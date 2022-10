ഹൂസ്റ്റൻ ∙ ഇന്‍സുലിന്‍ വില താങ്ങാനാകാത്തതിനെ തുടർന്നു അമേരിക്കക്കാര്‍ മരുന്നിന്റെ ആവശ്യമായ അളവില്‍ കുറവു വരുത്തുകയോ ഇഞ്ചക്ഷന്‍ ഒരു നേരം ഒഴിവാക്കുകയോ ചെയ്തുവെന്ന് പഠനം. മരുന്നിനെ ആശ്രയിക്കുന്ന പ്രമേഹമുള്ള പല അമേരിക്കക്കാര്‍ക്കും ഇന്‍സുലിന്‍ വില തടസമാകുകയാണെന്നാണ് തിങ്കളാഴ്ച പ്രസിദ്ധീകരിച്ച ഗവേഷണം സൂചിപ്പിക്കുന്നത്.

അന്നല്‍സ് ഓഫ് ഇന്റേണല്‍ മെഡിസിനില്‍ നടത്തിയ പഠനം 2021-ല്‍ യുഎസില്‍ പ്രമേഹമുള്ളവരില്‍ അഞ്ചിൽ ഒരാൾ പണം ലാഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായതിനേക്കാള്‍ ഇന്‍സുലിന്‍ ഒഴിവാക്കുകയോ വൈകുകയോ അല്ലെങ്കില്‍ കുറച്ച് ഇന്‍സുലിന്‍ ഉപയോഗിക്കുകയോ ചെയ്യുകയായിരുന്നുവെന്നു കണ്ടെത്തി. ഇത് ഇന്‍സുലിന്‍ ആവശ്യമുള്ളവരില്‍ ഏകദേശം 1.3 ദശലക്ഷം വരും. ശതമാനക്കണക്കില്‍ പറഞ്ഞാല്‍ 16.5%.

സെന്റര്‍സ് ഫോര്‍ ഡിസീസ് കണ്‍ട്രോള്‍ ആന്‍ഡ് പ്രിവന്‍ഷന്‍ വര്‍ഷം തോറും നടത്തുന്ന സര്‍വേയുടെ ഈ വര്‍ഷത്തെ റിപ്പോര്‍ട്ടില്‍ ആണ് ഇക്കാര്യം വ്യക്തമായത്. പതിനായിരക്കണക്കിനു അമേരിക്കക്കാരെ അവരുടെ ആരോഗ്യ സംബന്ധമായ അനുഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് അഭിമുഖം നടത്തിയാണ് 2021ലെ നാഷനല്‍ ഹെല്‍ത്ത് ഇന്റര്‍വ്യൂ സര്‍വേ ഡാറ്റ തയാറാക്കിയത്.

ഉയര്‍ന്ന ഇന്‍സുലിന്‍ വിലയെക്കുറിച്ചുള്ള ആശങ്കകള്‍ വര്‍ഷങ്ങളായി റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്യപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിലും ഇന്‍സുലിന്‍ ഉപയോഗത്തെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങള്‍ സിഡിസി ഉള്‍പ്പെടുത്തുന്നത് ഇതാദ്യമാണ്. ‘പ്രമേഹത്തിന്റെ സങ്കീര്‍ണതകള്‍ മൂലം ജീവന്‍ അപകടത്തിലുള്ള നിരവധി പേരെ പരിചരിച്ചു. പലര്‍ക്കും അമിതവില കാരണം ജീവന്‍ രക്ഷിക്കുന്ന ഈ മരുന്ന് വാങ്ങാനുള്ള ശേഷിയില്ല. ചെലവ് തടസ്സങ്ങളില്ലാതെ സാര്‍വത്രിക ഇന്‍സുലിന്‍- കാലഘട്ടത്തിന്റെ അടിയന്തിരമായ ആവശ്യമാണ്’– പഠനത്തിന്റെ പ്രധാനികളിലൊരാളായ കേംബ്രിഡ്ജ് ഹെല്‍ത്തിലെ ക്രിട്ടിക്കല്‍ കെയര്‍ ഫിസിഷ്യന്‍ ഡോ. ആദം ഗാഫ്‌നി പറഞ്ഞു.

ജനുവരി ഒന്നു മുതല്‍, ഓഗസ്റ്റില്‍ പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍ ഒപ്പുവച്ച നാണയപ്പെരുപ്പം കുറയ്ക്കല്‍ നിയമം, മെഡികെയറിലുള്ള മുതിര്‍ന്നവര്‍ക്ക് ഇന്‍സുലിന്‍ പ്രതിമാസ ചെലവ് 35 ഡോളര്‍ ആയി പരിമിതപ്പെടുത്തും. എന്നിരുന്നാലും, സ്വകാര്യ ആരോഗ്യ ഇന്‍ഷുറന്‍സുള്ള ദശലക്ഷക്കണക്കിന് അമേരിക്കക്കാരെയും ഇൻഷുര്‍ ചെയ്യാത്തവരെയും ബില്‍ ഒഴിവാക്കും.

