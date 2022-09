പിടഞ്ഞു വീണത് 19 കുട്ടികൾ, ഭയം മാറുന്നില്ല; വെടിയുണ്ടകൾ ചീറിപ്പാഞ്ഞ ക്ലാസ് മുറികളിലേക്ക് വീണ്ടും

Kimberly Garcia holds a poster of her daughter Amerie Jo Garza, who was murdered during the mass shooting at Robb Elementary, during a March For Our Lives rally on August 27, 2022 in Austin, Texas. Photo by Brandon Bell / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP.