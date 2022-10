ഹൂസ്റ്റൻ ∙ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ പ്രചാരണത്തിന് ഇറങ്ങാന്‍ യുഎസ് മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ബരാക് ഒബാമ. തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രാധാന്യം കണക്കിലെടുത്താണ് അദ്ദേഹം സാന്നിധ്യം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതെന്ന് ഓഫീസ് അറിയിച്ചു. ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിനു മുൻപുള്ള അവസാന ആഴ്ചകളില്‍ ഡെമോക്രാറ്റിക് സ്ഥാനാർഥികളെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നതിനായി ജോര്‍ജിയയിലേക്കും മിഷിഗണിലേക്കും പോകുമെന്നാണ് മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നത്.

ഒക്ടോബര്‍ 28നു അറ്റ്ലാന്റയിലും 29ന് ഡിട്രോയിറ്റിലും പരിപാടികള്‍ ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നാണ് വിവരം. ‘ഈ വര്‍ഷത്തെ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ പ്രധാന്യം കണക്കിലെടുക്കുമ്പോള്‍, ഡെമോക്രാറ്റുകളെ വിജയിപ്പിക്കാന്‍ തന്റെ ഭാഗം ചെയ്യാന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഒബാമ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. പ്രത്യേകിച്ച് 2024 ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഭരണത്തിന് അനന്തരഫലങ്ങള്‍ ഉണ്ടാക്കുന്ന മത്സരങ്ങളിലും സംസ്ഥാനങ്ങളിലും’- പ്രസ്താവനയില്‍ പറയുന്നു.

വിസ്‌കോണ്‍സിനിന് പുറമെയാണ് മറ്റു രണ്ടിടത്തു കൂടി ഒബാമ എത്തുന്നത്. ഒക്ടോബര്‍ 29 ന് വിസ്‌കോണ്‍സിനിലെ മില്‍വാക്കിയില്‍ ഒരു പ്രത്യേക പരിപാടി നടത്താന്‍ ഷെഡ്യൂള്‍ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. സെനറ്റ് സ്ഥാനാർഥി മണ്ടേല ബാണ്‍സിനു വേണ്ടിയാണ് അദ്ദേഹം രംഗത്തിറങ്ങുക. ഗവര്‍ണര്‍ ഗ്രെച്ചന്‍ വിറ്റ്മര്‍, ലെഫ്റ്റനന്റ് ഗവര്‍ണര്‍ ഗാര്‍ലിന്‍ ഗില്‍ക്രിസ്റ്റ്, മിഷിഗണ്‍ ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ എന്നിവരോടൊപ്പമാണ മിഷിഗണില്‍ ഒബാമ ഗെറ്റ് ഔട്ട് ദ വോട്ട് റാലിക്കായി എത്തുക. മിഷിഗണില്‍ ഗര്‍ഭച്ഛിദ്രം, വോട്ടവകാശം, പൊതുവിദ്യാഭ്യാസം എന്നിവയാണ് പ്രധാന പ്രചാരണ വിഷയങ്ങള്‍.

ജോര്‍ജിയയില്‍ ഏതൊക്കെ സ്ഥാനാർഥികള്‍ക്കൊപ്പം അണിനിരക്കുമെന്ന് ഒബാമയുടെ ഓഫീസ് ഇതുവരെ പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടില്ല. ഡെമോക്രാറ്റിക് നോമിനി സ്റ്റേസി അബ്രാംസ് നിലവിലെ ഗവര്‍ണര്‍ ബ്രയാന്‍ കെമ്പിനെയും ഡെമോക്രാറ്റിക് സെനറ്റര്‍ റാഫേല്‍ വാര്‍നോക്ക് റിപ്പബ്ലിക്കന്‍ ഹെര്‍ഷല്‍ വാക്കറിനെതിരെയുമാണ് മത്സരിക്കുന്നത്.

റോയ് വേഴ്‌സസ് വേഡിനെ അസാധുവാക്കാനുള്ള ഈ വര്‍ഷത്തെ സുപ്രീം കോടതിയുടെ തീരുമാനം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ വോട്ടുചെയ്യേണ്ടതിന്റെ പ്രാധാന്യം മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് സിറിയസ് എക്‌സ്എം പ്രോഗ്രസില്‍ വെള്ളിയാഴ്ച സംപ്രേഷണം ചെയ്ത പോഡ് സേവ് അമേരിക്കയ്ക്ക് നല്‍കിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ഊന്നിപ്പറഞ്ഞു.

‘ജനാധിപത്യം ദുര്‍ബലമാണ്. അതിനോട് നിങ്ങള്‍ താല്‍പ്പര്യം കാണിക്കണം. അതിനായി നിങ്ങള്‍ പോരാടേണ്ടതുണ്ട്’- ഒബാമ പറഞ്ഞു. 'ഈ ഇടക്കാല തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരു ചരിത്രമായിരിക്കുമെന്ന് ഞാന്‍ കരുതുന്നു. ആ പോരാട്ടത്തില്‍ നിങ്ങള്‍ ഓരോരുത്തരും അണിചേരണം എന്നും ഒബാമ ആഹ്വാനം ചെയ്തു. 2008 ലും 2012 ലും മിഷിഗണ്‍, വിസ്‌കോണ്‍സിന്‍ എന്നിവയില്‍ മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് വിജയിച്ചു. രണ്ടു പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും ജോര്‍ജിയയില്‍ യഥാക്രമം ജോണ്‍ മക്കെയ്ന്‍, മിറ്റ് റോംനി എന്നിവരോട് ഒബാമ പരാജയപ്പെട്ടിരുന്നു.

