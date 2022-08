കോവിഡ് സുരക്ഷാ തർക്കം: തിരിച്ചടിച്ച് യുഎസ്, 26 ചൈനീസ് വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കി

വാഷിങ്ടൻ ∙ കോവിഡ് സുരക്ഷയുടെ പേരിൽ അമേരിക്കൻ വിമാനങ്ങൾ റദ്ദാക്കിയ ചൈനയ്ക്ക് തിരിച്ചടി നൽകി യുഎസ്. 26 ചൈനീസ് വിമാന സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയാണ് അമേരിക്ക അതേ നാണയത്തിൽ തിരിച്ചടിച്ചത്. ചൈന വ്യോമയാത്രാ കരാർ ലംഘിച്ചുവെന്നും വിമാന സർവീസുകളോട് മോശമായി പെരുമാറിയെന്നും യുഎസ് ഡിപാർട്ട്മെന്റ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ടേഷൻ പറഞ്ഞു.

യാത്രക്കാരിൽ ആരെങ്കിലും കോവിഡ് പോസിറ്റീവ് ആണെന്ന് വ്യക്തമായൽ വിമാനങ്ങൾ താൽക്കാലികമായി നിർത്തിവയ്ക്കാൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന നിയമത്തിന്റെ പേരിലായിരുന്നു നടപടിയെന്നാണ് റിപ്പോർട്ട്. ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ നിന്നും എയർ ചൈനയുടെ ഏഴ് സർവീസുകളും ലൊസാഞ്ചലസിൽ നിന്നും എയർ ചൈനയ്ക്കു പുറമേ ചൈന സൗത്തേൺ എയർലൈൻസ്, ചൈന ഈസ്റ്റേൺ എയർലൈൻസ്, സിയാമെൻ എന്നീ കമ്പനികളുടെ 19 സർവീസുകളുമാണ് റദ്ദാക്കിയതെന്ന് യുഎസ് അധികൃതർ പറഞ്ഞു.



നേരത്തെ, കോവിഡിന്‍റെ പേരിൽ ചൈന അമേരിക്കൻ എയർലൈൻസ്, ഡെൽറ്റ എയർലൈൻസ്, യുനൈറ്റഡ് എയർലൈൻസ് എന്നിവയുടെ സർവീസുകൾ റദ്ദാക്കിയിരുന്നു. കൊറോണ മഹാമാരി ലോകത്ത് പിടിമുറുക്കിയതിന് ശേഷം നിരവധി തവണ വിമാനസർവീസുകളെ ചൊല്ലി ചൈനയും യുഎസും തമ്മിൽ കൊമ്പുകോർത്തിരുന്നു.



English Summary : US suspends 26 Chinese flights in response to China flight cancellations