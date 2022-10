കാണാതായ വിദ്യാർഥിനിയുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തി

ന്യുജഴ്സി ∙ കാണാതായ പ്രിസ്റ്റൺ യൂണിവേഴ്സിറ്റി വിദ്യാർഥി മിശ്രാ ഇവാന്റയുടെ (20) മൃതദേഹം വ്യാഴാഴ്ച ഉച്ചയോടെ കണ്ടെത്തി. കഴിഞ്ഞ വെള്ളിയാഴ്ച പുലർച്ചെ യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഹാളിനു പരിസരത്തുവച്ചാണ് യുവതിയെ അവസാനമായി കാണ്ടത്.

ഒരാഴ്ചയായി ഇവരെ കണ്ടെത്തുന്നതിനുള്ള ശ്രമങ്ങൾ നടന്നുവരികയായിരുന്നു. മിശ്രയെ ബന്ധപ്പെടാൻ സാധിക്കാത്തതിനെ തുടർന്നാണ് കുടുംബാംഗങ്ങൾ പൊലീസിൽ വിവരം അറിയിച്ചത്. യൂണിവേഴ്സിറ്റി അധികൃതരും ഇവരുടെ തിരോധാനം സ്ഥിരീകരിച്ചിരുന്നു.



കാണാതായ ദിവസം തന്നെ ഇവരുടെ ഫോൺ കണ്ടെത്തിയിരുന്നു. യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലെ ജീവനക്കാരനാണ് ക്യാംപസിന് സമീപമുള്ള ടെന്നിസ് കോർട്ടിനു പുറകുവശത്ത് ഇവരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെത്തിയത്. എത്യോപ്യയിൽ നിന്നും 2008 ലാണ് മിശ്രയും മാതാപിതാക്കളും അമേരിക്കയിൽ എത്തുന്നത്.

