അമേരിക്കൻ ഐഡൽ റണ്ണർ അപ്പ് കാറപകടത്തിൽ മരിച്ചു

ടെന്നിസ്സി ∙ അമേരിക്കൻ ഐഡൽ സീസൺ 19 ലെ റണ്ണർ അപ്പ് വില്ലി സ്പെൻസ്(23) ഒക്ടോബർ 11 ചൊവ്വാഴ്ച നാഷ്‌വില്ലിൽ ഉണ്ടായ ഒരു കാറപകടത്തിൽ മരിച്ചു. ചെറോക്കി ജീപ്പ് റോഡിൽ നിന്നു തെന്നിപ്പോയി ട്രാക്ടർ ടെയ്‍ലറിന്റെ പിന്നിൽ ഇടിച്ചാണ് അപകടം ഉണ്ടായത്. ഇന്റർ സ്റ്റേറ്റ് 24 ൽ ഏകദേശം വൈകിട്ടു നാലു മണിയോടെയായിരുന്നു അപകടമെന്നു ടെന്നിസ്സി ഹൈവേ പെട്രോൾ മാരിയോൺ കൗണ്ടി മെഡിക്കൽ എക്സാമിനറും സംയുക്ത പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

വില്ലി സീറ്റ് ബെൽറ്റ് ധരിച്ചിരുന്നുവെന്നും സംഭവ സ്ഥലത്തു തന്നെ ഇദ്ദേഹം മരിച്ചിരുന്നുവെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു. വാഹനാപകടത്തിൽ സാധാരണ സംഭവിക്കാറുള്ള മൾട്ടി സിസ്റ്റം ട്രോമയാണു മരണത്തിനു കാരണമെന്നു മെഡിക്കൽ എക്സാമിനറും പറഞ്ഞു. ടെന്നിസ്സി ഹൈവേ പെട്രോൾ സംഭവത്തെ കുറിച്ച് വിശദ അന്വേഷണം നടത്തി വരുന്നു.



അമേരിക്കൻ ഐഡൽ കുടുംബത്തിലെ അംഗമായിരുന്ന വില്ലി സ്പെൻസറുടെ അകാല വിയോഗത്തിൽ ടീമംഗങ്ങൾ അനുശോചനം അറിയിച്ചു. വളരെ ടാലന്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ഭാവി വാഗ്ദാനമായിരുന്നു വില്യമെന്നും സന്ദേശത്തിൽ പറയുന്നു. 23 വയസ്സിനുള്ളിൽ നിരവധി സംഗീത ആൽബങ്ങൾ വില്യം പ്രസിദ്ധീകരിച്ചിരുന്നു. ഏറ്റവും ഒടുവിൽ 2021 ഏപ്രിൽ മാസം ദി വോയ്സ് (The Voice) എന്ന ആൽബവും നിർമ്മിച്ചിരുന്നു. നവംബർ 12 ന് യുകെയിൽ ആദ്യമായി ലണൽ ട്രിനിറ്റി ബാപ്റ്റിസ്റ്റ് ചർച്ചിൽ സംഗീത സായാഹ്നം നടത്താനിരിക്കെയാണു മരണം വില്യമിനെ തട്ടിയെടുത്തത്.



English Summary: American Idol runner-up Willie Spence dies in car crash at the age of 23