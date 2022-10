ഓർമാ ഇന്റർനാഷണൽ രാജ്യാന്തര പ്രസംഗമത്സര പരമ്പര: മൂന്നു ഘട്ടങ്ങൾ, നവംബർ 1 മുതൽ ഓഗസ്റ്റ് 7 വരെ

ഫിലഡൽഫിയ∙ ഭാരത സ്വാതന്ത്ര്യ വജ്ര ജൂബിലി ആഘോഷങ്ങളുടെ തുടർഭാഗമായിട്ട് ഓർമ ഇന്റർനാഷണൽ, രാജ്യാന്തര പ്രസംഗ മത്സര പരമ്പര നടത്തുന്നു. 2023 ആഗസ്റ്റ് 7 വരെ പരമ്പര തുടരും. മൂന്നാം ഘട്ട മത്സരമാണ് ഫൈനൽ. മത്സര വിജയികൾക്ക്, ഒന്നാം സമ്മാനം കാൽ ലക്ഷം രൂപയും പ്രശംസാ ശില്പവും, രണ്ടാം സമ്മാനം 10000 രൂപയും പ്രശംസാ ശിൽപവും, മൂന്നാം സമ്മാനം പതിനായിരം രൂപായും പ്രശംസാ ശില്പവും, നാല്, അഞ്ച്, ആറ്, ഏഴ്, എട്ട് സ്ഥാനക്കാർക്ക് ആയിരം രൂപായുടെ അഞ്ചു പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങളും, ജേതാക്കൾക്കെല്ലാം പ്രശംസാ പത്രങ്ങളും നൽകും. ഓരോ മത്സര ഘട്ടങ്ങളിലെയും ജേതാക്കളിൽ മാർക്കിന്റെ ക്രമത്തിൽ അഞ്ചു പേർക്ക്, ആയിരം രൂപാവീതമുള്ള പ്രോത്സാഹന സമ്മാനങ്ങളും, എല്ലാ ഘട്ടങ്ങളിലെയും എല്ലാ വിജയികൾക്കും പ്രശംസാ പത്രങ്ങളും നൽകും.

2022 നവംബർ ഒന്നു മുതൽ, 2023 ജനുവരി 26 വരെ ഒന്നാം ഘട്ട മത്സരം. "സ്വാതന്ത്ര്യം ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെ" (Freedom through Teachers, the Enlighteners) എന്നതാണ്, ഒന്നാം ഘട്ട മത്സര വിഷയം.

2023 ഫെബ്രൂരി 14 മുതൽ, ഏപ്രിൽ 10 വരെ രണ്ടാം ഘട്ട മത്സരം.

2023 മേയ് ഒന്നു മുതൽ, ആഗ്സ്റ്റ് ഏഴു വരെ ഫൈനൽ മത്സരം.

ഒന്നാം ഘട്ട മത്സര വിജയികളിൽ നിന്നു മാർക്കിന്റെ ക്രമത്തിൽ പരമാവധി 30 വിജയികളെ രണ്ടാം ഘട്ടത്തിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കും. രണ്ടാം ഘട്ട മത്സര വിഷയം , ഒന്നാം ഘട്ട വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പ്രസിദ്ധമാക്കും. രണ്ടാം ഘട്ട വിജയികളിൽ നിന്നു മാർക്കിന്റെ ക്രമത്തിൽ പരമാവധി 20 വിജയികളെ മൂന്നാം ഘട്ടത്തിലേക്കു തിരഞ്ഞെടുക്കും. മൂന്നാം ഘട്ട മത്സര വിഷയം , രണ്ടാം ഘട്ട വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ പ്രസിദ്ധമാക്കും. മൂന്നാം ഘട്ട മത്സരമാണ് ഫൈനൽ.

"സ്വാതന്ത്ര്യം ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെ" (Freedom through Teachers, the Enlighteners) എന്നതാണ്, ഒന്നാം ഘട്ട മത്സര വിഷയം. "സ്വാതന്ത്ര്യം ഗുരുക്കന്മാരിലൂടെ" (Freedom through Teachers, the Enlighteners) എന്ന വിഷയത്തിൽ, അഞ്ചു മിനിട്ടിൽ കവിയാത്ത പ്രസംഗം, വീഡിയോ റിക്കോഡ് ചെയ്ത്, ormainternationalspeech@gmail.com (ഓർമാ ഇന്റർനാഷണൽ സ്പീച്ച്@ജിമെയിൽ. കോം) എന്ന ഈമെയിലിൽ അയച്ചു നൽകണം.



പ്രസംഗത്തിന് അനുഗുണമായ മുഖ ഭാവങ്ങളും ശരീര ഭാവങ്ങളും വീഡിയോയിൽ സ്പഷ്ടമാകുന്ന വിധം ക്ളോസപ്പിൽ ചെയ്യുന്നതാണ്, പ്രസംഗം വിലയിരുത്തുവാൻ സഹായകം. ഫോൺ വെർട്ടിക്കലായി പൊസിഷൻ ചെയ്ത് റിക്കോഡ് ചെയ്യാം. വീഡിയോ ക്യാമറയിൽ പ്രസംഗം റിക്കോഡ് ചെയ്യുന്നതിനും അനുവാദമുണ്ട്. പ്രസംഗത്തുടക്കം മുതൽ പ്രസംഗാന്ത്യം വരെ റിടേക്കില്ലാതെ ഷൂട്ട് ചെയ്തതായിരിക്കണം അയച്ചു തരുന്ന വീഡിയോ. ട്രയൽ വിഡിയോകൾ എഡിറ്റ് ചെയ്ത് മോഡിഫൈ ചെയ്ത് അയക്കരുത്.



