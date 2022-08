ടെക്സസ് ∙ കേക്ക് നിർമിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയെ അമ്പരപ്പിക്കുകയാണ് നതാലി. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളുടെയെല്ലാം രൂപം കേക്കിൽ ഒരുക്കുകയാണ് ടെക്സസ് ആസ്ഥാനമായുള്ള കേക്ക് ബേക്കറായ നതാലി സൈഡ്സെർഫ്.

പച്ചക്കറികളുടെയും പഴങ്ങളുടെയുമെല്ലാം രൂപത്തിലുള്ള കേക്കുകൾ ഒറിജിനലിനെ വെല്ലുന്ന രീതിയിൽ നതാലി നിർമിക്കുന്നുണ്ട്. ഇതിന്റെയെല്ലാം വിഡിയോയും പങ്കുവയ്ക്കാറുണ്ട്. സോഷ്യൽ മീഡിയയിൽ നിരവധി ഫോളോവേഴ്സുണ്ട് നതാലിക്ക്.

കേക്ക് നിർമാണത്തെ മറ്റൊരു തലത്തിലേക്ക് നയിക്കുന്ന നതാലി ആപ്പിള്‍ കേക്ക് നിർമിച്ച് സോഷ്യൽ മീഡിയയെ ഞെട്ടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. യഥാർഥ ആപ്പിളിനെ വെല്ലുന്ന രീതിയിലാണ് ആപ്പിൾ കേക്ക് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. മേശപ്പുറത്ത് വച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു പോലെയുള്ള മൂന്നു ചുവന്ന ആപ്പിളുകളാണ് തതാലി പങ്കുവച്ച വിഡിയോയിൽ കാണുന്നത്. ഇതിൽ ഏതാണ് കേക്ക് എന്നു പറയാൻ പ്രയാസമാണ്. നിമിഷങ്ങൾക്ക് ശേഷം, ഇതു മുറിച്ച് കേക്ക് ഏതാണെന്നു വ്യക്തമാക്കുന്നു.

സർഗ്ഗാത്മകതയുടെ പുതിയ ലോകമാണ് നതാലിയുടെ വിഡിയോകളിൽ കാണുന്നത്. ചീപ്പ്, ഷൂ, സോപ്പ്, ടൊയ്‌ലറ്റ് പേപ്പർ, പേടിപ്പെടുത്തുന്ന രൂപങ്ങൾ തുടങ്ങി വിവിധ രൂപത്തിലുള്ള കേക്കുകളാണ് നതാലിയുടെ കരവിരുതിൽ ഒരുങ്ങുന്നത്. കേക്ക് നിർമാണത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വർക്ക് ഷോപ്പുകളും നതാലി നടത്തുന്നുണ്ട്.

