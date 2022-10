യുഎസിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ കൊലപാതകം; പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ആളുടെ സഹോദരനും അറസ്റ്റിൽ

കലിഫോർണിയ ∙ കലിഫോർണിയയിലെ മെഴ്സെഡ് കൗണ്ടിയിൽ നാല് ഇന്ത്യക്കാർ മരിച്ച കേസിൽ ഒരാൾ കൂടി അറസ്റ്റിൽ. കുടുംബത്തെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയ കേസിൽ പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ജീസസ് മാനുവൽ സൽഗാഡോ (48)യുടെ സഹോദരന്‍ ആൽബെർട്ടോ സൽഗാഡോയാണ് അറസ്റ്റിലായത്. കൊലപാതകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നടത്തിയ ഗൂഢാലോചന, തെളിവ് നശിപ്പിക്കൽ എന്നീ കുറ്റങ്ങൾക്കാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതെന്ന് മെഴ്സ്ഡ് കൗണ്ടി ഷെറിഫ് ഓഫിസ് വ്യക്തമാക്കി. ജീസസ് മാനുവൽ സൽഗാഡോയെ പൊലീസ് നേരത്തെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തിരുന്നു. അറസ്റ്റിലായ ആൽബെർട്ടോ സൽഗാഡോ മെഴ്സ്ഡ് കൗണ്ടി ‍ജയിലിലാണ്.

ആൽബെർട്ടോ സൽഗാഡോ, ജീസസ് മാനുവൽ സൽഗാഡോ

പഞ്ചാബിലെ ഹോഷിയാർപുർ സ്വദേശികളായ ജസ്ദീപ് സിങ് (36), ഭാര്യ ജസ്‌ലീൻ കൗർ (27), ഇവരുടെ എട്ടു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് അരോഹ് ധാരി ബന്ധുവായ അമൻദീപ് സിങ് (39) എന്നിവരെയാണ് തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയത്. മെഴ്സ്ഡ് കൗണ്ടിയിൽ ഇൻഡ്യാന റോഡിന് സമീപമുള്ള തോട്ടത്തിൽ നിന്നാണ് ഇവരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്.

ആത്മഹത്യയ്ക്ക് ശ്രമിച്ച ജീസസ് സൽഗാഡോ പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ ചികിത്സയിലാണ്. ഗുരുതരാവസ്ഥയിലായിരുന്ന സൽഗാഡോയ്ക്ക് സംസാരിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സൽഗാഡോ അന്വേഷണ ഉദ്യോഗസ്ഥരുടെ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം നൽകാൻ തുടങ്ങിയതായി റിപ്പോർട്ടുണ്ട്.

കൊല്ലപ്പെട്ട ഇന്ത്യന്‍ കുടുംബത്തിന്റെ കമ്പനിയിലെ മുൻ ജീവനക്കാരനായിരുന്നു ജീസസ് മാനുവൽ സൽഗാഡോ. ഇയാൾക്ക് കുടുംബവുമായി വളരെ നാളായി ചില തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും അതാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്നും കരുതുന്നതായി മെഴ്സെഡ് കൗണ്ടി ഷരീഫ് വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. കുടുംബത്തെ ഭീഷണിപ്പെടുത്തി ഏതാണ്ട് ഒരു വർഷം മുൻപ് സൽഗാഡോ സന്ദേശം അയച്ചിരുന്നു.

തോക്കുചൂണ്ടി ഭീഷണിപ്പെടുത്തിയാണ് ജീസസ് സൽഗാഡോ ഇന്ത്യക്കാരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയത്. തട്ടിക്കൊണ്ടു പോകുന്നതിന്റെ സിസിടിവി ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ജസ്ദീപ് സിങ്ങിന്റെയും അമൻദീപ് സിങ്ങിന്റെയും കൈകൾ പിന്നിൽ കെട്ടി ട്രക്കിൽ കയറ്റുന്നതും, തിരിച്ചെത്തി കുഞ്ഞിനെയും ജസ്‌ലീൻ കൗറിനെയും കയറ്റി വണ്ടി ഓടിച്ചുപോകുന്നതും ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം.

2005 ൽ മോഷണക്കേസിൽ പ്രതിയായ ജീസസ് സൽഗാഡോ 2015 വരെ തടവുശിക്ഷ അനുഭവിച്ചിരുന്നു. ലഹരിവസ്തു കൈവശം വച്ചതിനും ഇയാൾ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. കൊല്ലപ്പെട്ടവരിൽ ഒരാളുടെ എടിഎം കാർഡ് ഉപയോഗിക്കാൻ ഇയാൾ ശ്രമിച്ചതാണ് അന്വേഷണത്തിൽ വഴിത്തിരിവായത്.

English Summary : Another suspect arrested in Indian family death in US