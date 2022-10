ജീവൻ പണയംവച്ച് ആ കോൾ, ധൈര്യം രക്ഷയായി; 3 മക്കളെയും യുവതിയെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയി, ഒടുവിൽ...

നെവാഡ ∙ കത്തികാണിച്ചു ഭീഷണിപ്പെടുത്തി യുവതിയെയും മൂന്നു മക്കളെയും തട്ടിക്കൊണ്ടുപോയ പ്രതിയെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുത്തു. ലാസ്‍വേഗാസ് സ്വദേശിയായ ജസ്റ്റിൻ കാർട്ടർ (34) ആണ് പിടിയിലായത്. യുവതിയുടെ അസാമാന്യമായ ധൈര്യമാണ് പ്രതിയെ പിടികൂടാൻ സഹായിച്ചതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

യുവതിയെയും മൂന്നു മക്കളെയും കത്തിമുനയിൽ നിർത്തി കാറിൽ കയറ്റിയ പ്രതി വാഹനം ഓടിക്കുമ്പോൾ യുവതി രഹസ്യമായി 911 ലേക്ക് ഫോൺ വിളിക്കുകയും പൊലീസ് അധികൃതരെ കാര്യം ധരിപ്പിക്കുകയുമായിരുന്നു. തിങ്കളാഴ്ച അർധരാത്രി ലാസ്‍വേഗാസിൽ നിന്നും 80 മൈൽ വടക്കുകിഴക്കുള്ള മെസ്‌ക്വിറ്റിലെ പൊലീസിന് ഒരു ഓപ്പൺ-ലൈൻ 911 കോൾ വന്നതായി അധികൃതർ പ്രസ്താവനയിൽ അറിയിച്ചു.

വിളിച്ച വ്യക്തി എന്തോ പ്രതിസന്ധിയിലാണെന്നു അധികൃതർക്ക് മനസിലായി. നിശബ്ദമായി എന്താണ് നടക്കുന്നതെന്നു മനസിലാക്കി. അവൾ ഒരു വാഹനത്തിനുള്ളിലാണെന്നും സഹായം ആവശ്യമാണെന്നും പറഞ്ഞു, പക്ഷേ കൂടുതൽ വിശദാംശങ്ങൾ നൽകാൻ കഴിഞ്ഞില്ല’– പൊലീസ് പറഞ്ഞു. ലൊക്കേഷൻ പരിശോധിച്ച പൊലീസ് വഴിയിൽ വാഹനം തടയുകയും പരിശോധന നടത്തുകയും ചെയ്തു. തുടർന്നു ഡ്രൈവറെ കസ്റ്റഡിയിൽ എടുക്കുകയായിരുന്നു.



യുവതിയുടെ ബുദ്ധിപൂർവമുള്ള നീക്കമാണ് വലിയ അപകടത്തിൽ നിന്നും അവരെയും മക്കളെയും രക്ഷിച്ചതെന്നു പൊലീസ് പറഞ്ഞു. അർധരാത്രിയും ഫോൺകോളുകൾ എടുക്കുകയും വിളിക്കുന്നവരുടെ അവസ്ഥ മനസിലാക്കി പ്രവൃത്തിക്കുകയും ചെയ്ത ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് യുവതി നന്ദി രേഖപ്പെടുത്തി.

