അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അനിയന്ത്രിത പ്രവാഹം: ന്യൂയോർക്ക് മേയർ അടിയന്തിരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു

ന്യൂയോർക്ക് ∙ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരുടെ അനിയന്ത്രിത പ്രവാഹത്തെ തുടർന്ന് ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റി മേയർ എറിക് ആസംഡ് നഗരത്തിൽ അടിയന്തിരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചു. 2022 ഏപ്രിൽ മുതൽ ന്യൂയോർക്ക് സിറ്റിയിൽ 17,000 അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരാണ് എത്തിച്ചേർന്നത്.

റിപ്പബ്ലിക്കൻ ഗവർണർമാരായ ഗ്രോഗ് ഏബട്ട് (ടെക്സസ്), ഡിസാന്റിസ് (ഫ്ലോറിഡാ) എന്നിവർ അവരവരുടെ സംസ്ഥാനത്ത് എത്തിച്ചേർന്ന അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ ബസ്സുകളിൽ കയറ്റി ഡമോക്രാറ്റിക് പാർട്ടി ഗവർണർമാരും, മേയർമാരുമുള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ കൊണ്ടുവന്നു ഇറക്കിവിട്ടിരുന്നു. കാര്യക്ഷമമല്ലാത്ത ബൈഡന്റെ ബോർഡർ പോളിസി മുതലെടുത്ത് അമേരിക്കയുടെ സമീപ രാജ്യങ്ങളിൽ നിന്ന് ആയിരക്കണക്കിനു അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരാണ് അമേരിക്കയിൽ എത്തുന്നത്.



ബോർഡർ സെക്യൂരിറ്റി ഫോഴ്സിന്റെ പിടിയിൽ ഇവർ പെട്ടാൽ പോലും അമേരിക്കൻ അതിർത്തിയിൽ ഇവരെ സ്വതന്ത്രരായി വിടുന്നത്. അതിർത്തിയുമായി അടുത്തു കിടക്കുന്ന അമേരിക്കൻ സിറ്റികളിൽ സുരക്ഷാ പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാകുകയും മയക്കുമരുന്നും കള്ളകടത്തും അക്രമപ്രവർത്തനങ്ങളും വർധിച്ചു വരുകയുമാണെന്നാണ് ടെക്സസ് ഗവർണർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള റിപ്പബ്ലിക്കൻ സംസ്ഥാനങ്ങൾ പരാതിപെടുന്നത്. ഇത്തരം പ്രശ്നങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് ബൈഡന്റെ പാർട്ടി ഭരിക്കുന്ന സ്ഥലങ്ങളിൽ അനധികൃത കുടിയേറ്റക്കാരെ ബസ്സിൽ കയറ്റി അയയ്ക്കുന്നതിന് ഇവർ തീരുമാനിച്ചത്.



ന്യുയോർക്ക് സിറ്റിക്ക് താങ്ങാനാവാത്ത വിധം ഇവരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ വർദ്ധിച്ചുവരികയും, ഫെഡറൽ ഗവൺമെന്റ് ആവശ്യമായ സാമ്പത്തിക സഹായം നൽകുന്നതിനു വിമുഖത കാണിക്കുകയും ചെയ്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് ന്യുയോർക്ക് മേയർ സിറ്റിയിൽ അടിയന്തിരാവസ്ഥ പ്രഖ്യാപിച്ചത്.



English Summary: Mayor declares state of emergency for New York City over migrants