മക്കളെ വിലങ്ങുവച്ചു, പട്ടിണിക്കിട്ടു; സഹായം തേടി കുട്ടികൾ അയൽവീടുകളിൽ, അമ്മ അറസ്റ്റിൽ

സൈപ്രസ്(ടെക്സസ്) ∙ കൗമാരക്കാരായ ഇരട്ടക്കുട്ടികളെ വീട്ടിലെ ലോണ്ടറിയിൽ വിലങ്ങുവച്ചു പട്ടിണിക്കിട്ട മാതാവ് സൈക്കിയ ഡങ്കനെ (40) അറസ്റ്റ് ചെയ്തു. ഇവരെ ലൂസിയാന ബാറ്റൺ റഗിലുള്ള ജയിലിലടച്ചതായാണു റിപ്പോർട്ട്.

ഹൂസ്റ്റൺ ഏരിയായിലുള്ള സൈപ്രസ് പ്രദേശത്തെ വീടുകളിൽ രാവിലെ 5.30ന് കുട്ടികൾ സഹായഭ്യർഥനയുമായി എത്തുകയായിരുന്നു. നഗ്നപാദരായി, ആവശ്യമായ വസ്ത്രങ്ങൾ ഇല്ലാതെ , കൈകളിൽ പൊട്ടിച്ച വിലങ്ങുകളുമായാണ് ഓരോ വീടിന്റേയും വാതിലിൽ ഇവർ മുട്ടിയത്. ഇരട്ടകളിലെ പെൺകുട്ടി പ്ലാസ്റ്റിക് ഗ്രോസറി ബാഗ് കൊണ്ടാണു തന്റെ മാറു മറച്ചിരുന്നത്.



കുട്ടികളുടെ നിസ്സഹായവസ്ഥ കണ്ടു വാതിൽ തുറന്ന് അകത്തേക്കു പ്രവേശിപ്പിച്ചപ്പോൾ, ഞങ്ങൾ നിങ്ങളെ ഉപദ്രവിക്കത്തില്ല, അഭയം തേടിയാണ് എത്തിയതെന്ന് ഇരുവരും പറഞ്ഞു. കൈവിലങ്ങുമായി വിറക്കുകയായിരുന്നു പെൺകുട്ടിയെന്നു വീടിന്റെ പേരു വെളിപ്പെടുത്താൻ ആഗ്രഹിക്കാത്ത ഉടമസ്ഥ പറഞ്ഞു. മാതാവ് ഇരുവരേയും വിലങ്ങുവച്ച് ആഹാരം പോലും നൽകാതെ ലോണ്ടറി മുറിയിൽ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയായിരുന്നുവെന്നും വിലങ്ങു പൊട്ടിച്ചു പുറത്തു ചാടുകയായിരുന്നുവെന്നും കുട്ടികൾ പറഞ്ഞു.



ഇരട്ടകളെ കൂടാതെ അഞ്ചു കുട്ടികളും ഈ വീട്ടിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു. മാതാവിനെ അറസ്റ്റ് ചെയ്തതോടെ ഏഴു പേരേയും ചൈൽഡ് പ്രൊട്ടക്റ്റീവ് കസ്റ്റഡിയിൽ വിട്ടുകൊടുത്തതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു. അറസ്റ്റ് ചെയ്ത 40 കാരി ഇതിനു മുമ്പും ചൈൽഡ് അബ്യൂസ് കേസിൽ പ്രതിയായിരുന്നുവെന്നു പൊലിസ് പറഞ്ഞു.

English Summary : Escape of Texas twins leads to arrest of abusive mother and boyfriend