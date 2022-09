ജയിൽ ചാട്ടത്തിനു മുൻപ് പ്രതിയും ഉദ്യോഗസ്ഥയും ഫോൺ ചെയ്തത് 949 തവണ; വിളികളിൽ ഫോൺ സെക്സും

അലബാമ∙ യുഎസിലെ അലബാമയിലെ ലോഡർഡേൽ കൗണ്ടി ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററിൽനിന്ന് വനിതാ ഓഫിസറെയും തടവുകാരനെയും കാണാതായ സംഭവം ഏതാനും മാസങ്ങൾക്കു മുൻപാണ് നടന്നത്. ഏപ്രിൽ 29നാണ് വനിതാ കറക്‌ഷൻ ഓഫിസറായ വിക്കി വൈറ്റ് (56), കൊലപാതകത്തിനു ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടു തടവിൽ കഴിയുന്ന കാസി വൈറ്റ് (36) എന്നിവർ ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററിൽനിന്നു കടന്നുകളഞ്ഞത്. ഒരാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ഇവരെ പിടികൂടിയെങ്കിലും വിക്കി വെടിയേറ്റു മരിച്ച നിലയിലായിരുന്നു. പൊലീസിനെ ഏതാനും ദിവസം സമ്മർദത്തിലാക്കിയ ഈ സംഭവത്തിന്റെ കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുവന്നു.

ജയിൽ ചാട്ടത്തിനു ആറു മാസം മുൻപു മുതൽ ഇവർ വളരെ അടുപ്പത്തിലായിരുന്നുവെന്നാണ് രേഖകൾ പറയുന്നത്. 2021 ഓഗസ്റ്റിനും 2022 ഫെബ്രുവരിക്കും ഇടയിൽ 949 തവണ ഇരുവരും ഫോണിൽ സംസാരിച്ചുവെന്ന് ലോഡർഡേൽ കൗണ്ടി ഷെരീഫ് റിക് സിംഗിൾടൻ പറഞ്ഞു. ഇവർ തമ്മിൽ ഫോൺ സെക്സ് ചെയ്തിരുന്നുവെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

"ഞങ്ങളെ സഹായിക്കുന്ന എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങളിൽ ആ കോളുകളിൽ ഉണ്ടോ എന്നു പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്. ഇതുവരെ എനിക്ക് അറിയാവുന്ന ഒരു കാര്യം ഇരുവരും ഫോൺ സെക്സ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെന്നാണ്. മുൻ ജയിൽ ഉദ്യോഗസ്ഥ ഡ്യൂട്ടിയിലായിരിക്കുമ്പോൾ ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ചില മോശം ഫോൺ കോളുകൾ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് കരുതുന്നത്. അവർ തമ്മിൽ ധാരാളം ഫോൺ വിളികൾ നടന്നിട്ടുണ്ട്. ഇത് വ്യക്തമാക്കുന്നത് അവർ റിലേഷൻഷിപ്പിൽ ആയിരുന്നവെന്നാണ്. കാസി വൈറ്റ് 2020ൽ ഇവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോഴാണ് അവൻ ആദ്യമായി രക്ഷപ്പെടാൻ പദ്ധതിയിട്ടത്"– സിംഗിൾടൻ വ്യക്തമാക്കി.

വിക്കിയുടെ മരണത്തെ തുടർന്ന് ജൂലൈയിൽ കാസിയ്ക്കെതിരെ കുറ്റം ചുമത്തിയിരുന്നു. കാമുകിയുടെ മരണത്തിനു ഉത്തരവാദത്തം ഇയാള്‍ക്കാണ് എന്നായിരുന്നു പൊലീസിന്റെ വാദം. എന്നാൽ, ഈ കുറ്റം ഏറ്റെടുക്കാൻ കാസി തയാറല്ലായിരുന്നു. ഇയാൾ ഇപ്പോൾ ജയിലിലാണ്.

