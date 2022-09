മെഡികെയർ പ്രീമിയം 3% കുറയും

പത്ത് വർഷക്കാലത്തിനിടയിൽ ആദ്യമായി പ്രായമായവരും ശാരീരിക ബലഹീനതകൾ ഉള്ളവരും തങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കുന്ന മെഡികെയർ ആനുകൂല്യങ്ങളുടെ പാർട്ട് ബി പ്ലാനിന് മാസം തോറും നൽകേണ്ടി വരുന്ന പ്രീമിയം 2023 ൽ 3% കുറച്ച് നൽകിയാൽ മതിയാകും.

പാർട്ട് ബിയിൽ ലഭിക്കുന്ന ആരോഗ്യചികിത്സ കവറേജ് സാധാരണ ഡോക്ടറെ കാണലും ഔട്ട്പേഷ്യന്റ് ചികിത്സയുമാണ്. പ്രീമിയത്തിൽ ലഭിക്കുന്ന 3% കുറവും അടുത്ത വർഷം ലഭിക്കാനിടയുള്ള 9% സോഷ്യൽ സെക്യൂരിറ്റി ആനുകൂല്യത്തിലെ വർധനവും പ്രസിഡന്റ് ജോബൈഡനും ഡെമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടിക്കും ആഴ്ചകൾക്കുള്ളിൽ നടക്കുന്ന ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളുടെ പ്രചരണത്തിന് പ്രത്യേക ഊർജ്ജം നൽകും.

സീനിയർ സിറ്റിസൺസ് ലീഗിന്റെ മെഡികെയർ പോളിസി അനലിസ്റ്റ് മേരി ജോൺസൺ ഇങ്ങനെ ഒരു കാര്യം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ വീണ്ടും സംഭവിച്ചു കാണാൻ സാധ്യതയില്ല എന്ന് വിശേഷിപ്പിച്ചു. മിച്ചം വയ്ക്കുവാൻ കഴിയുന്ന പണം ക്രെഡിറ്റ് കാർഡിന്റെ ബാലൻസിൽ ഒരു ഭാഗം തിരിച്ചടയ്ക്കുവാനോ ഒഴിഞ്ഞുകാലിയായ ഗ്രോസറി അലമാരകളിൽ എന്തെങ്കിലും വാങ്ങിവയ്ക്കുവാനും വർഷങ്ങളായി മാറ്റിവച്ചിരുന്ന കാറിന്റെയോ വീടിന്റെയോ റിപ്പയറിംഗ് നടത്തുവാനോ സഹായിക്കും എന്നു തുടർന്ന് പറഞ്ഞു.

2023 ലെ മെഡികെയർ പ്രീമിയത്തിൽ സംഭവിക്കാൻ ഇടയുള്ള കുറവ് മില്യൻ കണക്കിന് അമേരിക്കക്കാർ രൂക്ഷമായ വിലക്കയറ്റം നേരിട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലും 2022 ൽ ഉണ്ടായ പ്രീമിയം വർധന നൽകിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നതിനിടയിലും ആണ്. മെഡികെയർ ലഭിക്കുന്നവരിൽ ഏറെ പേരും അടുത്ത വർഷം പ്രതിമാസം 164 ഡോളർ 90 സെന്റ് പാർട്ട് ബിക്കുവേണ്ടി നൽകേണ്ടി വരുമെന്നാണ് കണക്കാക്കുന്നത്. ഇത് ഇപ്പോൾ മാസംതോറും നൽകുന്ന പ്രീമിയത്തിനെ അപേക്ഷിച്ച് 5 ഡോളർ 20 സെന്റ് കുറവാണ്.



കഴിഞ്ഞ വർഷം പ്രീമിയം 21 ഡോളർ 60 സെന്റ് ഉയർത്തിയിരുന്നു. ഇത് പ്രധാനമായും വിപണിയിൽ പുതുതായി എത്തിയ അൽഷെമീഴ്സ് മരുന്നിന്റെ വളരെ ഉയർന്ന വില മൂലമായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിരുന്നത്. ഇൻട്രാവീനസ് ആയി ഡോക്ടർമാരുടെ ഓഫീസുകളിൽ നൽകിയിരുന്ന ഈ മരുന്നി (അഡുഹെമി)ന്റെ വില കഴിഞ്ഞ വർഷം 56,000 ഡോളറായി നിശ്ചയിച്ചാണ് മാർക്കറ്റിൽ എത്തിച്ചത്. ഈ വർഷം ആദ്യം മുതൽ ഈ മരുന്നിന്റെ ഉപയോഗത്തിന് മേൽ മെഡികെയർ കർശന നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തി. മരുന്നിന്റെ നിർമ്മാതാക്കൾ പകുതി വില കുറച്ചതായാണ് റിപ്പോർട്ടുകൾ.

ഈ മരുന്നിന് മെഡികെയർ വില കുറച്ചു നൽകി. ഇങ്ങനെയാണ് 2023 മെഡികെയറിന് പാർട്ട് ബിയ്ക്കു പ്രീമിയം കുറയ്ക്കുവാൻ കഴിഞ്ഞതെന്ന് മെഡികെയഡിന്റെയും മെഡികെയറിന്റെയും സെന്റേഴ്സ് പറഞ്ഞു. മറ്റ് മെഡികെയർ ഇനങ്ങളുടെയും സേവനങ്ങളുടെയും ചെലവ് കുറഞ്ഞതും പ്രീമിയം കുറയ്ക്കുവാൻ കാരണമായി. പാർട്ട് ബി പ്രോഗ്രാമിന്റെ ആന്വൽ ഡിഡക്ടിബിൾ (ഉപഭോക്താവ് സ്വയം നൽകണ്ടത്) ഏഴ് ഡോളർ കുറച്ച് 226 ഡോളർ ആയി നിശ്ചയിച്ചിട്ടുണ്ട്.



മെഡികെയർ ലഭിക്കുന്നവർ ഇൻസുലിന് കോ പേമെന്റ് നൽകുന്നത് ഒരു മാസം 35 ഡോളറിൽ കൂടുതൽ ആകാതെ നിയന്ത്രിക്കുമെന്ന് പ്രസിഡന്റ് പറഞ്ഞു. 66 മില്യൻ അമേരിക്കകാർക്കാണ് മെഡികെയർ ആനുകൂല്യങ്ങൾ ലഭിക്കുന്നത്.

