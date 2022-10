കോവിഡ് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാത്തതിനു പിരിച്ചുവിട്ട ജീവനക്കാരെ തിരിച്ചെടുക്കണമെന്ന് കോടതി

ന്യുയോർക്ക് ∙ കോവിഡ് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാൻ വിസമ്മതിച്ച ജീവനക്കാരെ പിരിച്ചുവിട്ട നടപടിയെ ചോദ്യം ചെയ്ത് സമർപ്പിച്ച കേസിൽ ന്യുയോർക്ക് സുപ്രീം കോടതി വിധി പറഞ്ഞു. ജീവനക്കാരുടെ ആവശ്യങ്ങൾ അംഗീകരിച്ച കോടതി സിറ്റി നടപടി തെറ്റാണെന്നും വിധിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ചയായിരുന്നു ഈ സുപ്രധാന വിധി. വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കാത്തതിനു സിറ്റിയിൽ നിന്നും പിരിച്ചുവിട്ട എല്ലാ ജീവനക്കാരേയും തിരിച്ചെടുക്കുന്നതിനും അവരുടെ ശമ്പളം മുൻകാല പ്രാബല്യത്തോടെ നൽകണമെന്നും സുപ്രീം കോടതി ഉത്തരവിട്ടു.

2021 ഒക്ടോബറിൽ സിറ്റി ജീവനക്കാർ നിർബന്ധമായും കോവിഡ് വാക്സീൻ സ്വീകരിക്കണമെന്ന് സിറ്റി ഹെൽത്ത് കമ്മീഷണർ ഡേവിഡ് ചോക്ക് ഷി സർകുലർ ഇറക്കിയിരുന്നു. സ്വകാര്യ സ്ഥാപനത്തിലെ ജീവനക്കാർക്കും ഈ ഉത്തരവ് ബാധകമാക്കി മേയർ എറിക് ആഡംസ് എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഉത്തരവും ഇറക്കിയിരുന്നു. കേസ് പരിഗണിക്കവേ ഈ ഉത്തരവിനെ ന്യൂയോർക്ക് സുപ്രീം കോടതി നിശിതമായി വിമർശിച്ചു.

ഹെൽത്ത് കമ്മിഷനറുടെ ഉത്തരവ് ന്യൂയോർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഭരണഘടനാ ലംഘനമാണെന്ന് സുപ്രീം കോടതി ചൂണ്ടികാട്ടി. ജീവനക്കാരെ ജോലിയിൽ പ്രവേശിപ്പിക്കാതിരിക്കുന്നതിനുള്ള അധികാരം ഹൈക്കമ്മീഷണർക്കില്ലെന്നും കോടതി പറഞ്ഞു. സിറ്റി ഉത്തരവിനെതിരെ നിയമ വകുപ്പിനു അപ്പീൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട്. പൊതുജനാരോഗ്യത്തെ ബാധിക്കാതിരിക്കുന്നതിനാണ് കോവിഡ് വാക്സീൻ നിർബന്ധമാക്കിയതെന്നാണ് സിറ്റി വാദിക്കുന്നത്.

English Summary: Court ordered the reinstatement of the employees dismissed for not receiving the covid vaccine