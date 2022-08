യുഎസിൽ യുവാവ് കെട്ടിടത്തിനു തീവച്ച ശേഷം മൂന്നു പേരെ വെടിവച്ചു കൊന്നു

ഹൂസ്റ്റൺ∙ യുഎസിൽ വീണ്ടും വെടിവയ്പ്. ഹൂസ്റ്റണിൽ യുവാവ് കെട്ടിടത്തിനു തീ വയ്ക്കുകയും രക്ഷപെടാൻ ഇറങ്ങി ഓടിയവരെ വെടിവയ്ക്കുകയും ചെയ്തു.

ഞായറാഴ്ച രാവിലെയാണു സംഭവം. വെടിവയ്പിൽ മൂന്നു പേർ കൊല്ലപ്പെട്ടു. രണ്ടു പേർ സംഭവസ്ഥലത്തും ഒരാൾ ആശുപത്രിയിലുമാണു മരിച്ചത്. വെടിവയ്പിൽ രണ്ടു പേർക്കു പരുക്കേറ്റു. അക്രമിയെ പൊലീസ് പിടികൂടി വെടിവെച്ചു കൊന്നു. മരിച്ചവരേയോ അക്രമിയെയോ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ വെളിപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ല.

English Summary : Texas man sets fire to building then shoots people fleeing it