Images via U.S. Marshals

നാടകീയമായ പിന്തുടരൽ, അറസ്റ്റ്

വിക്കിയുടെയും കാസിയുടെയും ‘മുങ്ങൽ’ പൊലീസിനെ ഏറെ കുഴക്കിയ സംഭവം ആയിരുന്നു. അതിനാൽ തന്നെ ഇവരെ പിടികൂടാൻ പൊലീസ് ശക്തമായ നടപടികാളായിരുന്നു സ്വീകരിച്ച്. ഏതാണ്ട് ഒരാഴ്ചയ്ക്കു ശേഷം ഇന്ത്യാന ഇവാൻസ്‌‌വില്ലിയിൽ നിന്നും യു‌എസ് മാർഷൽ ആണ് ഇവരെ പിടികൂടിയത്. ഇവർ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനം അപകടത്തിൽപ്പെടുകയും വനിതാ ഓഫിസർ വെടിവച്ച് ആത്ഹത്യ ചെയ്യുകയും ചെയ്തിരുന്നു. കാസി വൈറ്റും വിക്കി വൈറ്റും സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന വാഹനത്തെ ദീർഘദൂരം പിന്തുടർന്നാണ് പൊലീസ് പിടികൂടിയത്. പൊലീസിൽ നിന്നും രക്ഷപ്പെടുന്നതിനുള്ള ശ്രമത്തിൽ അതിവേഗത്തിൽ ഓടിച്ച വാഹനം അപകടത്തിൽ പെടുകയായിരുന്നു.

വാഹനം അപകടത്തിൽ പെട്ടനേരം വിക്കി വൈറ്റ് സ്വയം നിറയൊഴിക്കുകയായിരുന്നു. പൊലീസ് വിക്കി വൈറ്റിനേയും കാസി വൈറ്റിനേയും ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചെങ്കിലും വിക്കി മരണത്തിന് കീഴടങ്ങുകയായിരുന്നു. കാസി വൈറ്റ്നെ ഇന്ത്യാന ഇവാൻസ് വില്ലിയിലെ ഒരു കാർവാഷിൽ കണ്ടെത്തിയതായി ക്യാമറ ദൃശ്യങ്ങളിൽ നിന്നും പൊലീസ് മനസിലാക്കി. ഇവിടെ കേന്ദ്രീകരിച്ചു നടത്തിയ അന്വേഷണത്തിലാണ് ഇരുവരും പിടിയിലായത്. വളരെ തന്ത്രപൂർവമാണ് വിക്കി വൈറ്റ് നിരവധി കേസുകളിൽ 75 വർഷം തടവുശിക്ഷ അനുഭവിച്ചു വന്നിരുന്ന കാസി വൈറ്റിനെ ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററിൽ നിന്നും കടത്തിക്കൊണ്ടുപോയത്.

ഇരുവരും തമ്മിൽ ‘പ്രത്യേക ബന്ധം’

വിക്കി വൈറ്റും കാസി വൈറ്റും തമ്മിൽ ഒരു ‘പ്രത്യേക ബന്ധം’ ഉണ്ടായിരുന്നെന്നാണ് ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററിലെ മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥർ പറഞ്ഞത് വിക്കിയും കാസിയും തമ്മിൽ സാധാരണയിൽ കവിഞ്ഞും അടുപ്പമുണ്ടായിരുന്നതായി വിശ്വസനീയമായ ഉറവിടങ്ങളിലൂടെ സ്ഥിരീകരിച്ചെന്ന് ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു. കാസിയുടെ സഹതടവുകാരും ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ബന്ധത്തെക്കുറിച്ച് സൂചനകൾ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. ‘ജയിലിനുള്ളിൽ കാസിക്കു പ്രത്യേക ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിച്ചിട്ടുണ്ടെന്ന് മറ്റു തടവുകാർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. അവന്റെ ട്രേകളിൽ അധിക ഭക്ഷണം നൽകുമായിരുന്നു. മറ്റാർക്കും ലഭിക്കാത്ത പ്രത്യേകാവകാശങ്ങൾ ലഭിച്ചു. ഇതെല്ലാം വിക്കിയുടെ ഇടപെടൽ മൂലമാണ്’– ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറഞ്ഞു.