2022 നവംബർ ഒന്നു മുതൽ, 2023 ജനുവരി 26 വരെ ഒന്നാം ഘട്ട മത്സരം. ജനുവരി 26 നുള്ളിൽ പ്രസംഗം ലഭിക്കണം. 2000 ജനുവരി ഒന്നിനോ അതിനു ശേഷമോ ആയിരിക്കണം മത്സരാർത്ഥിയുടെ ജനനത്തീയതി. പ്രസംഗ വീഡിയോ ഇ മെയിലിൽ അയക്കുന്ന ഫോർ വേഡിങ്ങ് ലെറ്ററിൽ, മത്സരിക്കുന്ന വ്യക്തിയുടെ പേര്, വാട്സാപ് നമ്പർ, സ്കൂളിന്റെ/കോളജിന്റെ പേരും അഡ്രസ്സും, മാതാപിതാക്കളുടെ പേര്, “ജനനത്തീയതി 2000 ജനുവരി ഒന്നിനോ അതിനു ശേഷമോ ആയിരിക്കണം എന്ന നിബന്ധന ഞാൻ പാലിച്ചിട്ടുണ്ട്” എന്ന പ്രസ്താവന, മുതലായ കാര്യങ്ങൾ എഴുതിയിരിക്കണം. പ്രസംഗ വീഡിയോയിൽ "എന്റെ പേര്-—— ആണ്" എന്നു മാത്രം വ്യക്തമാക്കിയാൽ മതി.



ഇംഗ്ലീഷ്, മലയാളം ഭാഷകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നിൽ പ്രസംഗമാവാം. സഭാ കമ്പം ഇല്ലാതെ സംസാരിക്കാൻ ഉള്ള കഴിവ് (The ability to speak without stage fear), അക്ഷര സ്ഫുടത (Precision of pronunciation), ഭാഷാശുദ്ധി (Purity of language), ആശയ സ്ഫുടത (Clarity of ideas and thoughts), ധാരാവാഹിത്വം (Fluency of language), സന്ദർഭോചിതമായ ശബ്ദനിയന്ത്രണം (Contextual voice control) എന്നീ മൂല്യ നിർണ്ണയോപാധികൾ മാനദണ്ഡമാക്കിയാണ് മാർക്കിടുക. മത്സരിക്കുന്ന വിദ്യാർഥിയുടെ മാതാവോ, അതല്ലെങ്കിൽ പിതാവോ മലയാളിയായിരിക്കണം. കേരളത്തിൽ നടക്കുന്ന ഓർമാ ഇന്റർനാഷനൽ സമ്മേളനത്തിൽ വച്ച് ക്യാഷ് അവാർഡും സർട്ടിഫിക്കറ്റും സമ്മാനിക്കും. നേരിട്ടു പങ്കെടുക്കാൻ കഴിയാത്ത വിജയികൾക്ക് അയച്ചു നൽകും.



അമേരിക്കയിൽ ഹൈസ്കൂൾ അധ്യാപകനും മോട്ടിവേറ്റർ എഡ്യൂക്കേറ്ററുമായ ജോസ് തോമസ് ചെയർമാനായുള്ള ഓർമാ ഇന്റർനാഷണൽ ടാലന്റ് പ്രൊമോഷൻ ഫോറമാണ് നേതൃത്വം നൽകുന്നത്. ഡോ. ഫ്രെഡ് മാത്യൂ മുണ്ടയ്ക്കൽ ( എറണാകുളംവിസാറ്റ് ആട്സ് ആന്റ് സയൻസ് കോളജ് പ്രിൻസിപ്പൽ), ഷൈൻ ജോൺസൺ (റിട്ടയേഡ് ഹെഡ് മിസ്ട്രസ്സ് തേവര സേക്രഡ് ഹാർട് ഹയർ സെക്കൻഡറി സ്കൂൾ), കുവൈറ്റിലെ പ്രശസ്ത സാമൂഹ്യ പ്രവർത്തകനായ ചെസ്സിൽ ചെറിയാൻ കവിയിൽ, ഷിജി സെബാസ്റ്റ്യൻ (ഹെഡ് നഴ്സ് ജിഎൻപി അബഹ, കെഎസ്എ) എന്നിവരാണ് ഓർമാ ഇന്റർനാഷണൽ ടാലന്റ് പ്രൊമോഷൻ അംഗങ്ങൾ. ജോർജ് നടവയൽ (ഓർമാ ഇന്റർനാഷണൽ പ്രസിഡന്റ്), ഷാജി അഗസ്റ്റിൻ ( ഓർമാ ഇന്റർനാഷണൽ ജനറൽ സെക്രട്ടറി), ജോസ് ആറ്റുപുറം (ഓർമാ ഇന്റർനാഷണൽ ട്രസ്റ്റീ ബോർഡ് ചെയർമാൻ) എന്നിവർ എക്സ് ഒഫിഷ്യോ അംഗങ്ങൾ.



കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: ജോസ് തോമസ് (1- 412 656 4853, thomas_nsas@yahoo.com), ഷാജി അഗസ്റ്റിൻ (919447302306, shajiknj@gmail.com) , ജോസ് ആറ്റുപുറം (1 267 231 4643, attupuram.jose@gmail.com)