്ന് ഇലിനോയ് ലോട്ടറി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.



എല്ലാവരും അവരുടെ ജാക്ക്പോട്ട് ടിക്കറ്റുകൾ ഒരിക്കൽ കൂടി പരിശോധിക്കണമെന്ന് ലോട്ടറി അധികൃതർ ആവശ്യപ്പെട്ടു. ഒരു പക്ഷേ, നമ്പർ ശ്രദ്ധിക്കാത്തതോ ലോട്ടറി അടിച്ച വിവരം അറിയാത്തതോ ആകും ആളെ കണ്ടെത്താൻ വൈകാൻ കാരണമെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.



‘ഇങ്ങിനെയൊരു തുകയ്ക്കു അവകാശം ഉന്നയിക്കാൻ ജയിച്ചയാൾ അൽപം സമയമെടുക്കുന്നത് സ്വാഭാവികമാണ്. ഈ സമയം ഒരു പക്ഷേ, അവർ ഒട്ടേറെ വികാരങ്ങളിലൂടെ കടന്നു പോവുകയായിരിക്കും’– പ്രഖ്യാപനം വന്നു ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ ഇലിനോയ്‌ ലോട്ടറി ഡയറക്റ്റർ ഹാരോൾഡ്‌ മെയ്‌സ് പറഞ്ഞു.



ഫലപ്രഖ്യാപനം വന്നു 12 മാസത്തിനുള്ളിൽ സമ്മാനം കൈപ്പറ്റിയാൽ മതിയെന്നാണ് നിയമം. എന്നാൽ, 60 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ അവകാശവാദം അധികൃതരെ അറിയിക്കുകയും തുക എങ്ങനെയാണ് കൈമാറേണ്ടതെന്നും വ്യക്തമാക്കണമെന്നാണ് ഇലിനോയിലെ നിയമം. എങ്കിലും വിജയിയെ കണ്ടെത്താൻ പരമാവധി ശ്രമം നടത്തുമെന്ന് ലോട്ടറി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.



ഇനി സമ്മാനം ലഭിച്ച വിവരം രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാനാണ് അവർ ആഗ്രഹിക്കുന്നതെങ്കിൽ അതിനും പിന്തുണ നൽകും. ഇലിനോയിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് 125,000 ഡോളറോ അതിൽ കൂടുതലോ സമ്മാനം ലഭിക്കുന്നവർക്ക് അവരുടെ പേരുവിവരങ്ങൾ രഹസ്യമായി സൂക്ഷിക്കാൻ അനുവാദമുണ്ടെന്നും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി. നിശ്ചിത സമയത്തിനുള്ളിൽ വിജയി എത്തിയില്ലെങ്കിൽ തുക ജാക്ക്പോട്ട് കമ്പനി തിരിച്ചെടുക്കും.

English Summary : $1.34B Mega Millions winner still hasn't claimed prize after one month