2020ലാണ് കാസി വൈറ്റിനെ ലോഡർഡേൽ കൗണ്ടി ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നത്. കാസിയും വിക്കിയും ആദ്യം കണ്ടുമുട്ടുന്നത് അപ്പോഴാണെന്നാണ് കരുതുന്നത്. കുറച്ചു നാളുകൾക്കുശേഷം കാസിയെ മറ്റൊരു ജയിലിലേക്ക് മാറ്റി. എന്നാൽ വിക്കിയും കാസിയും ഫോൺവഴി ആശയവിനിമയം തുടർന്നു. ഈ വർഷം ഫെബ്രുവരിയിലാണ് കാസിയെ വീണ്ടും ലോഡർഡേൽ കൗണ്ടി ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററിലേക്ക് തിരിച്ചുകൊണ്ടുവന്നത്. ഇതിനു ശേഷമാണ് ജയിൽ ചാടുന്നതിനുള്ള പദ്ധതികൾ ഇവർ ആസൂത്രണം ചെയ്തതെന്നും മുതിർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥൻ പറയുന്നു.

കൃത്യമായ ആസൂത്രണം, സർവീസിലെ അവസാന ദിനം

ഡിറ്റൻഷൻ സെന്ററിൽനിന്നുള്ള സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പ്രകാരം, ഏപ്രിൽ 29ന് രാവിലെ പൊലീസ് പട്രോളിങ് കാറിലാണ് വിക്കി, കാസിയെ കൊണ്ടുപോയത്. കാസിയുടെ കയ്യിൽ വിലങ്ങ് അണിയിച്ചിരിക്കുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ വ്യക്തമാണ്. പിന്നീട് ജയിലിനു സമീപമുള്ള ഷോപ്പിങ് സെന്ററിന്റെ പാർക്കിങ് ഏരിയയിൽ എത്തിയ ഇരുവരും ഒരു എസ്‌യുവി വാഹനത്തിൽ കയറി പോകുന്നതും കാണാം. തലേദിവസം വിക്കി ഈ വാഹനം ഇവിടെ പാർക്ക് ചെയ്യുന്ന ദൃശ്യങ്ങളും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. ജയിലിന്റെ താക്കോൽ, റേഡിയോ, കൈവിലങ്ങുകൾ എന്നിവയും പട്രോളിങ് കാറിൽ ഉപേക്ഷിച്ചാണ് വിക്കി പോയത്.

ടെന്നസി ടൗ ലോട്ടിൽ ഉപേക്ഷിച്ച നിലയിൽ എസ്‌യുവി വാഹനം കണ്ടെത്തിയത്. ഏകദേശം ഒരാഴ്ചയോളം വാഹനം ഇവിടെ കിടന്നെന്നാണ് അനുമാനം. വാഹനം തകരാറിലായതിനെത്തുടർന്നാണ് ഉപേക്ഷിച്ചതെന്നു കരുതുന്നു. ഏറെ നാളത്തെ സർവീസ് പരിചയമുള്ള വിക്കി വൈറ്റ്, ‍ഏറ്റവും കഴിവുള്ള ഓഫിസർമാരിൽ ഒരാളായിരുന്നു. അതുകൊണ്ടു തന്നെ വിക്കിയുടെ ഈ നീക്കം എല്ലാവരേയും ‍ഞെട്ടിച്ചു. തടവുകാരനൊപ്പം കടന്നുകളയുന്നതിനു മുൻപ് വിക്കി വിരമിക്കൽ അപേക്ഷ സമർപ്പിച്ചിരുന്നു. രക്ഷപ്പെട്ട അന്ന് അവരുടെ ജോലിയിലെ അവസാന ദിവസമായിരുന്നു.

English Summary: Deputy and Murder Suspect Inmate Spoke 949 Times and ‘Had Some Phone Sex’ Before Attempting Fatal Spring Escape