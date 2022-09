ദിവ്യവാർത്ത 20–ാം വാർഷിക അവാർഡുകൾ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ഡാലസ് ∙ വിജയകരമായ 20 വർഷം പൂർത്തീകരിച്ച ദിവ്യവാർത്ത പബ്ലിക്കേഷൻസ് 20–ാം വാർഷിക അവാർഡ് ജേതാക്കളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 15–ാം വർഷം പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോളാണു പ്രഥമ അവാർഡ് നൽകിയത്. കഴിഞ്ഞ 5 വർഷക്കാലം ദിവ്യവാർത്ത പബ്ലിക്കേഷനിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സാഹിത്യ കൃതികളിൽ നിന്നാണു മികച്ച സാഹിത്യ പ്രതിഭകളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

മികച്ച മലയാളം ലേഖനത്തിനുള്ള അവാർഡ് പാസ്റ്റർ ഗോഡ്‌ലി കോരുത് റാന്നി, കേരളം (ജീവൻ നൽകുന്ന ക്രിസ്തു), പാസ്റ്റർ കെ. കെ. ബാബു വൈക്കം, കേരളം (ഹൃദയദ്യഷ്ടി പ്രകാശിക്കട്ടെ), ഏറ്റവും നല്ല മലയാളം ലേഖനം (ആനുകാലികം) അവാർഡ് ഷിബു മുള്ളംകാട്ടിൽ ദുബായ്, യുഎഇ (ബുമറാങ്ങായി സോഷ്യൽ മീഡിയ), പി. പി. ചെറിയാൻ, ഡാലസ്(അമൂല്യമായി ജീവിതത്തിൽ കരുതേണ്ടത് ധനസമ്പാദനമോ?) മികച്ച ഇംഗ്ലീഷ് ലേഖനത്തിനുള്ള അവാർഡിന് ഡോ. പേർലി ഗ്ലാഡിൻ, കാനഡ (What is your priority Today) ജേക്കബ് വർഗീസ്, ഡറാഡൂൺ, ഉത്തരാഖണ്ഡ് (You are the God who sees me) ഏറ്റവും നല്ല മലയാളം– കവിത (ഗാനം) അവാർഡിന് ശാന്തമ്മ നൈനാൻ, ഡാലസ് (മായം ഇല്ലാത്ത പാൽ– വചനം), ബിജു ജോൺ, ബഹ്റൈൻ (ഇനിയും താമസിക്കരുതേ), മികച്ച ഇംഗ്ലീഷ് കവിതക്കുള്ള അവാർഡ് ലബ്രിൻ രാജൻ ലെവി (No more Re great), ഏറ്റവും നല്ല മലയാളം ഭാവനക്കുള്ള അവാർഡ് ആൻസി ബിജു, റാന്നി, കേരളം (കാക്കയുടെ അനുഭവ സാക്ഷ്യം) തിരഞ്ഞെടുക്കപ്പെട്ടു.

ദിവ്യവാർത്തയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിച്ച സാഹിത്യ സൃഷ്ടികൾ പ്രശസ്ത ക്രിസ്തീയ എഴുത്തുകാരായ പാസ്റ്റർ ടീയെസ് കപ്പമാംമൂട്ടിൽ(അരിസോണ), പാസ്റ്റർ ജോൺസൺ സക്കറിയ(ഡാളസ്), പാസ്റ്റർ ഷാജി തോമസ് (ഡാലസ്), പാസ്റ്റർ തോമസ് യോഹന്നാൻ(ഡാലസ്), പാസ്റ്റർ തോമസ് മുല്ലക്കൽ (ഡാലസ്), റവ. റെൻ ഫിന്നി (ഡാലസ്), ഡോ. സാം കണ്ണമ്പള്ളി (ഫില‍ഡൽഫിയ), പി. എസ്. ഫിലിപ്പ് (ഹൂസ്റ്റൺ), ഉമ്മൻ എബനേസർ (ഹൂസ്റ്റൺ), എബ്രഹാം ചാക്കോ(ന്യൂയോർക്ക്), ഡോ. ജോളി ജോസഫ് താഴംപള്ളം (ഹൂസ്റ്റൺ) എന്നിവരടങ്ങിയ ജഡ്ജിങ്ങ് പാനലാണ് അവാർഡ് ജേതാക്കളെ തിരഞ്ഞെടുത്തത്.

സെപ്റ്റംബർ 18 ന് ഞായറാഴ്ച വൈകിട്ട് 6.30ന് ശാരോൻ ചർച്ച് ഹാളിൽ നടക്കുന്ന ദിവ്യധാര മ്യൂസിക് നൈറ്റിൽ വച്ച് അവാർഡുകൾ വിതരണം ചെയ്യും. ദിവ്യവാർത്ത ബൈബിൾ ക്വിസ് മത്സരത്തിൽ വിജയികളായവർ ജോൺ കെ. പോൾ, അബുദാബി, യുഎഇ(DBQ VI), വി. കെ. സ്കറിയ, ഡാളസ് (DBQ VII), റോസമ്മ സ്കറിയ, ഡാളസ് (EDBQ I) എന്നിവർക്കു ദിവ്യവാർത്ത പബ്ലിക്കേഷൻസ് ഫലകവും ഡാലസ് കാപ്പാസ് ഗുഡ്‌വിൽ മിനിസ്ട്രി ക്യാഷ് അവാർഡും നൽകും.

അവാർഡ് നിർണയത്തിൽ സഹായിച്ച എല്ലാ ജഡ്ജിങ് പാനൽ മെംബേഴ്സിനെയും നന്ദി അറിയിക്കുന്നു. അവാർഡ് ജേതാക്കളായ ഏവർക്കും ദിവ്യവാർത്ത എഡിറ്റോറിയൽ ബോർഡിന്റെ അഭിനന്ദനങ്ങൾ.ദിവ്യവാർത്തയിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കപ്പെടുന്നവയിൽ നിന്നു തിരഞ്ഞെടുക്കുന്ന സാഹിത്യ കൃതികൾക്ക് 5 വർഷം കൂടുമ്പോൾ അവാർഡ് നൽകി വരുന്നു. 2027 ലെ അവാർഡിനായി രചനകൾ അയച്ചു തരിക. പ്രസിദ്ധീകരണ യോഗ്യമായവ വരും ലക്കങ്ങളിൽ പ്രസിദ്ധീകരിക്കും.