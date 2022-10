എനിക്ക് ഇപ്പോഴും നല്ല വേഗമില്ലേ? വീണ്ടും മൽസരിക്കുമെന്ന സൂചന നൽകി ബൈഡൻ

ഹൂസ്റ്റൻ ∙ പ്രായത്തെക്കുറിച്ചുള്ള വർധിച്ചുവരുന്ന ആശങ്കകള്‍ക്കിടയില്‍ 2024 ല്‍ വീണ്ടും പ്രസിഡന്റ് തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കാന്‍ ഉദ്ദേശിക്കുന്നുവെന്ന സൂചന നല്‍കി യുഎസ് പ്രസിഡന്റ് ജോ ബൈഡന്‍. എന്നാല്‍ താന്‍ യഥാർഥ സ്ഥാനാർഥിയായാല്‍ പ്രചാരണത്തിന്റെയും ധനസമാഹരണത്തിന്റെയും നിയമങ്ങള്‍ മാറുന്നതിനാല്‍ ഔപചാരിക പ്രഖ്യാപനം നടത്തുന്നതില്‍ നിന്ന് അദ്ദേഹം തല്‍ക്കാലം വിട്ടു നില്‍ക്കുകയാണെന്നാണ് സൂചനകള്‍.

‘ഞാന്‍ ആ തീരുമാനം പരസ്യമായി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാല്‍ നിയന്ത്രണങ്ങളുടെ നീണ്ട പരമ്പര തന്നെ ആരംഭിക്കും. പ്രഖ്യാപനം വന്നതിനു ശേഷം മാത്രമേ ഞാന്‍ എന്നെ സ്ഥാനാര്‍ഥി ആയി കണക്കാക്കൂ’ - എംഎസ്എന്‍ബിസി ഹോസ്റ്റ് ജോനാഥന്‍ കേപ്ഹാര്‍ട്ടുമായി നടത്തിയ അഭിമുഖത്തില്‍ ബൈഡന്‍ പറഞ്ഞു. 2024-ലെ ക്യാംപയ്നിനെക്കുറിച്ചു ഔപചാരിക തീരുമാനമെടുത്തിട്ടില്ല, എന്നാല്‍ 'ഇതാണ് തന്റെ ആഗ്രഹം’ എന്നാണ് അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കിയത്.



പരിപാടിയിലെ പതിവു അതിഥിയായ തന്റെ ആന്റി ഗ്ലോറിയയുമായി സംസാരിക്കാന്‍ കേപ്ഹാര്‍ട്ട് പിന്നീട് ബൈഡനോട് ആവശ്യപ്പെട്ടു. അവര്‍ക്കും മറ്റു വോട്ടര്‍മാര്‍ക്കും തന്റെ പ്രായത്തെക്കുറിച്ച് ആശങ്കയുണ്ടെങ്കില്‍, ഏറ്റവും നല്ലത് തന്നെ നിരീക്ഷിക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. ഒപ്പം ഒരു ചോദ്യം കൂടി അദ്ദേഹം ആന്റിയോട് ചോദിച്ചു ‘എന്താ എന്റെ വേഗം കുറയുന്നുണ്ടോ? 'ആന്റി ഗ്ലോറിയ ശരിക്കും നോക്കണമെന്ന് ഞാന്‍ ആഗ്രഹിക്കുന്നു. എനിക്ക് പ്രായമായെന്നു കരുതിയാല്‍ മറ്റേതെങ്കിലും ഡെമോക്രാറ്റിനെ അവര്‍ പിന്തുണയ്ക്കണം’- ബൈഡന്‍ പറഞ്ഞു. ബൈഡനെ പൂര്‍ണമായി പിന്തുണയ്ക്കുന്നുവെന്ന് അമ്മായി ഗ്ലോറിയ പിന്നീട് കേപ്ഹാര്‍ട്ടിനോട് വ്യക്തമാക്കി.



ഈ ഇടക്കാല പ്രചാരണ വര്‍ഷത്തിലുടനീളം, ചില ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ ബൈഡന്‍ വീണ്ടും മത്സരിക്കണമോ എന്നു പരസ്യമായി ചോദ്യം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ചില സന്ദേഹവാദികള്‍ ബൈഡന്റെ പ്രായമാണ് എടുത്തു കാട്ടുന്നത്. അടുത്ത മാസം 80 വയസ്സ് തികയുന്നാണ് ഇവര്‍ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുന്നത്. ഇതിനു പുറമേ രാഷ്ട്രീയമായ വിഷയങ്ങളിലും കടുത്ത എതിര്‍പ്പ് ഉയര്‍ന്നിട്ടുണ്ട്. അടുത്ത മാസം തിരഞ്ഞെടുപ്പ് ദിനത്തിന് ശേഷം ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ക്ക് ഹൗസിന്റെയും സെനറ്റിന്റെയും നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെട്ടാല്‍ ബൈഡന്റെ വിരമിക്കല്‍ ആഹ്വാനങ്ങള്‍ ശക്തമാകും.



ബൈഡന്‍ വീണ്ടും മത്സരിക്കണമെന്ന് കരുതുന്നില്ലെന്ന് പ്രതിനിധി ഡീന്‍ ഫിലിപ്‌സ്, ഡി-മിന്‍., ജൂലൈയില്‍ പറഞ്ഞതും പ്രസക്തമാണ്. പുതിയ തലമുറ ഡെമോക്രാറ്റുകള്‍ രാജ്യം നന്നായി സേവിക്കുമെന്ന് കരുതുന്നു എന്നാണ് അദ്ദേഹത്തിന്റെ പക്ഷം. 2020ല്‍ പരാജയപ്പെട്ട മുന്‍ പ്രസിഡന്റ് ഡൊണാള്‍ഡ് ട്രംപ് 2024 ല്‍ മത്സരിക്കാനുള്ള തയാറെടുപ്പിലാണ്. ബൈഡന്റെ പ്രകടനത്തെയും പ്രായത്തെയും കുറിച്ച് അദ്ദേഹം പതിവായി വിമര്‍ശിക്കുന്നതും ഡെമോക്രാറ്റുകളെ പ്രതിരോധത്തിലാഴ്ത്തുന്നുണ്ട്.



അഭിമുഖത്തിലെ ജില്‍ ബൈഡന്‍ 2024ലെ തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മത്സരിക്കുന്നതിനെ പിന്തുണയ്ക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന കേപ്ഹാര്‍ട്ടിന്റെ ചേദ്യത്തിന് ഏറെ നേരം കഴിഞ്ഞാണ് ബൈഡന്‍ ഉത്തരം നല്‍കിയത് എന്നു ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ട്രംപ് അനൂകൂലികള്‍ രംഗത്തു വന്നുകഴിഞ്ഞു. ''ഞങ്ങള്‍ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ചിലത് ചെയ്യുകയാണ്' എന്നാണ് ജില്‍ കരുതുന്നതെന്നായിരുന്നു ബൈഡന്റെ മറുപടി. ട്രംപിനെ ഒരിക്കല്‍ കൂടി പരാജയപ്പെടുത്താന്‍ തനിക്കു കഴിയുമെന്നും ബൈഡന്‍ വിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു. ട്രംപ് അധികാരത്തിലെത്തുന്നത് ജനാധിപത്യത്തിനു തന്നെ ഭീഷണി ആണെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു.