പുതിയ പഠനമനുസരിച്ച്, ഈ രണ്ടു ഗ്രൂപ്പുകളും ഇന്‍സുലിന്‍ റേഷനിംഗിന്റെ ഏറ്റവും ഉയര്‍ന്ന നിരക്ക് റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തു. അതേസമയം, മെഡികെയ്ഡ്, മെഡികെയര്‍ പോലുള്ള പൊതുജനാരോഗ്യ പരിരക്ഷയുള്ളവര്‍ക്ക് റേഷനിംഗിന്റെ ഏറ്റവും കുറഞ്ഞ നിരക്കില്‍ ആയിരുന്നു. ഇന്‍സുലിന്‍ റേഷനിംഗ് കറുത്ത അമേരിക്കക്കാരില്‍ കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു. 23.2%. വെള്ളക്കാരും ഹിസ്പാനിക് അമേരിക്കക്കാരും 16% മാത്രമാണ്. ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹമുള്ളവരില്‍ ഇത് കൂടുതലായി കാണപ്പെടുന്നു, 18.6%. ടൈപ്പ് 2 പ്രമേഹമുള്ളവരുമായി താരതമ്യപ്പെടുത്തുമ്പോള്‍ (15.8%) ഭയാനകമെന്ന് ഗാഫ്‌നി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹമുള്ള ആളുകള്‍ ഇന്‍സുലിന്‍ നിര്‍ദ്ദേശിച്ച പ്രകാരം കഴിക്കാതിരിക്കുന്നത് ഡയബറ്റിക് കോമയോ മരണമോ വരെ സംഭവിക്കാവുന്ന അവസ്ഥയിലേക്ക് കൊണ്ടുചെന്നെത്തിക്കും.

ഇന്‍സുലിന്‍ ലിസ്റ്റ് വില വളരെ ഉയര്‍ന്നതാണ് പ്രശ്‌നമെന്ന് ഗാഫ്‌നി ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു. ഏതാനും മരുന്നു നിര്‍മ്മാതാക്കളായ എലി ലില്ലി, നോവോ നോര്‍ഡിസ്‌ക്, സനോഫി എന്നിവര്‍ ചേർന്നു യുഎസിലെ ഇന്‍സുലിന്‍ വിപണിയില്‍ ജനറിക് മത്സരമില്ലാതെ ആധിപത്യം പുലര്‍ത്തുന്നതിനാല്‍ ഉയര്‍ന്ന വില നിലനിര്‍ത്താന്‍ അവര്‍ക്ക് കഴിയുന്നുവെന്നാണ് ആരോപണം. കൂടാതെ, ഇന്‍സുലിന്‍ ഉല്‍പ്പന്നങ്ങള്‍ പരസ്പരം മാറ്റാന്‍ കഴിയില്ല, അതിനാല്‍ ഒരു രോഗി എലി ലില്ലിയില്‍ നിന്നുള്ള ഒരു ഉല്‍പ്പന്നം എടുക്കുകയാണെങ്കില്‍, അയാള്‍ക്ക് അല്ലെങ്കില്‍ അവള്‍ക്ക് സനോഫിയുടെ ഉല്‍പ്പന്നത്തിലേക്ക് എളുപ്പത്തില്‍ മാറാന്‍ കഴിഞ്ഞേക്കില്ല. നിലവില്‍ മരുന്നുകളുടെ വില നിയന്ത്രിക്കാനുള്ള കഴിവില്‍ സര്‍ക്കാരിന് പരിമിതിയുണ്ടെന്നും വിദഗ്ധര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നു.

അപര്യാപ്തമായ ഇന്‍ഷുറന്‍സ് കവറേജ് അല്ലെങ്കില്‍ കവറേജ് ഇല്ലാത്തവര്‍ക്ക് ഇന്‍സുലിന്‍ വില താങ്ങാനാവുന്ന തരത്തിലേക്ക് നയരൂപീകരണം മാത്രമാണ് ഏക പോംവഴി. സംസ്ഥാനങ്ങളും മറ്റ് സ്ഥാപനങ്ങളും സ്വന്തമായി ഇന്‍സുലിന്‍ നിര്‍മ്മിക്കുക എന്നതാണ് മറ്റൊരു പോംവഴി. കാലിഫോര്‍ണിയ സംസ്ഥാനം ഇതിനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ്.

അമേരിക്കന്‍ ഡയബറ്റിസ് അസോസിയേഷന്റെ അഭിപ്രായത്തില്‍, ടൈപ്പ് 1 പ്രമേഹമുള്ളവര്‍ക്ക് പ്രതിമാസം രണ്ടോ മൂന്നോ കുപ്പികള്‍ ആവശ്യമാണ്. ഇന്‍ഷ്വര്‍ ചെയ്യാത്തവര്‍ക്കും മോശം കവറേജുള്ളവര്‍ക്കും ഒരു മാസത്തെ ഇന്‍സുലിന്‍ ശരാശരി 1,000 ഡോളറോ അതില്‍ കൂടുതലോ ചിലവാകും. മറ്റ് രാജ്യങ്ങള്‍ ഇന്‍സുലിനായി നല്‍കുന്ന അതേ കുറഞ്ഞ വിലയില്‍ യുഎസ് പൗരന്‍മാര്‍ക്കും ഇതു ലഭിക്കുക എന്നതാണ് ഈ വിഷയത്തില്‍ സര്‍ക്കാരിന് നടത്താന്‍ കഴിയുന്ന ഏറ്റവും വലിയ ഇടപെടല്‍.

