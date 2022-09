പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വിദ്യാർഥിയുമായി ശാരീരികബന്ധം; പീഡനക്കേസിൽ അധ്യാപിക അറസ്റ്റിൽ

നോർത്ത് കാരലൈന ∙ യുഎസിലെ നോർത്ത് കാരലൈനയിൽ പ്രായപൂർത്തിയാകാത്ത വിദ്യാർഥിയെ പീഡിപ്പിച്ച കേസിൽ അധ്യാപിക അറസ്റ്റിൽ. എലിസബത്ത് സൂസൻ ബൈലി എന്ന 36കാരിയാണ് 15 വയസിൽ താഴെ മാത്രം പ്രായമുള്ള വിദ്യാർഥിയെ പീഡിപ്പിച്ചത്.

ഓഗസ്റ്റ് ഒന്നിന് എലിസബത്തിനെ വീട്ടുതടങ്കലിലാക്കുകയും പിന്നീട് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തുകയും ആയിരുന്നു. പീഡനത്തിനിരയായ കുട്ടി അധ്യാപിക വീട്ടുതടങ്കലിൽ പാർക്കുന്ന സമയത്തും ഒൻപതു തവണ ഇവരുടെ വീട് സന്ദർശിച്ചിരുന്നതായി അന്വേഷണത്തിൽ കണ്ടെത്തി.

നോർത്ത് വ്യൂ അക്കാദമിയിലെ സയൻസ് അധ്യാപികയാണ് എലിസബത്ത്. അറസ്റ്റിലാകുന്നതിന് ഏതാനും ദിവസങ്ങൾക്കു മുൻപും ഇവർ വിദ്യാർഥിയുമായി ശാരീരിക ബന്ധമുണ്ടെന്ന് പൊലീസിനു വിവരം ലഭിച്ചിരുന്നു. തുടർന്നു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് സംഭവം സത്യമാണെന്നു വ്യക്തമായത്. ഇരുവരും തമ്മിൽ സമൂഹമാധ്യമങ്ങളിലൂടെ ആശയവിനിമയം നടത്തിയിരുന്നതായി പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയിരുന്നു.

‌സംഭവത്തെ തുടർന്ന് എലിസബത്തിനെ സ്കൂളിൽ നിന്നു സസ്പെൻഡ് ചെയ്തു. പൊലീസ് വീട്ടിലെത്തിയാണ് അറസ്റ്റ് രേഖപ്പെടുത്തിയത്. വീട്ടുതടങ്കലിൽ കഴിയുന്ന സമയത്തു നിയമം ലംഘിച്ചത് ഉൾപ്പെടെ 27 കേസുകളാണ് ഇവർക്കെതിരെ ചുമത്തിയിട്ടുളളത്.



