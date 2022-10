യുഎസിലെ ഇന്ത്യക്കാരുടെ കൊലപാതകം; കോടതിയിൽ കുറ്റം നിഷേധിച്ച് മാനുവൽ സൽഗാഡോ

മെഴ്സെഡ് (കലിഫോർണിയ) ∙ എട്ടുമാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞിനെ ഉൾപ്പെടെ ഇന്ത്യൻ കുടുംബത്തിനെ നാല് അംഗങ്ങളെ കൊന്ന കേസിൽ പ്രതിയെന്ന് സംശയിക്കുന്ന ജീസസ് മാനുവൽ സൽഗാഡോ (48) കോടതിയിൽ കുറ്റം നിഷേധിച്ചു. മെഴ്സെഡ് കൗണ്ടി കോടതിയിൽ എത്തിച്ച പ്രതി യാതൊരു ഭാവഭേദവുമില്ലാതെയാണ് താൻ കുറ്റക്കാരനല്ലെന്ന് കോടതിയിൽ ബോധിപ്പിച്ചത്.

കുടുംബാംഗങ്ങളെ വീട്ടിൽ നിന്നും തട്ടി കൊണ്ടുപോയി സമീപമുള്ള തോട്ടത്തിൽ വച്ച് നാലു പേരെയും കൊലപ്പെടുത്തിയശേഷം രക്ഷപ്പെട്ട ജീസസ് മാനുവൽ സൽഗാഡോ രണ്ടു ദിവസത്തിനു ശേഷമാണ് പൊലീസ് പിടിയിലാകുന്നത്. ഇതിനിടയിൽ ആത്മഹത്യാശ്രമം നടത്തി ഗുരുതരാവസ്ഥയിൽ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചുവെങ്കിലും, രണ്ടു ദിവസത്തിനുശേഷം ഇയാളെ അതിസുരക്ഷാ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റുകയായിരുന്നു. നാലു കൊലകുറ്റത്തിനും തോക്ക് കൈവശം വച്ചതിനും കേസെടുത്തിട്ടുണ്ട്.

ജീസസ് സൽഗഡൊ, കുടുംബാംഗങ്ങൾ നടത്തിയിരുന്ന ട്രക്ക് കമ്പനിയിൽ ഡ്രൈവറായി ജോലി ചെയ്തിരുന്നു. ഇയാൾക്ക് കുടുംബവുമായി വളരെ നാളായി ചില തർക്കങ്ങൾ ഉണ്ടെന്നും, അതാണ് കൊലപാതകത്തിലേക്കു നയിച്ചതെന്നും കരുതുന്നതായി മെഴ്സെഡ് കൗണ്ടി ഷരീഫ് നേരത്തെ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. ഇതിന്റെ പ്രതികാരമെന്നോണമാണ് പഞ്ചാബിലെ ഹോഷിയാർപുർ സ്വദേശികളായ ജസ്ദീപ് സിങ് (36), ഭാര്യ ജസ്‌ലീൻ കൗർ (27), ഇവരുടെ എട്ടു മാസം പ്രായമുള്ള കുഞ്ഞ് അരോഹ് ധാരി ബന്ധുവായ അമൻദീപ് സിങ് (39) എന്നിവരെ തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി കൊലപ്പെടുത്തിയത്.

English Summary: Manuel Salgado denied the crime in court in the murder of sikh family in US