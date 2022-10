2560 പൗണ്ട് തൂക്കമുള്ള മത്തങ്ങ വിളവെടുത്ത് യുഎസിലെ അധ്യാപിക

കാലിഫോർണിയ ∙ മിനിസോട്ടയിൽ നിന്നുള്ള ഹോൾട്ടി കൾച്ചർ അധ്യാപികയുടെ കൃഷിയിടത്തിൽ 2560 പൗണ്ട് തൂക്കമുള്ള മത്തങ്ങ വിളവെടുത്തു. പുതിയ റെക്കാർഡ് സ്ഥാപിച്ച മത്തങ്ങ നോർത്തേൺ കലിഫോർണിയ വാർഷിക മത്തങ്ങ മത്സരത്തിൽ പ്രദർശിപ്പിച്ചിരുന്നു.

മിനിസോട്ടയിലെ കാലാവസ്ഥയിൽ ഇത്തരമൊരു മത്തങ്ങ ഉണ്ടാകുക എന്നതു അസാധാരണമാണെന്ന് ട്രാവിസ് ജിൻജർ പറഞ്ഞു. 30 മണിക്കൂർ ഡ്രൈവ് ചെയ്താണ് ട്രാവിസ് ഹാഫ് മൂൺ ബെയിൽ സംഘടിപ്പിച്ച 49–ാമത് പംപ്കിൻ വെയിങ് ചാംപ്യൻ ഷിപ്പിൽ പങ്കെടുക്കാനെത്തിയത്. ഒക്ടോബർ പത്തിന് നടന്ന ഈ മത്സരം കാണുന്നതിന് വിവിധ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്നും നിരവധി പേർ എത്തിച്ചേർന്നിരുന്നു.



2020 ൽ നടന്ന മത്സരത്തിൽ വിജയിയായത് ഈ അധ്യാപിക തന്നെയായിരുന്നു. 2022 ൽ പുതിയ റെക്കാർഡ് സ്ഥാപിച്ചതോടെ നിലവിലുണ്ടായിരുന്ന 2554 പൗണ്ട് തകർക്കപ്പെട്ടു. അതേസമയം ഗിന്നസ് വേൾഡ് റെക്കോർഡിൽ സ്ഥാനം പിടിച്ച മത്തങ്ങയുടെ തൂക്കം 2702 പൗണ്ടാണ്.



