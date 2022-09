ന്യൂജേഴ്‌സി ∙ അമേരിക്കയിലെ ഇന്ത്യൻ നഴ്സുമാരുടെ ദേശീയ സംഘടനയായ നൈനായുടെ (നാഷനൽ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നഴ്സസ് ഓഫ് അമേരിക്ക) എട്ടാമത് ദേശീയ എഡ്യൂക്കേഷണൽ കോൺഫറൻസ് ഒക്ടോബർ 7, 8 തീയതികളിൽ (വെള്ളി, ശനി) ന്യൂജഴ്‌സിയിൽ വച്ച് വിപുലമായ പരിപാടകളോടെ നടത്തുന്നതിനുള്ള ഒരുക്കങ്ങൾ പുരോഗമിക്കുന്നുവെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. എഡിസണിലുള്ള ക്രൗൺ പ്ലാസ ഹോട്ടലിലാണ് വേദി ഒരുക്കിയിരിക്കുന്നത്.

അമേരിക്കയിലുള്ള എല്ലാ ഇന്ത്യൻ നഴ്സ്മാരെയും നഴ്സിങ് വിദ്യാർഥികളെയും ഒരു കുടകീഴിൽ കൊണ്ടു വരാനും നഴ്സിങ് മേഖലയിയിലും ആരോഗ്യരംഗത്തും ഉണ്ടായിട്ടുമുള്ള ശാസ്ത്രീയ നേട്ടങ്ങളും വളർച്ചയും കാലാനുസൃതമായി എല്ലാവരിലേക്കും പകർന്നു കൊടുക്കുവാനും ഈ കോൺഫറൻസ് മുൻതൂക്കം നൽകുന്നു. കോവിഡ് കാലത്തു ജീവൻ പോലും പണയപ്പെടുത്തി മുൻനിരയിൽ സേവനം ചെയ്ത നഴ്‌സുമാർക്ക് പരിഗണന നൽകേണ്ട ഏറ്റവും അനുയോജ്യമായ വിഷയമാണ് ഈ കോൺഫറസിന്റെ ചിന്താവിഷയമായി തിരഞ്ഞെടുത്തിരിക്കുന്നത്.

"From Surviving to Thriving: Growth, Well being and Innovation". ആരോഗ്യ രംഗത്തും നഴ്സിങ് മേഖലയിലും പ്രവർത്തിക്കുന്ന അമേരിക്കയിലെയും ഇന്ത്യയിലെയും പ്രമുഖർ നിരവധി സെഷനുകളിൽ ക്ലാസുകൾ എടുക്കും.

അമേരിക്കൻ നഴ്സസ് അസോസിയേഷൻ (എഎൻഎ) പ്രസിഡന്റ് ഡോ. ഏണെസ്റ്റ് ഗ്രാന്റ് മുഖ്യ പ്രഭാക്ഷണം നടത്തും. നൈന പ്രസിഡന്റ് ഡോ.ലിഡിയ ആൽബുഖുർക്കിന്റെ മികവുറ്റ നേതൃപാടവത്തോടൊപ്പം നൈനയുടെ കോൺഫറൻസ് നാഷനൽ കൺവീനർമാരായ നൈന എക്സിക്യൂട്ടീവ് വൈസ് പ്രസിഡന്റ് അക്കാമ്മ കല്ലേൽ, അമേരിക്കൻ അസോസിയേഷൻ ഓഫ് ഇന്ത്യൻ നഴ്സസസ്‌ ന്യൂജഴ്‌സി ചാപ്റ്റർ -2 (AAIN - NJ2) പ്രസിഡന്റ് ഉമാ മഹേശ്വരി വേണുഗോപാൽ എന്നിവർക്കൊപ്പം നൈനയുടെയും ആയിനിന്റെയും കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങളും ഈ കോൺഫെറെൻസിന്റെ ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് ചുക്കാൻ പിടിക്കുന്നു. അറിവു പകർന്നു കൊടുക്കുന്ന വേദിയെന്നതിനോടൊപ്പം കലാപരിപാടികളും ഡിന്നറും കോൺഫറൻസ് മികവുറ്റതാക്കും.

കോൺഫറൻസിനോടനുബന്ധിച്ച് സുവനീർ പ്രകാശനവും ഉണ്ടായിരിക്കും. അമേരിക്കയിലെ വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും നിരവധി അംഗങ്ങൾ മുൻ കൂട്ടി റജിസ്റ്റർ ചെയ്തു അവരുടെ പങ്കാളിത്തം ഉറപ്പാക്കിയെന്ന് സംഘാടകർ അറിയിച്ചു. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് നൈനയുടെ വെബ്സൈറ്റ് സന്ദർശിക്കുക: www. nainausa.org