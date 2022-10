നാലു പേർ വെടിയേറ്റു മരിച്ച നിലയിൽ, ശരീരഭാഗങ്ങൾ നദിയിൽ; സംഭവത്തിൽ ഒരാൾ പിടിയിൽ

ഒക്കലഹോമ ∙ സൈക്കിൾ സവാരിക്കിറങ്ങിയ നാലുപേരുടെ അറുത്തു മാറ്റപ്പെട്ട ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഒക്കലഹോമ നദിയിൽ നിന്നും കണ്ടെടുക്കപ്പെട്ട സംഭവത്തിൽ പ്രതിയെന്നു സംശയിക്കുന്ന 67 വയസ്സുള്ള ഒരാളെ അറസ്റ്റു ചെയ്തതായി ലോക്കൽ പൊലീസ് ചീഫ് അറിയിച്ചു. ജൊ കെന്നഡിയെന്ന ആളാണ് അറസ്റ്റിലായതെന്നു പൊലീസ് അറിയിച്ചു.



ഒക്ടോബർ ഒമ്പതിനാണ് മാർക്ക് ചാസ്റ്റിൻ (32), ബില്ലി ചാസ്റ്റിൻ (30), മൈക്ക് സ്പാർക്ക്സ് (32), അലക്സ് സ്റ്റീവൻസ് (29) എന്നിവരെ കാണാനില്ലെന്നു കുടുംബാംഗങ്ങൾ പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയത്. ബില്ലിയുടെ വീട്ടിൽ നിന്നും നാലുപേർ സംഘമായി ഒക്ടോബർ 9 രാത്രി 9 മണിക്കാണ് പുറപ്പെട്ടത്.

വെടിയേറ്റ് കൊല്ലപ്പെട്ട ഇവരുടെ ശരീരഭാഗങ്ങൾ നദിയിൽ നിന്നും കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ചയാണ് കണ്ടെടുത്തത്. ഇവരിൽ രണ്ടുപേരുടെ സെൽഫോണും കണ്ടെടുത്തിരുന്നു. ശരീരഭാഗങ്ങൾ അറുത്തു മാറ്റപ്പെട്ടതിനാൽ തിരിച്ചറിയൽ വൈകിയെന്ന് പൊലീസ് പറയുന്നു. ഞായറാഴ്ചയോടെയാണ് ഇവരെ തിരിച്ചറിഞ്ഞത്.

പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിലുള്ള ജോ കെന്നഡി.

നാലു പേരും ചേർന്നു സൈക്കിളിൽ പുറപ്പെട്ടത് ഏതോ ക്രിമിനൽ കൃത്യത്തിനാണെന്നാണ് പൊലീസിൽ ലഭിച്ച വിവരം. നാലുപേരേയും വെടിവെച്ചു കൊലപ്പെടുത്തി ശരീരഭാഗങ്ങൾ വേർപ്പെടുത്തി നദിയിലെറിഞ്ഞ സംഭവത്തിൽ സംശയിക്കുന്ന പ്രതിയെ ഡെയ്ട്ടൺ ബീച്ച് (ഫ്ലോറിഡ) ഷോറിൽ നിന്നാണ് അറസ്റ്റു ചെയ്തത്. ഇദ്ദേഹം മോഷ്ടിച്ച വാഹനത്തിലാണ് യാത്ര ചെയ്തിരുന്നതെന്നും പൊലീസ് പറഞ്ഞു.

ഇയാളെ ഫ്ലോറിഡയിൽ നിന്നും ഒക്ക്മുൾഗി കൗണ്ടിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട്. കൊലകുറ്റം ചുമത്തിയിട്ടില്ലെങ്കിലും മോഷണകുറ്റത്തിനാണ് ഇയാളെ അറസ്റ്റു ചെയ്തിരിക്കുന്നത്.

English Summary: Four missing men found dismembered in Oklahoma river, say police