‘എവിടെ നോക്കിയാലും ഇന്ത്യക്കാർ’, അധിക്ഷേപം, ആക്രമണം; അപലപിച്ച് സൗത്ത് ഏഷ്യൻ സമൂഹം

ടെക്സസ് ∙ കഴിഞ്ഞ ദിവസം ഡാലസിൽ നാലു ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾക്കുനേരെ വംശീയ അധിക്ഷേപം നടത്തുകയും അവരെ ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്ത സംഭവത്തെ ശക്തമായി അപലപിച്ച് യുഎസിലെ സൗത്ത് ഏഷ്യൻ സമൂഹം. വിവിധ സംഘടനകളും വ്യക്തികളും പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. മെക്സിക്കൻ–അമേരിക്കൻ എന്നു സ്വയം പരിചയപ്പെടുത്തിയ എസ്മെറാൾഡ എന്ന വനിതയാണ് ഇന്ത്യക്കാരെ വംശീയമായി അധിക്ഷേപിക്കുകയും ആക്രമിക്കുകയും ചെയ്തത്. ഇവരെ പൊലീസ് പിന്നീട് അറസ്റ്റു ചെയ്തിരുന്നു.

ഡാലസ്–ഫോർട്ട്‍വെർത്ത് ഭാഗത്ത് ഇന്ത്യൻ സമൂഹം വളരെ ശക്തമാണെന്നും തുടർന്നും കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാൻ ശ്രമിക്കുമെന്നും ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ കൗൺസിൽ പ്രസിഡന്റ് അരുൺ അഗർവാൾ പറഞ്ഞു. ആക്രമിക്കപ്പെട്ട സ്ത്രീകൾ എല്ലാവരും വളരെ ശ്രേഷ്ഠമായ ജീവിതം നയിക്കുന്നവരാണ്. അവർ ജീവിക്കുന്ന കമ്മ്യൂണിറ്റിക്ക് വളരെയധികം കാര്യങ്ങൾ തിരികെ നൽകുന്നുണ്ട്. അവരെന്നല്ല, ആർക്കും ഇത്തരത്തിൽ മോശം അനുഭവം ഉണ്ടാവാൻ പാടില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ആക്രമണം നടന്ന ഉടൻ തന്നെ നിയമപാലകരുടെ ഭാഗത്തുനിന്നും നടപടിയുണ്ടായി. കൂടാതെ, ആക്രമിക്കപ്പെട്ടവരുടെ പിന്നിൽ സമൂഹം ഒറ്റക്കെട്ടായി അണിനിരന്ന രീതിയും പ്രശംസനീയമാണ്. ഇന്ത്യൻ അമേരിക്കൻ കമ്യൂണിറ്റി ശക്തമാണ്, അത് ശക്തമായി തുടരുമെന്നതിൽ സംശയമില്ല. ഒരു തരത്തിലുള്ള വെറുപ്പിനും ഈ ലോകത്ത് സ്ഥാനമില്ലെന്നും അരുൺ അഗർവാൾ വ്യക്തമാക്കി.

സംഭവത്തിൽ കൗൺസിൽ ഓൺ അമേരിക്കൻ ഇസ്‍ലാമിക് റിലേഷൻസ് ഡാലസ് ഫോർട്ട് വർത്തും അപലപ്പിച്ചു. ഇന്ത്യൻ സ്ത്രീകൾക്കു നേരെയുണ്ടായ അധിക്ഷേപവും അവരെ ആക്രമിക്കുന്നതും ഭയപ്പെടുത്തുന്നതാണെന്ന് ചാപ്റ്റർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡയറക്ടർ ഫൈസാൻ സയിദ് പറഞ്ഞു. നോർത്ത് ടെക്‌സസിൽ ഇത്തരത്തിലുള്ള വിദ്വേഷത്തിന് സ്ഥാനമില്ല. ഈ സംഭവം വിദ്വേഷ കുറ്റകൃത്യമായി അന്വേഷിക്കാൻ നിയമപാലകരോട് ആവശ്യപ്പെടുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം ഒരു പ്രാദേശിക ചാനലിനോട് പറഞ്ഞു.

പ്ലാനോ മേയർ ജോൺ മുൺസും പ്രതികരണവുമായി എത്തി. സംഭവം ഞെട്ടിക്കുന്നതാണെന്ന് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഇതിനു പുറമേ വിവിധ സംഘടനകളും സംഭവത്തിൽ പ്രതിഷേധവുമായി രംഗത്തെത്തി. ഇത്തരം കാര്യങ്ങൾ ഇനി ആവർത്തിക്കാൻ പാടില്ലെന്നും അവർ ആവശ്യപ്പെട്ടു.

ബുധനാഴ്ച രാത്രി ഡാലസിലെ ഒരു പാർക്കിങ്ങ് ഏരിയയിലാണ് സംഭവം നടന്നത്. സ്ത്രീകളെ ആക്രമിക്കുന്നതിനൊപ്പം രൂക്ഷമായ ഭാഷയിൽ സംസാരിക്കുകയും ചെയ്തു. ‘ഞാൻ നിങ്ങൾ ഇന്ത്യക്കാരെ വെറുക്കുന്നു. എല്ലാ ഇന്ത്യക്കാരും നല്ല ജീവിതം തേടിയാണ് അമേരിക്കയിലേക്ക് വന്നത്. നിങ്ങളെല്ലാം മടങ്ങിപോകണം. ഞാന്‍ എവിടെ പോയാലും അവിടെയെല്ലാം ഇന്ത്യക്കാരാണ്. ഇവിടെ എല്ലായിടത്തും ഇന്ത്യക്കാരാണ്. ഇന്ത്യയിലെ ജീവിതം നല്ലതാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തിനാണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്’– എന്നായിരുന്നു എസ്മെറാൾഡ ചോദിച്ചത്.

